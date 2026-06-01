Tекст: Дмитрий Зубарев

Руководитель региона указал на тяжелые последствия использования иностранных аппаратов, передают «Вести».

«Мы столкнулись в очередной раз, к сожалению, с такой новой волной террора со стороны украинского режима в отношении гражданского населения и объектов критической инфраструктуры», – сказал Пушилин.

Политик добавил, что массовое применение европейских беспилотников делает страны-производители ответственными за эти атаки.

Российские подразделения продолжают успешное наступление. По словам главы ДНР, сейчас идут активные городские бои, а войска уверенно продвигаются к центру Константиновки сразу с трех направлений.

Одновременно развивается успех на Красноармейском направлении, где силы России наступают в сторону Святогорска. Украинские военные предпринимают серьезные, но совершенно безуспешные попытки контратаковать в районе Дробышева. Ситуация на этом участке фронта остается под полным контролем российских военнослужащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая 11 мирных жителей ДНР пострадали в результате атак украинских беспилотников.

Страны Евросоюза наладили выпуск военных дронов для Украины под видом бытовой техники.

Министерство обороны России назвало решения европейских государств о поставках аппаратов Киеву намеренным шагом к эскалации конфликта.