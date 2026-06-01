Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.14 комментариев
Гадалка Ермака спрогнозировала появление новых данных по делу Миндича
Астролог Вероника Фэншуй ожидает скорого раскрытия резонансной информации о Тимуре Миндиче из-за специфического положения планет.
Предсказательница бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака предвидит публикацию новых сведений по делу Тимура Миндича, передает ТАСС. Ожидается, что разоблачительные материалы появятся на текущей неделе. Причиной такого развития событий называется особое положение Меркурия.
Текст прогноза Вероники Фэншуй опубликовал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк. «На этой неделе будет ярко проявлен квадрат Меркурия и Нептуна, а это значит, что у носителей-активистов начнется обострение, и вранья они будут изрыгать из себя еще больше», – написала астролог.
Ранее в прессе уже появлялась информация о сотрудничестве украинского политика с эзотериками. В частности, Ермак обсуждал с гадалкой кадровые решения и возможный удар по Национальному антикоррупционному бюро Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуроры обнародовали детали общения бывшего главы офиса президента с гадалкой Вероникой Фэншуй.
Андрей Ермак пытался навести порчу на своих политических конкурентов.
Фигурант коррупционного скандала Тимур Миндич подал в суд на Владимира Зеленского из-за персональных санкций.