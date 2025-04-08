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    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Как эзотерика проникает в жизнь

    Люди, с одной стороны, понимают необходимость консервативного подхода к семье, с другой – не решаются обратиться к традиции, сформировавшей нашу цивилизацию. В образовавшуюся щель проникают эзотерические «учения». Потому что они проще, доступнее и легко подстраиваются под потребности клиента.

    4 комментария
    Общественное мнение Общественное мнение Чему нас учит успех Овечкина

    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

    21 комментарий
    8 апреля 2025, 14:18 • Новости дня

    Юшков: Энергетический ультиматум Трампа для ЕС может стать проблемой России

    Юшков: Энергетический ультиматум Трампа для ЕС может стать проблемой России
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон заинтересован в том, чтобы у новых американских энергопроектов был гарантированный рынок сбыта. Поэтому, Дональд Трамп хочет принудить ЕС заключить долгосрочные контракты с США. Для других поставщиков это может стать плохой новостью, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее глава Белого дома потребовал от Евросоюза покупать больше энергоносителей у Штатов.

    «Евросоюз уже сейчас закупает у США углеводороды в больших объемах. Так, Штаты – крупнейший поставщик СПГ в Европу. Страна также занимает существенную долю на европейском рынке нефти», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    На этом фоне намерение Дональда Трампа заставить ЕС закупать больше энергоносителей у Вашингтона выглядит несколько странным. «У американцев нет лишних ресурсов, чтобы дополнительно поставлять их европейцам. В итоге компании-импортеры будут вынуждены «охотиться» на американские по происхождению СПГ и нефть», – рассуждает аналитик.

    По его оценкам, глава Белого дома также преувеличивает, когда заявляет, что покупка энергоносителей Евросоюзом у США позволит избавиться от дефицита в торговом балансе в ближайшее время. «Целесообразно говорить про отдаленную перспективу», – считает эксперт.

    Он допускает, что цель Трампа – принудить европейцев заключить долгосрочные контракты с американскими проектами. «Вашингтон заинтересован в том, чтобы у новых разработок или заводов по сжижению газа был гарантированный рынок сбыта. Если бизнес получит твердые гарантии, что всю продукцию купит Европа, то он сможет привлекать более дешевые кредиты, уверенно реализовывать инициативы. Это было бы выгодно американцам», – пояснил Юшков.

    Вместе с тем, для других поставщиков энергоресурсов это может оказаться плохой новостью. «В частности, Россия продолжает поставлять и СПГ на европейский рынок, и трубопроводный газ. Да, речь идет о небольших объемах: около 15 млн тонн с «Ямал СПГ» и 16-17 млн тонн по «Турецкому потоку», – напомнил специалист.

    Собеседник не исключает, что Трамп может «устранить» конкурентов и совсем не рыночными методами. Например, он в силах ввести санкции в отношении проекта «Ямал СПГ». «Тогда Европа будет вынуждена отказаться от российского ресурса, а на замену придет американский», – уточнил аналитик. Намерения США могут обернуться проблемой для Азербайджана, Норвегии и Алжира, подчеркнул Юшков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Евросоюзу для решения проблемы торгового дисбаланса с США нужно покупать больше энергоносителей у американских компаний. «Дефицит с Евросоюзом составляет 350 млрд долларов, и он быстро исчезнет», – считает глава Белого дома.

    «Им (европейцам) придется покупать у нас энергоносители, потому что они им нужны», – подчеркнул глава Соединенных Штатов. По его оценкам, в этом случае избавиться от дефицита в торговом балансе удастся за одну неделю.

    Напомним, в конце декабря 2024 года Трамп грозил ЕС увеличением торговых тарифов, если Европа не перейдет к «крупномасштабным закупкам» нефти и газа из США. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты назвали действия республиканца «политическим шантажом».

    Однако после тех угроз глава Белого дома все-таки объявил о введении пошлин в отношении иностранных торговых партнеров Америки. Любопытно, что в «черный список» не вошли Россия и Белоруссия. Накануне Еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что Брюссель примет ответные меры против Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как в мире отреагировали на тарифную политику Трампа.

    7 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп выдвинул ультиматум Китаю

    Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50%

    Трамп выдвинул ультиматум Китаю
    @ Al Drago/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины в 50% на китайские товары, если Пекин не откажется от ответных мер на американские тарифы.

