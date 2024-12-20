Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.0 комментариев
Зеленский на саммите ЕС заявил о полном отказе от транзита газа через Украину
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза заявил о полном отказе от дальнейшего транзита газа через территорию страны, рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
По его словам, после саммита ЕС Зеленский выступил с предложениями, которые показались Фицо неразумными, передает ТАСС.
В частности, одно из таких предложений заключалось в том, чтобы транзит газа продолжался только при условии, что поставщики не будут получать оплату до окончания войны. «Какой дурак нам предоставит газ бесплатно?» – отметил Фицо.
Также он подчеркнул, что Украина, блокируя транзит газа, наносит ущерб национальным экономическим интересам Словакии и может отрицательно сказаться на европейском союзе в целом.
Кроме того, Фицо выразил опасения, что прекращение транзита газа через украинскую территорию вызовет удорожание газа, что станет болезненным для всего ЕС.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от продления контракта по поставкам газа. Российский лидер заявил о намерении России наращивать свою долю сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке.