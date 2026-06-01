Российские войска получили новые тяжелые транспортные самолеты Ил-76МД-90А

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В 2025 году гособоронзаказ для нас был выполнен в полном объеме. Мы получили новые самолеты Ил-76МД-90А, которыми уже перевооружены два полка», – сообщил военачальник.

Параллельно проводится модернизация ранее введенной в строй техники, в частности, перспективные самолеты линейки Ил-76МД улучшаются до модификации Ил-76-МД-М.

По словам Бенедиктова, в последние годы военно-транспортная авиация активно расширяет свой состав и географию базирования. За прошедшие пять лет зафиксированы случаи восстановления воинских частей, и эта работа не останавливается.

1 июня в России отмечается День военно-транспортной авиации. Ровно 95 лет назад, 1 июня 1931 года, в составе Ленинградского военного округа был сформирован первый опытный воздушно-десантный отряд.

В 2024 году предприятие «Ил» обещало выполнить в срок гособоронзаказ на транспортники Ил-76МД-90А. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщал о планах нарастить выпуск этих самолетов до 12 бортов к 2027 году.