    В социальной сети Truth Social Трамп написал, что решение будет принято, если Китай не отменит свои ответные меры на американские тарифы до 8 апреля 2025 года, передает ТАСС.

    Напомним, президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии. В ответ Китай ввел пошлины в 34% на все товары из США. Американский лидер заявил, что Китай допустил ошибку и запаниковал в ответ на введение пошлин.

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    8 апреля 2025, 03:58 • Новости дня
    Трамп пообещал заставить ЕС закупать у США нефть и газ
    Трамп пообещал заставить ЕС закупать у США нефть и газ
    @ Abe Mcnatt/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз должен будет взять на себя обязательства закупать энергоносители у США, чтобы сократить торговый дефицит, заявил президент США Дональд Трамп.

    Вашингтон оценивает торговый дефицит США с Евросоюзом в 350 млрд долларов. Президент США выразил уверенность, что этот дефицит «быстро исчезнет», передает ТАСС.

    «Им придется покупать у нас энергоносители, потому что они им нужны», – сказал глава американского государства. По его словам, ЕС должен будет принять «обязательство покупать у США аналогичное количество энергоресурсов». Трамп заявил, что покупка энергоносителей Евросоюзом у США позволит «избавиться от 350 млрд долларов за одну неделю».

    Он считает, что Евросоюз «очень плохо» относится к Соединенным Штатам, поскольку не приобретает достаточное количество американских товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили чрезвычайное положение из-за дефицита торгового баланса и вводят пошлины на импорт в отношении более 180 стран, включая государства Евросоюза. Евросоюз сообщил, что утвердит 9 апреля контрмеры против повышения пошлин США.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    7 апреля 2025, 18:02 • Новости дня
    Жириновский оставил скрытое пророчество об отношениях США и России

    Дочь Жириновского раскрыла его пророчество о намерениях Буша-младшего

    Жириновский оставил скрытое пророчество об отношениях США и России
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Дочь Владимира Жириновского раскрыла его пророчество об американском президенте. В начале 2000-х годов политик в кругу родственников заявил, что истинные усилия Джорджа Буша-младшего направлены против России.

    Основатель ЛДПР Владимир Жириновский еще в начале века сделал относительно Джорджа Буша-младшего прогноз с указанием на вредоносный характер деятельности американского президента в отношении России, рассказала дочь политика Анастасия Боцан-Харченко.

    «Отец, помимо того, что всячески призывал воздержаться от аплодисментов в адрес американского лидера, следующим образом прокомментировал содержание его речи: "Это инструкция, как нам действовать дальше, чтобы разваливать свою страну"», – поделилась она в беседе с «Царьград».

    Боцан-Харченко призналась, что эти слова отца были произнесены в семейном кругу и оставались неизвестными широкой общественности до сих пор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил уникальные интеллектуальные способности Жириновского к предсказаниям будущего. Кроме того, депутаты ЛДПР предложили Центробанку выпустить юбилейную монету с изображением Жириновского, посвященную 35-летию партии и 80-летию ее основателя.

    Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о праздновании 80-летия Владимира Жириновского на государственном уровне в 2026 году.

    Жириновский умер возрасте 75 лет в 2022 году после тяжелой и продолжительной болезни. Перед смертью он находился в больнице два месяца с диагнозом COVID.

    Коментарии (0)
    8 апреля 2025, 01:56 • Новости дня
    Трамп оценил ход переговоров по Украине

    Трамп заявил о приближении к договоренностям по урегулированию на Украине

    Трамп оценил ход переговоров по Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия, США и Украина приближаются к договоренностям, но из-за бомбардировок «ситуация нехороша», заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Мы встречаемся с Россией, мы встречаемся с Украиной. И мы как будто приближаемся (к договоренностям)», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Однако он выразил недовольство нынешней ситуацией, подчеркнув, что ему не нравятся «все бомбардировки последней недели или около того». «Не знаю, что происходит», – сказал он, добавив, что «ситуация нехороша».

    Он не уточнил, планируется ли его личная встреча с президентом России Владимиром Путиным и может ли она пройти в Саудовской Аравии.

