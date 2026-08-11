Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
АТОР: Туроператоры не получали уведомлений о введении виз в Сербию
Российские путешественники смогут продолжить свободные поездки на Балканы, поскольку местные власти пока не планируют ужесточать правила въезда для иностранных гостей, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Представители туристической отрасли не получали от балканских коллег сообщений о грядущих ограничениях. В профильной ассоциации подчеркнули отсутствие предпосылок к изменению текущего положения дел, передает ТАСС.
«Недавние заявления руководства Сербии свидетельствуют о том, что эта страна не намерена в обозримом будущем отменять режим безвизового въезда для россиян», – пояснили специалисты.
Стремление Белграда подготовиться к вступлению в Европейский союз к 2027 году не означает автоматического закрытия границ.
Однако возможное появление строгих правил въезда нанесет непоправимый ущерб местной индустрии гостеприимства. Вице-президент АТОР Артур Мурадян уверен, что внедрение аналога шенгенской системы обернется катастрофой для отрасли.
Подобные меры затронут не только россиян, но и граждан Турции и Китая, обеспечивающих основной поток отдыхающих. В результате страна потеряет массового туриста, сохранив лишь деловые поездки и визиты релокантов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Сербии обсуждает введение визового режима для граждан России ради вступления в Евросоюз.
Президент страны Александр Вучич опроверг информацию о принятии подобных решений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал объявить результаты межведомственной проработки данного вопроса.