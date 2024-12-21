Трамп приступил к шантажу Европы

Tекст: Анастасия Куликова,

Евгений Поздняков

Дональд Трамп пригрозил ЕС увеличением торговых тарифов, если Европа не перейдет к «крупномасштабным закупкам» нефти и газа из США. Как сообщает Bloomberg, к этому шагу республиканца подталкивает «огромный дефицит» в экономических отношениях Вашингтона и Брюсселя. По мнению будущего главы Белого дома, наращивание импорта энергоресурсов должно выправить ситуацию.

Однако указывается, что Штаты не обладают возможностями для максимизации поставок СПГ в краткосрочной перспективе. Газ продается по долгосрочным контрактам, соответственно, резкое увеличение потоков в пользу Европы вынудит Вашингтон искать покупателя, готового отказаться от части заранее оговоренных объемов.

Напомним, еще в ноябре, после победы Трампа на президентских выборах в США, между республиканцем и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен состоялся телефонный разговор, писала в другом материале Bloomberg. По его итогам, лидер исполнительной власти ЕС заявила, что союз рассматривает возможность увеличения закупок энергоресурсов у Вашингтона.

«Мы по-прежнему получаем много СПГ из России. И почему бы не заменить его американским, который дешевле и способствует снижению наших цен на энергоносители», – сказала он. Примечательно, что на этом фоне Владимир Зеленский предложил полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины.

Он добавил, что дальнейшее использование трубопровода станет возможным лишь при условии, если поставщики не будут получать оплату за ресурсы до окончания конфликта. Данная идея, в частности, возмутила премьера Словакии Роберта Фицо. «Какой дурак нам предоставит газ бесплатно?», – возразил он. По его словам, последствия остановки транзита отрицательно скажутся на Европейском союзе. Он добавил, что действия Украины рискуют привести к удорожанию газа в ЕС.

Интересно, что в среду администрация Джо Байдена опубликовала исследование, в котором отмечается, что наращивание поставок спровоцирует рост внутренних цен на газ более чем на 30% к 2050 году. Уже тогда эксперты отмечали, что таким образом демократы попытались «сломать» планы Трампа по максимизации экспорта энергоресурсов.

«Трамп послал угрожающий сигнал Европе»,

– считает германский политолог Александр Рар. Он подчеркнул, что сейчас в Брюсселе проходит очередное совещание лидеров стран ЕС. Одной из ключевых тем мероприятия является разработка плана действий в ответ на намерение избранного президента США «дисциплинировать строптивых европейцев путем повышение тарифов».

«На вопрос вынужденного повышения закупок американских энергоресурсов у ЕС пока нет ответа. Звучат разве что предложения поляков и прибалтов как можно скорее полностью отказаться от закупок газа из России, но против этого выступают венгры и словаки», – указал Рар.

По словам политолога, лидеры Евросоюза все еще не оправились от шока после переизбрания Трампа. «Они понимают, что следующие четыре года выстраивать отношения с Америкой им будет крайне сложно. Но и решений, как противостоять республиканцу, пока не найдено. В столицах ЕС считают, что отдельным лидерам стоит поговорить с ним по телефону и постараться усмирить», – детализировал спикер. Как считает эксперт, пока трудно предположить, что выберут европейцы: согласятся ли увеличить закупки нефти и газа из США или будут грозить Трампу контрмерами. «Но я думаю, что

ЕС будет преклонятся перед Вашингтоном и делать все, что потребует новый лидер. При этом такой курс приведет европейцев к тому, что уже через полгода они завоют

– скажется нехватка денег, высокая стоимость энергоресурсов», – рассуждает Рар.

На фоне ультиматума Трампа иронично выглядит ранее звучавшая критика европейских лидеров в адрес Москвы, отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. «Очень велик соблазн позлорадствовать», – указал он.

Собеседник напомнил, что ранее страны ЕС обвиняли Россию в якобы политизации энергетики и шантаже. «Так, например, «Северный поток – 2» они называли проектом, с помощью которого наша страна будет «заставлять» Европу что-то делать и принимать какие-то решения», – уточнил аналитик.

Сейчас же избранный президент США, по сути, грозит Евросоюзу санкциями, продолжил спикер. «Дональд Трамп открытым текстом говорит: не будете покупать американские газ и нефть, мы, как говорится, отключим вам воду, в данном случае – введем дополнительные импортные пошлины, и ваша экономика загнется. Что это как не политический шантаж?», – риторически вопрошает специалист.

Впрочем, он не исключает, что республиканец таким заявлением всего лишь попытался обосновать, почему он собирается ввести импортные пошлины на европейские товары. По словам эксперта, с точки зрения энергетических рынков принуждение ЕС покупать газ и нефть у США выглядит несколько нелогично. «Американские энергоресурсы и так находят рынки сбыта», – напомнил Юшков.

«Если европейцы испугаются угроз Трампа и начнут скупать именно американский СПГ в ущерб любым другим поставщикам, то Вашингтон будет вынужден перенаправить ресурсы с азиатского, японского, китайского и южнокорейского рынков», – рассуждает аналитик. По его прогнозам, в этом случае Трамп уже на следующий день выступит с угрозами уже в адрес, например, Пекина, поскольку, по логике избранного президента США, торговый баланс с КНР будет нарушен.

«Получается, Китаю надо будет конкурировать с европейцами. Американский СПГ уйдет из Европы, потому что его начнет скупать Поднебесная. А затем республиканец вновь повторит ультиматум ЕС. Такие действия приведут лишь к росту цен», – подчеркнул эксперт.

Выгодоприобретателем окажется вовсе не экономика Штатов, а международные трейдеры, указал Юшков. «Американский СПГ – это в некотором смысле разговорное выражение. На практике компании США продают мощности по сжижению газа на своих заводах. Когда груз оказывается в танкере, он уже принадлежит другим компаниям, как правило, европейским. Таким образом, больше всего от роста цен заработают именно трейдеры», – пояснил спикер.

Что касается нефти, то большую выгоду получат экспортеры из США – американские компании, добавил он. «Но опять же, сейчас они точно так же зарабатывают. Все продают сколько могут и проблем особых не испытывают», – уточнил специалист.

Контрмерой европейцев на угрозы Трампа могло бы стать увеличение закупок энергоресурсов у России, но те своими руками разрывают отношения с Москвой, отметил аналитик. «Поэтому в ситуации, когда страны ЕС заставляют покупать американский СПГ, тем остается только подчиняться», – заключил Юшков.