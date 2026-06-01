Песков анонсировал возможные меры России на отмену безвиза Сербии

«Как только проработка по линии всех соответствующих ведомств с двух сторон будет завершена, то о результатах этой проработки вы узнаете», – сказал Песков, сообщает РИА «Новости».

Поводом для вопросов журналистов стали сигналы из Белграда о возможной отмене безвизового режима с Россией и интерес к тому, готовит ли Москва ответные шаги и будут ли они симметричными.

Песков отметил, что подобные решения, как правило, принимаются на основе взаимности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сербские власти рассматривают возможность отказа от безвизового режима с Россией ради вступления в Евросоюз.

Ранее депутат Драган Станоевич заявил о требовании Евросоюза существенно сократить выдачу россиянам вида на жительство, ПМЖ и гражданства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил выдвижение Евросоюзом Сербии условий евроинтеграции, предполагающих разрыв отношений с Россией.