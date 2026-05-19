Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.2 комментария
Раненый российский морпех сбил украинский дрон колесом от багги
Раненый морпех, защищаясь во время движения от дрона ВСУ в зоне СВО, отстрелял весь боекомплект, но из-за высокой скорости и неровностей прифронтовой дороги не смог попасть по БПЛА, после чего применил нестандартное решение – сбил беспилотник запасным колесом от багги, на котором его вывозили в госпиталь, рассказал военный водитель 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Демон.
Нестандартный случай произошел в зоне проведения специальной военной операции, передает ТАСС. Вражеский дрон попытался атаковать транспортное средство, на котором вывозили пострадавшего бойца. Из-за высокой скорости и неровностей дороги вести прицельный огонь оказалось невозможно.
О подробностях инцидента рассказал военный водитель 177-го гвардейского полка морской пехоты с позывным Демон. По его словам, пассажир отстрелял все патроны, пытаясь поразить преследовавший их аппарат.
«Я ехал на багги по открытой местности, с позиции вывозил раненого товарища. Когда ехали по дороге, за нами погнался FPV-дрон противника», – сказал морпех.
Водитель добавил, что раненый отложил пустой автомат и взял запасное колесо. Дождавшись максимального сближения, боец швырнул покрышку прямо в летящий аппарат. Беспилотник взорвался в воздухе, благодаря чему экипаж остался жив.
Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее морпехи группировки «Центр» ликвидировали на Добропольском направлении двенадцать современных украинских беспилотников.
В феврале командир взвода морской пехоты сбил вражеский коптер штурмовым рюкзаком.
В прошлом году военнослужащий Южного военного округа уничтожил летящий аппарат броском своего автомата.