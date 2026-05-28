При атаке БПЛА ВСУ в Беловском районе Курской области пострадали девять человек
Девять человек пострадали в среду в результате атаки БПЛА ВСУ по Беловскому району Курской области, восемь из них доставлены в больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Губернатор региона Александр Хинштейн в Max сообщил о последствиях массированного обстрела. В слободе Белой Беловского района травмы получили девять человек, восемь из которых доставлены в областную больницу. «Желаю скорейшего выздоровления!» – заявил чиновник.
За прошедшие сутки над территорией области было уничтожено 97 беспилотников противника. Кроме того, зафиксировано 93 артиллерийских удара по отселенным зонам и 16 сбросов взрывных устройств с дронов.
В результате атак повреждены линии электропередачи, оставив без света четыре населенных пункта. Огонь полностью уничтожил магазин строительных материалов и частный дом, также пострадали фасады зданий, ветаптека и автомобили.
В Хомутовском районе зафиксированы повреждения объекта энергетики, а в селе Крупец разрушено здание сельсовета. Погибших среди населения нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате двух атак украинских беспилотников на слободу Белую пострадали восемь местных жителей.
Несколькими днями ранее в Суджанском районе из-за удара вражеского дрона по частному дому погибла пенсионерка.
В первой половине мая силы противовоздушной обороны за сутки сбили 98 аппаратов над территорией региона.