    Кроме того, президент США прокомментировал отсутствие дополнительных таможенных пошлин в отношении России. Он объяснил это тем, что США практически не ведут бизнес с Россией из-за ее участия в военных действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин выразил поддержку идее прекращения огня на Украине, но для ее реализации необходимо решить ряд вопросов, связанных с неподконтрольностью киевского режима. Песков сообщил, что Москва и Вашингтон пока не определили точные даты для следующих контактов, но продолжение переговоров планируется.

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    8 апреля 2025, 09:23 • Новости дня
    Трамп анонсировал рекордный оборонный бюджет США в 1 трлн долларов
    Трамп анонсировал рекордный оборонный бюджет США в 1 трлн долларов
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп рассказал о подготовке администрацией Белого дома оборонного бюджета США в размере около 1 трлн долларов.

    Известно, что Трамп заявил о подготовке его администрацией оборонного бюджета в размере приблизительно 1 трлн долларов, передает ТАСС.

    Трамп отметил, что это будет самый большой бюджет, предоставленный военным, и его цель – укрепление оборонных сил страны на фоне угроз со стороны различных мировых сил.

    Президент США отметил, что такой шаг обусловлен усилением угроз по всему миру. Он подчеркнул, что для США важно оставаться сильными в условиях нарастающей напряженности.

    Несмотря на значительный размер предлагаемого бюджета, президент подчеркнул его необходимость для поддержания вооруженных сил страны на должном уровне.

    Министр обороны США Пит Хегсет на встрече присутствовал, но сразу не стал комментировать заявление президента. Позже он отметил, что это будет первый оборонный бюджет США, достигающий триллиона долларов, добавив, что президент Трамп активно занимается восстановлением вооруженных сил страны.

    Ранее в ходе встречи глав МИД стран – членов Североатлантического альянса в Брюсселе госсекретарь США Марко Рубио сообщил о планах Вашингтона увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП страны. Он призвал союзников последовать примеру Вашингтона.

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    8 апреля 2025, 10:42 • Новости дня
    Глава МИД Чехии назвал кандидата в премьеры Бабиша угрозой безопасности Европы

    Politico: Кандидат в премьеры Чехии Бабиш представляет угрозу для ЕС

    Глава МИД Чехии назвал кандидата в премьеры Бабиша угрозой безопасности Европы
    @ Dalibor Gluck/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал Андрея Бабиша угрозой европейской безопасности из-за его «пророссийских взглядов», что может изменить западную направленность страны, сообщило Politico.

    Чешский министр иностранных дел Ян Липавский в интервью Politico заявил, что лидер популистской партии и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш представляет угрозу для безопасности Европы, «продвигая российскую пропаганду».

    По словам Липавского, Бабиш играет с «российскими нарративами» и является другом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, стремясь ввести Чехию в круг стран, якобы поддерживающих политику Кремля.

    Премьер-министр Чехии Петр Фиала и его правительство являются одними из самых преданных союзников Украины в борьбе против российской агрессии. Однако, как заявляет Липавский, возвращение Бабиша к власти может подорвать эту поддержку. Он также указал на неясную позицию Бабиша по вопросу статьи 5 НАТО в случае нападения на Польшу.

    По данным опросов, проведенных исследовательским институтом STEM, Бабиш лидирует в предвыборной гонке с 31,5% голосов, в то время как коалиция Фиалы отстает с 20%. Ожидается, что выборы в Чехии пройдут в сентябре или октябре.

    Липавский, который ранее принадлежал к Пиратской партии, теперь баллотируется от правящей коалиции, представляя Гражданскую демократическую партию (ODS), чтобы воспрепятствовать возвращению Бабиша к власти. Он подчеркивает необходимость сильного европейского лидерства для поддержки Украины и противодействия России.

    Премьер-министр Фиала в интервью Financial Times заявил, что Бабиш помогает Владимиру Путину, на что Бабиш ответил обвинениями во лжи. Бабиш, поддерживающий идеи венгерского премьера Орбана и его словацкого коллеги Роберта Фицо, выступает за дипломатическое решение конфликта на Украине, ожидая, что Дональд Трамп сможет закончить войну.

    Ранее бывший премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Брюссель ведет Европу к экономическому краху.

