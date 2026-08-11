АТОР: Туроператоры не получали уведомлений о введении виз в Сербию

Tекст: Дарья Григоренко

Представители туристической отрасли не получали от балканских коллег сообщений о грядущих ограничениях. В профильной ассоциации подчеркнули отсутствие предпосылок к изменению текущего положения дел, передает ТАСС.

«Недавние заявления руководства Сербии свидетельствуют о том, что эта страна не намерена в обозримом будущем отменять режим безвизового въезда для россиян», – пояснили специалисты.

Стремление Белграда подготовиться к вступлению в Европейский союз к 2027 году не означает автоматического закрытия границ.

Однако возможное появление строгих правил въезда нанесет непоправимый ущерб местной индустрии гостеприимства. Вице-президент АТОР Артур Мурадян уверен, что внедрение аналога шенгенской системы обернется катастрофой для отрасли.

Подобные меры затронут не только россиян, но и граждан Турции и Китая, обеспечивающих основной поток отдыхающих. В результате страна потеряет массового туриста, сохранив лишь деловые поездки и визиты релокантов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Сербии обсуждает введение визового режима для граждан России ради вступления в Евросоюз.

Президент страны Александр Вучич опроверг информацию о принятии подобных решений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал объявить результаты межведомственной проработки данного вопроса.