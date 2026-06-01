Сын основателя «Лукойла» возглавил рейтинг богатейших наследников России

Первую строчку списка богатейших наследников России занял Юсуф Алекперов, состояние которого оценивается в 29,5 млрд долларов.
Сын основателя нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров, передает ТАСС. По данным журнала Forbes, состояние Юсуфа Алекперова составляет 29,5 млрд долларов.
Второе место в списке разделили двое детей Леонида Михельсона, основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур». На каждого из них приходится по 14,15 млрд долларов. Тройку лидеров замыкают дочь и сын основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко с состоянием по 10,2 млрд долларов на каждого.
Кроме того, в первую десятку рейтинга вошли дети Сулеймана Керимова и наследники владельца сталелитейной компании НЛМК Владимира Лисина. Также в списке оказались дети совладельца «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко и основателя «Фосагро».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Вагит Алекперов занял третье место в рейтинге миллиардеров России с капиталом 29,5 млрд долларов.
В марте суммарное состояние богатейших граждан страны достигло рекордной отметки в 696,5 млрд долларов.