    Австрийская «Партия свободы», венгерская партия «Фидес» и партия Бабиша ANO решили создать альянс в Европарламенте для переустройства ЕС.

    Партия Бабиша ANO обещает остановить закупки снарядов для Украины, если она вернется к власти.

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    7 апреля 2025, 18:52 • Новости дня
    Евросоюз назвал сроки введения ответных мер против США

    Евросоюз утвердит и введет в апреле первые контрмеры против пошлин США

    Tекст: Ирма Каплан

    Евросоюз утвердит 9 апреля контрмеры против повышения пошлин США. Первый пакет будет введен в действие 15 апреля, второй – 15 мая, заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.

    Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович на неформальной министерской встрече ЕС по торговле в Люксембурге заявил о планах Евросоюза утвердить контрмеры против повышения пошлин США, их утвердят 9 апреля, передает ТАСС.

    По его словам, первый пакет ответных мер будет введен в действие 15 апреля, а дополнительные последуют 15 мая. Шефчович отметил, что Еврокомиссия нацелена на переговорное решение конфликта с США, но не собирается ждать бесконечно.

    Европейская комиссия готова защитить интересы европейских компаний и граждан от последствий повышения американских пошлин, которые, по мнению ЕС, нарушают правила международной торговли и наносят ущерб экономике стран – членов союза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Венгрия в Люксембурге отказалась поддержать ответные тарифные меры ЕС против США. Евросоюз же намерен ответить на 20-процентные пошлины США с «позиции силы», обсудив стратегию ответного удара на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

    Еврокомиссия ранее выступила за введение ответных пошлин на ряд американских товаров, включая мясо, пылесосы и туалетную бумагу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен при этом призвала к переговорам с президентом США из-за новых пошлин, предупреждая о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.

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    8 апреля 2025, 10:19 • Новости дня
    Китай пообещал «бороться до конца» против тарифов США

    Tекст: Александра Юдина

    Китай выразил готовность противостоять тарифам США и предпринял шаги для поддержки рынков, что может усилить риск затяжной торговой войны между крупнейшими экономиками мира, пишет Bloomberg.

    Власти Китая заявили, что «угроза США усилить тарифы на Китай – это ошибка на ошибке» и добавило, что в случае, если США настоят на своем, Китай «будет бороться до конца», передает Bloomberg.

    Экономист Societe Generale SA Мишель Лам отметила, что, если Трамп не отступит, инвесторам стоит готовиться к торговому разрыву между двумя странами.

    Китайские власти сигнализировали о своей решимости поддерживать рынки, ослабляя контроль за юанем для увеличения привлекательности экспорта и скупая активы через государственные фонды.

    Также были обещаны кредиты для стабилизации рынка, а кроме того, сообщено о возможности раннего внедрения некоторых стимулов.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины в 50% на китайские товары, если Пекин не откажется от ответных мер на американские тарифы.

    Напомним, президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии. В ответ Китай ввел пошлины в 34% на все товары из США.

    Коментарии (0)
    7 апреля 2025, 18:27 • Новости дня
    Венгрия отказалась поддержать ответные тарифные меры ЕС против США

    Сийярто заявил об отказе страны поддерживать ответные меры ЕС на тариф США

    Tекст: Ирма Каплан

    Венгрия не станет поддерживать ответные меры Евросоюза на повышение импортных тарифов Соединенными Штатами, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто журналистам после министерской встречи ЕС по торговле в Люксембурге.

    Правительство Венгрии не станет поддерживать Евросоюз в ответных мерах на решение США повысить импортные тарифы. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил об этом после министерской встречи ЕС по торговле в Люксембурге, передает ТАСС.

    «Еврокомиссия сейчас готовит меры, которые могут стать ответом на решение США о повышении тарифов. Мы не поддерживаем действия Евросоюза в ответ на объявление США о повышении тарифов», – сказал он в интервью венгерским журналистам.

    По словам Сийярто, Венгрия считает, что такие ответные действия могут навредить европейской экономике. В Будапеште уверены в необходимости поддерживать диалог с США, чтобы избежать торговых конфликтов и способствовать укреплению экономических связей.

