Российские войска получили новые тяжелые транспортные самолеты Ил-76МД-90А
Российские войска получили новые тяжелые транспортные самолеты Ил-76МД-90А
Российские войска завершили перевооружение двух авиационных полков на глубоко модернизированные тяжелые транспортные самолеты Ил-76МД-90А, сообщил командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.
Перевооружение на тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А проведено в двух полках военно-транспортной авиации, сказал Бенедиктов в интервью «Красной звезде», передает ТАСС.
«В 2025 году гособоронзаказ для нас был выполнен в полном объеме. Мы получили новые самолеты Ил-76МД-90А, которыми уже перевооружены два полка», – сообщил военачальник.
Параллельно проводится модернизация ранее введенной в строй техники, в частности, перспективные самолеты линейки Ил-76МД улучшаются до модификации Ил-76-МД-М.
По словам Бенедиктова, в последние годы военно-транспортная авиация активно расширяет свой состав и географию базирования. За прошедшие пять лет зафиксированы случаи восстановления воинских частей, и эта работа не останавливается.
1 июня в России отмечается День военно-транспортной авиации. Ровно 95 лет назад, 1 июня 1931 года, в составе Ленинградского военного округа был сформирован первый опытный воздушно-десантный отряд.
В 2024 году предприятие «Ил» обещало выполнить в срок гособоронзаказ на транспортники Ил-76МД-90А. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщал о планах нарастить выпуск этих самолетов до 12 бортов к 2027 году.