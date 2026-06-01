Украина рискует пережить демографическую катастрофу через 30 лет из-за активного привлечения трудовых мигрантов, передает РИА «Новости».

По словам офицера ВСУ Дениса Ярославского, тенденция к замещению местного населения иностранцами набирает обороты.

«Трудовая миграция... это для Украины катастрофа... Украинцы... их заменяют пакистанцы, индусы и другие», – подчеркнул военный в интервью медиаресурсу «Открыто». Видеозапись беседы размещена на официальном YouTube-канале платформы.

Ярославский добавил, что при дальнейшем росте потока мигрантов через три десятка лет на одного украинского школьника будет приходиться шесть индийских детей. Подобное развитие событий он назвал настоящей катастрофой для демографии страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые спрогнозировали четырехкратное сокращение населения Украины к концу века.

Глава офиса президента страны Кирилл Буданов сообщил о планах привлечь жителей Африки для компенсации нехватки рабочих рук.

Украинские эксперты оценили ежегодную потребность государства в иностранных работниках в полмиллиона человек.