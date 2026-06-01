Жительницу в Башкирии осудили за убийство младенца
В городе Благовещенск в Башкирии 29-летнюю местную жительницу осудили за убийство собственного ребенка, сообщили в республиканской пресс-службе судов.
Женщину признали виновной по статьям «Убийство малолетнего», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», указали в пресс-службе, передает ТАСС.
Ее приговорили к 17 годам колонии общего режима. После отбытия основного наказания свобода осужденной будет ограничена еще на один год и шесть месяцев.
Установлено, что осужденная пресекала плач ребенка сильной тряской, побоями и криком. В материалах дела указано, что злоумышленница связывала рот младенца, накрывала его лицо тканью и включала громкие звуки. В феврале 2025 года недовольная очередным плачем мать задушила девочку.
Погибший ребенок появился на свет в августе 2024 года. У женщины остались еще двое несовершеннолетних детей. В настоящий момент их передали под опеку бабушке.
