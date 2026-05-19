Раненый российский морпех сбил украинский дрон колесом от багги

Tекст: Дмитрий Зубарев

Нестандартный случай произошел в зоне проведения специальной военной операции, передает ТАСС. Вражеский дрон попытался атаковать транспортное средство, на котором вывозили пострадавшего бойца. Из-за высокой скорости и неровностей дороги вести прицельный огонь оказалось невозможно.

О подробностях инцидента рассказал военный водитель 177-го гвардейского полка морской пехоты с позывным Демон. По его словам, пассажир отстрелял все патроны, пытаясь поразить преследовавший их аппарат.

«Я ехал на багги по открытой местности, с позиции вывозил раненого товарища. Когда ехали по дороге, за нами погнался FPV-дрон противника», – сказал морпех.

Водитель добавил, что раненый отложил пустой автомат и взял запасное колесо. Дождавшись максимального сближения, боец швырнул покрышку прямо в летящий аппарат. Беспилотник взорвался в воздухе, благодаря чему экипаж остался жив.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее морпехи группировки «Центр» ликвидировали на Добропольском направлении двенадцать современных украинских беспилотников.

В феврале командир взвода морской пехоты сбил вражеский коптер штурмовым рюкзаком.

В прошлом году военнослужащий Южного военного округа уничтожил летящий аппарат броском своего автомата.