Скачок процентных ставок стал новой угрозой для Трампа

AP: Рост доходности гособлигаций США создал угрозу для позиций республиканцев

Tекст: Мария Иванова

Мировые рынки с осторожностью кредитуют американское правительство, что ведет к удорожанию жизни в стране, передает Associated Press.

Доходность десятилетних казначейских облигаций превысила 4,44%, тогда как до начала конфликта в Иране она составляла 3,95%. Средние ставки по ипотеке достигли максимума за девять месяцев.

Президент США пытается убедить граждан в наличии плана по сокращению дефицита бюджета, достигающего 1,8 трлн долларов в год. «Если он действительно отлично справится, мы получим сбалансированный бюджет, и нам ничего не придется делать», – заявил американский лидер.

Экономисты сомневаются в реалистичности этих планов. Стоимость обслуживания госдолга с 2021 года утроилась и превышает один трлн долларов ежегодно. Глава американского Минфина Скотт Бессент считает, что устранение мошеннических трат сэкономит до 500 млрд долларов в год.

Высокие процентные ставки дают демократам дополнительный повод для критики оппонентов перед осенними выборами. Аналитики полагают, что финансовые рынки могут заставить политиков решать проблему системных дисбалансов еще до того, как избиратели сделают свой выбор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о скором погашении государственного долга за счет введенных пошлин.

Управление Конгресса США по бюджету оценило рост дефицита из-за нового налогового закона в 3,4 трлн долларов.

Глава банка JPMorgan Джейми Даймон предупредил инвесторов о надвигающемся кризисе американского долгового рынка.