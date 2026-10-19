Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.5 комментариев
Россиянин пострадал в ДТП с грузовиком в турецкой Анталье
Россиянин Игорь Корнилов пострадал в результате столкновения его автомобиля с грузовиком на перекрестке в турецкой провинции Анталья.
Грузовик, двигавшийся на запрещающий сигнал светофора, протаранил автомобиль гражданина России, а затем вместе с ним врезался в стоявший впереди пикап, передает ТАСС со ссылкой на агентство IHA.
В результате ДТП Корнилов и пассажирка пикапа Фатма Оджал получили травмы. Пострадавших доставили в больницу после оказания им первой помощи на месте.
Авария произошла на перекрестке трассы Анталья – Манавгат. Сообщается, что 27 сентября на этом же участке произошло аналогичное ДТП: грузовик проехал на красный свет и опрокинулся, в результате чего погибли гражданка России и гражданка Азербайджана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе семь россиян пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Анталье.
В начале месяца российское посольство начало выяснять, есть ли граждане России среди пострадавших в другой аварии с туристическим автобусом в этом же регионе.
В сентябре россиянка погибла в ДТП с грузовиком на остановке в турецкой Анталье.