    Венгрия является членом Евросоюза, но по ряду вопросов, таких как внешняя торговля и тарифная политика, занимает самостоятельную позицию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз намерен ответить на 20-процентные пошлины США с «позиции силы», обсудив стратегию ответного удара на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

    Еврокомиссия ранее выступила за введение ответных пошлин на ряд американских товаров, включая мясо, пылесосы и туалетную бумагу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен при этом призвала к переговорам с президентом США из-за новых пошлин, предупреждая о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.

    Коментарии (0)
    7 апреля 2025, 16:59 • Новости дня
    Гендиректор Роскосмоса обсудил на Байконуре совместные проекты с замглавы NASA

    Гендиректор Роскосмоса Баканов встретился с замглавы NASA Бауэрсоксом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов и заместитель администратора NASA Кеннет Бауэрсокс начали встречу для обсуждения космического сотрудничества.

    В числе обсуждаемых тем – сотрудничество на Международной космической станции (МКС), подготовка к предстоящему 8 апреля пилотируемому запуску и планирование совместного празднования годовщины знаменитой стыковки «Союз – Аполлон», сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

    Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о планируемых переговорах с Илоном Маском по вопросам сотрудничества.

    Издание Hill писало, что США могут предложить России возобновление космического сотрудничества, включая участие в программе «Артемида», целью которой является полет на Марс и возвращение на Луну, в обмен на мирное урегулирование конфликта на Украине.

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    8 апреля 2025, 00:50 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила ввести пошлины на яхты и бриллианты из США

    Еврокомиссия предложила пошлины до 25% на американские яхты и бриллианты

    Еврокомиссия предложила ввести пошлины на яхты и бриллианты из США
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия предложила ввести пошлины до 25% на ряд американских товаров, включая яхты и бриллианты, но исключила бурбон из-за опасений Франции и Италии, сообщает RMF FM.

    Согласно информации корреспондента RMF FM в Брюсселе, пошлины затронут такие товары, как яхты, бриллианты, одежда, фруктовые соки и орехи, передает РИА «Новости».

    Из предварительного списка товаров исключили бурбон. Это решение было принято после протестов Франции и Италии, которые были обеспокоены обещанием США ввести 200-процентные пошлины на вино, просекко и шампанское из Европы.

    Страны ЕС должны проголосовать по этому списку в среду. Тем не менее, Еврокомиссия надеется на переговоры с США и предложила взаимное обнуление ставок на промышленную продукцию, включая автомобили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон ввел пошлины на импорт в отношении более 180 стран, при этом Белый дом заявил, что считает уступки, предложенные Евросоюзом, недостаточными.

    Сообщалось, что особое внимание Евросоюз уделяет американскому бурбону, пошлина на который может составить 50%. Также, по данным СМИ, ЕС ответит США пошлинами на мясо, жвачку и туалетную бумагу.

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    8 апреля 2025, 12:57 • Новости дня
    МИД: Евросоюз провалил роль посредника на Балканах
    МИД: Евросоюз провалил роль посредника на Балканах
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Европейский союз не смог исполнить роль посредника между Сербией и Косово, не добившись выполнения обязательств по созданию сербских муниципалитетов, сообщил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    По его словам, Европейский союз потерпел неудачу в роли посредника между Белградом и Приштиной, передает ТАСС.

    Масленников подчеркнул, что за долгие годы ЕС не смог добиться выполнения обязательств по созданию сообщества сербских муниципалитетов в Косово.

    По его словам, данная ситуация обсуждалась на круглом столе Российского совета по международным делам и сербского Института мировой политики и экономики.

    Он отметил, что этот провал ЕС как посредника говорит о серьезных проблемах в их подходе к урегулированию конфликтов на Балканах.

    Масленников также указал на важность активного участия международного сообщества в решении ситуации.

    Он подчеркнул необходимость пересмотра подходов, которые использовались Европейским союзом для поиска компромиссов и достижения устойчивых решений в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа вызвала в Боснии самый опасный кризис в XXI веке.

    Коментарии (2)
    8 апреля 2025, 12:21 • Новости дня
    Европейская счетная палата указала на непрозрачность финансирования НПО из бюджета ЕС
    Европейская счетная палата указала на непрозрачность финансирования НПО из бюджета ЕС
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Аудиторы Европейской счетной палаты выявили непрозрачное распределение 7,4 млрд евро для НПО в ЕС, что усилило критику консерваторов в отношении использования грантов для лоббирования.

