Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.
Пушилин обвинил страны Европы в соучастии в преступлениях Киева
Поставки Западом беспилотников для ударов по территории Донбасса делают страны Европы соучастниками преступлений, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Руководитель региона указал на тяжелые последствия использования иностранных аппаратов, передают «Вести».
«Мы столкнулись в очередной раз, к сожалению, с такой новой волной террора со стороны украинского режима в отношении гражданского населения и объектов критической инфраструктуры», – сказал Пушилин.
Политик добавил, что массовое применение европейских беспилотников делает страны-производители ответственными за эти атаки.
Российские подразделения продолжают успешное наступление. По словам главы ДНР, сейчас идут активные городские бои, а войска уверенно продвигаются к центру Константиновки сразу с трех направлений.
Одновременно развивается успех на Красноармейском направлении, где силы России наступают в сторону Святогорска. Украинские военные предпринимают серьезные, но совершенно безуспешные попытки контратаковать в районе Дробышева. Ситуация на этом участке фронта остается под полным контролем российских военнослужащих.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая 11 мирных жителей ДНР пострадали в результате атак украинских беспилотников.
Страны Евросоюза наладили выпуск военных дронов для Украины под видом бытовой техники.
Министерство обороны России назвало решения европейских государств о поставках аппаратов Киеву намеренным шагом к эскалации конфликта.