Аэропорт Бен-Гурион возобновил отправку рейсов

Израиль частично открыл воздушное пространство на вылет из страны

Tекст: Мария Иванова

Аэропорт Бен-Гурион начал обслуживать первые вылетающие борты в воскресенье, передает РИА «Новости». Рейсы выполняют местные перевозчики El Al, Israir и Arkia, однако для них действует ряд ограничений.

«Аэропорт частично возобновил работу по обслуживанию вылетающих рейсов», – рассказали в пресс-службе. Авиационные власти уточнили, что квота загрузки на один борт увеличена с 70 до 100 человек.

Вылетающие граждане обязаны подписать документ с обещанием не возвращаться в страну минимум 30 дней. Компания El Al приостановила продажу билетов до 21 марта ради приоритета пассажиров с отмененными рейсами.

Перелет в Москву станет доступен с 22 марта. Стоимость минимального тарифа начинается от 406 долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет министерства внутренней безопасности США приземлился в Абу-Даби на фоне ударов Ирана по американским и израильским объектам.