    Европейская счетная палата опубликовала доклад, в котором раскритиковала Европейскую комиссию за непрозрачное распределение 7,4 млрд евро для некоммерческих организаций, сообщает Politico. В отчете говорится, что процесс финансирования НПО в ЕС требует реформ, так как информация о распределении средств и их использовании недостаточно ясна и надежна. Член ЕСП Лайма Андрикене подчеркнула необходимость улучшений и подчеркнула, что система «слишком непрозрачна».

    Отчет усилил критику со стороны консерваторов в Европейском парламенте, которые заявляют, что средства часто используются для лоббирования интересов ЕС, что также отражено в докладе. Несмотря на это, ЕСП не нашла доказательств нарушения законодательства ЕС или его ценностей при использовании средств НПО. Тем не менее риск остается из-за недостаточной прозрачности, отметили аудиторы.

    Также стало известно, что некоторые программы работы НПО, финансируемые ЕС, содержали элементы лоббирования, что подтвердили в Еврокомиссии. Комиссия обещала принять меры по улучшению прозрачности и минимизации административных барьеров.

    В докладе также указано, что некоторые организации классифицировали себя как НПО, не соответствуя критериям. Например, одно крупное исследовательское учреждение имело руководство, состоящее только из правительственных представителей. ЕКА рекомендовал Еврокомиссии предоставить четкие определения НПО и улучшить мониторинг использования грантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предприниматель Дэвид Сакс обвинил американские НПО в эксплуатации конфликта на Украине для присвоения средств. По его словам, это происходит через агентства USAID и NED.

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    8 апреля 2025, 13:01 • Новости дня
    Кремль заявил о «страшнейшем ущербе» отношениям России и США при Байдене

    Песков: Администрация Байдена нанесла «страшнейший ущерб» отношениям России и США

    Кремль заявил о «страшнейшем ущербе» отношениям России и США при Байдене
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация Байдена нанесла «страшнейший ущерб» отношениям России и США, восстановление доверия между странами остается важной задачей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что администрацией предыдущего президента США Джо Байдена отношениям Москвы и Вашингтона был нанесен «страшнейший ущерб». Взаимное доверие между двумя странами только предстоит восстановить, отметил Песков в ответ на вопрос о перспективах СНВ-4, передает ТАСС.

    По словам Пескова, обе стороны прилагают значительные усилия, чтобы нормализовать двусторонние отношения.

    Ранее Песков заявил, что переговоры по новому договору о стратегическом наступательном вооружении (СНВ-4) между Россией и США маловероятны без восстановления определенного уровня взаимоотношений и взаимного доверия.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что Россия не готова вести диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за враждебной политики США.

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    7 апреля 2025, 23:18 • Новости дня
    США не устроило предложение Евросоюза об уступках по таможенным пошлинам

    Трамп счел предложенные Евросоюзом уступки в двусторонней торговле с США недостаточными

    Tекст: Антон Антонов

    Отвечая на вопрос о предложенных Евросоюзом уступках США по таможенным пошлинам, американский президент Дональд Трамп заявил, что не считает такие уступки достаточными.

    «Нет», – ответил глава американского государства на соответствующий вопрос. Он заявил об этом на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, передает ТАСС.

    Американский лидер считает, что ЕС «ведет себя очень-очень плохо» по отношению к США. «Они не принимают наши автомобили, как Япония. Они не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они практически ничего не принимают… и так не будет», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он полагает, что создание ЕС произошло с целью нанести ущерб США в торговле.

    Кроме того, он заявил, что Канада и Мексика «мошенничают, как сумасшедшие», в торговых отношениях с США. Также президент США подтвердил намерение ввести дополнительные пошлины в размере 50% в отношении импорта из Китая в том случае, если Пекин не отменит собственные ответные тарифы к полудню 8 апреля (19.00 мск вторника).

    Напомним, США начали обещанную самую масштабную в современной истории тарифную войну. Пошлины от 10% до 50% вводятся против 180 стран. Таможенные пошлины вызвали массовые протесты в США. Евросоюз сообщил, что утвердит 9 апреля контрмеры против повышения пошлин США. При этом ЕС предложил США взаимно обнулить пошлины.

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