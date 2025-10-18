Российские дроны уничтожили HMMWV ВСУ на Сумском направлении

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские боевые дроны уничтожили бронированный автомобиль HMMWV Hummer американского производства, находившийся на вооружении ВСУ, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в лесном массиве неподалеку от населенного пункта Иволжанское на сумском направлении.

По данным Минобороны, автомобили ВСУ двигались по лесной дороге, когда были обнаружены российскими военными. Один из автомобилей оказался бронированным HMMWV.

«По обнаруженным автомобилям противника операторами FPV-дронов «КВН» центра «Рубикон» были нанесены точечные удары, в результате которых техника украинских националистов была уничтожена», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во всех соединениях Воздушно-десантных войск России созданы подразделения для использования и обслуживания беспилотных систем и летательных аппаратов. Центр «Рубикон» обновил рекорд по числу ударов по ВСУ.