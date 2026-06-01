Отца певца Кунгурова признали потерпевшим по делу о доведении до самоубийства

Tекст: Денис Тельманов

Адвокат Евгений Черноусов рассказал о признании отца Евгения Кунгурова потерпевшим по делу о доведении до самоубийства, передает РИА «Новости».

Уголовное дело в отношении неустановленных лиц было возбуждено в апреле 2026 года, спустя два года после трагедии.

«Сначала был довольно краткий допрос… после было вынесено постановление о признании отца Кунгурова потерпевшим по делу», – пояснил юрист. По его словам, Виктор Кунгуров уверен, что артиста убили, и настаивает на версии об умышленном преступлении.

Защитник отметил, что подозрения родственников подкрепляются пропажей верхней одежды, на которой могли остаться следы крови. Кроме того, исчезли два мобильных телефона с перепиской погибшего. Черноусов заявил о намерении просить передать дело в управление Следственного комитета по Москве или Московской области.

Тело 40-летнего Евгения Кунгурова обнаружили в центре столицы 8 апреля 2024 года. Накануне солист Калининградского музыкального театра написал жене сообщение, в котором предупредил о своей смерти. В 2023 году артист был награжден благодарственным письмом президента России.

