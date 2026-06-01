Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.0 комментариев
В Польше обвинили Дональда Туска в оправдании бандитов УПА
Руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач обвинил премьер-министра Дональда Туска в том, что тот оправдывает политику прославления на Украине боевиков УПА* (Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Выступая в эфире телеканала Polsat, чиновник выразил возмущение позицией главы кабмина, передает ТАСС. «Как видно, Дональд Туск стоит на стороне оправдания прославления бандитов из УПА*», – сказал Пшидач.
Политик пояснил, что большинство граждан страны оскорблены действиями Владимира Зеленского. Речь идет об установке памятников и присвоении воинским частям имен украинских националистов, что находит поддержку у премьер-министра.
В конце мая польский лидер Кароль Навроцкий предложил лишить президента Украины ордена Белого орла из-за решения назвать подразделение именем героев повстанческой армии. Эту инициативу также поддержало руководство министерства обороны.
Бывшие руководители страны Лешек Миллер и Лех Валенса резко осудили действия Киева, назвав их оскорблением памяти погибших поляков. В ответ Дональд Туск лишь отметил, что ссоры из-за прошлого выгодны только Москве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Польши вызвал украинского посла из-за героизации УПА.
Бывший польский президент Лех Валенса отказался поддерживать Владимира Зеленского.
Польские фанаты освистали украинский гимн перед футбольным матчем во Вроцлаве.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