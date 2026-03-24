На Украине зафиксировали резкий дефицит трудовых мигрантов

Власти Украины признали нехватку 500 тыс. трудовых мигрантов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украина испытывает серьезные трудности с привлечением рабочей силы, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Телеграф». По его данным, за 2025 год в стране выдали и продлили лишь 9,6 тыс. разрешений на работу, что значительно ниже необходимого уровня.

Эксперты оценивают потребность Украины в иностранных работниках в размере до 500 тыс. человек ежегодно. Основными странами, граждане которых приезжают работать на Украину, остаются Бангладеш, Индия, Китай, Турция и Узбекистан.

Наибольшее количество трудовых мигрантов задействовано в строительстве, торговле и промышленности. Однако часть выданных разрешений аннулируется в связи с расторжением контрактов или нарушениями условий работы.

Издание отмечает, что на Украине отсутствует системный подход к привлечению и интеграции мигрантов, что усугубляет ситуацию на рынке труда.

Ранее заместитель директора по научной работе Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи сообщил, что численность населения на Украине ежегодно сокращается примерно на 1,15 млн человек.

До этого Национальный банк Украины прогнозировал отъезд еще около 200 тыс. граждан в 2026 году из-за демографического кризиса. Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году в стране зарегистрировали более 485 тыс. смертей и менее 169 тыс. новорожденных, что почти втрое превышает рождаемость.