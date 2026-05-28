В Сербии сообщили о требовании ЕС ограничить выдачу ВНЖ россиянам

Депутат Станоевич: ЕС потребовал от Сербии сократить выдачу россиянам ВНЖ и ПМЖ
Европейский союз потребовал от сербских властей существенно урезать предоставление видов на жительство, а также гражданства выходцам из России, сообщил председатель комитета по диаспоре и сербам в регионе Скупщины (парламента) Сербии Драган Станоевич из партии «Мы – голос из народа».
«У меня инсайдерская информация от источника во власти. Никакого официального заявления, директивы, документа с этим требованием, насколько мне известно, из ЕС не поступало. Но была устная критика в адрес официального Белграда и требование значительно сократить предоставление гражданам РФ ВНЖ, ПМЖ и сербского гражданства», – отметил парламентарий, передает РИА «Новости».
Политик уточнил, что механизм реализации этих мер не разъяснялся. Ожидается, что местному МВД придется более тщательно искать поводы для отказов по заявлениям российских граждан. Брюссель оказывает серьезное давление на Белград, добиваясь снижения числа одобренных заявок наполовину. По оценкам российского посольства, в 2025–2026 годах на сербской территории проживают около 150 тыс. россиян.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз потребовал от Сербии разорвать отношения с Москвой ради евроинтеграции.
Ранее Брюссель посоветовал Белграду закрыть российские СМИ для ускорения вступления в объединение.
Президент республики Александр Вучич назвал введение антироссийских санкций предательством души сербского народа.