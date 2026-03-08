  • Новость часаИзбран новый верховный лидер Ирана
    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»
    Уиткофф попросил Россию не передавать разведданные Ирану
    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане
    Армия Ирана пригрозила атакой по израильским военным в Азербайджане
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    Президент Ирана жестко ответил на угрозы изменить карту страны
    Израиль подвергся ракетной атаке со стороны Ирана
    Иран атаковал ракетами вертолетную базу США в Кувейте
    Протесты в Нью-Йорке переросли в столкновения и поджоги
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    8 марта 2026, 11:45 • Новости дня

    Пожар после атаки БПЛА на нефтебазе в Армавире потушен

    Пожар на нефтебазе в Армавире полностью ликвидировали после атаки БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возгорание на нефтебазе в Армавире потушили, жертв и пострадавших среди сотрудников и местных жителей не зафиксировано.

    Пожар на нефтебазе в Армавире после атаки беспилотного летательного аппарата был успешно ликвидирован. Пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края.

    По данным оперштаба, площадь пожара составила 700 квадратных метров. В тушении участвовали 120 человек и 38 единиц техники, включая специалистов МЧС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу на нефтебазе в Армавире Краснодарского края возник пожар в результате атаки беспилотного летательного аппарата .

    Ранее в пятницу в Краснодарском крае падение фрагментов дрона привело к возгоранию на энергетическом объекте, пожар ликвидировали.

    До этого пожарно-спасательные подразделения полностью ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской на Кубани.

    8 марта 2026, 00:14 • Новости дня
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    @ Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в поздравлении к 8 Марта подчеркнул важность вклада женщин в развитие страны и выразил признательность за их силу и самоотверженность.

    Президент России Владимир Путин поздравил женщин страны с Международным женским днем, передает РИА «Новости». В праздничном обращении глава государства отметил, что женщинам в России подвластно все, а их душа делает мир лучше и добрее.

    «Восхищаемся нашими прекрасными женщинами. От всего сердца говорим вам слова любви, признательности и благодарности. Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее», – отметил Путин.

    Путин подчеркнул, что материнская любовь остается в сердце каждого человека на всю жизнь, придавая сил в трудные моменты. Также президент отметил, что российским женщинам удается совмещать материнство, профессиональный рост, проявлять лидерские качества и заботиться о близких.

    В поздравлении президент отдельно поблагодарил женщин, работающих в зоне специальной военной операции на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Он выразил признательность за проявленные ими самоотверженность и силу духа.

    Путин также пообещал, что государство будет продолжать создавать условия для того, чтобы женщинам было легче совмещать материнство и карьеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с женщинами разных профессий в преддверии Международного женского дня.

    В Сергиевом Посаде на базе филиала ВГИК прошло праздничное мероприятие «Дыхание весны».

    Молодежное крыло Народного фронта провела всероссийскую акцию, поздравив женщин-военнослужащих, медиков, волонтеров и матерей участников СВО в более чем 70 регионах страны.

    8 марта 2026, 03:22 • Новости дня
    Умерла балерина Нинель Петрова

    Умерла народная артистка России балерина Нинель Петрова

    Умерла балерина Нинель Петрова
    @ Рудольф Кучеров/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    На 102-м году ушла из жизни прославленная балерина и педагог Нинель Петрова, прослужившая Мариинскому театру более двадцати лет.

    О смерти народной артистки России Нинель Петровой сообщил Мариинский театр, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении коллектива говорится: «Сегодня, 7 марта, на 102-м году жизни умерла выдающаяся балерина Нинель Петрова. Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким Нинель Александровны, ее ученикам и всем тем, кто ей восхищался».

    Петрова окончила Ленинградское хореографическое училище в 1944 году и сразу после выпуска присоединилась к труппе Мариинского театра.

    Она проработала там до 1968 года, заслужив уважение коллег не только профессионализмом, но и интеллигентностью, вдумчивостью и искренностью.

    После завершения исполнительской карьеры Петрова стала главным балетмейстером и репетитором труппы, а также преподавала в Ленинградской консерватории. В 1999 году ей было присвоено звание народной артистки России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, артистка Московского драматического театра Маргарита Жигунова умерла в Москве.

    Участница группы «Бурановские бабушки» Зоя Дородова скончалась в Удмуртии.

    Заслуженная артистка России Ирина Шевчук ушла из жизни на семьдесят пятом году после тяжелой болезни.

    7 марта 2026, 12:43 • Видео
    Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

    «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    8 марта 2026, 07:49 • Новости дня
    Захарова: Мазут из Персидского залива попал на пляжи островных стран

    Tекст: Денис Тельманов

    Мазут, разлившийся после крушения танкеров в Персидском заливе, оказался на побережьях ряда островных стран, не входящих в регион.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в интервью, что разлив мазута в Персидском заливе распространился и достиг пляжей островных государств, которые не имеют границ с регионом, передает РИА «Новости».

    «В Персидском заливе пошли ко дну танкеры с мазутом. Буквально через день этот мазут всплыл на пляжах стран, в том числе островных государств, которые не имеют прямых границ и не входят в упомянутый регион. Моментально мазут из зоны конфликта добрался до безопасных пляжей», – отметила Захарова.

    Дипломат выразила обеспокоенность возможными последствиями, если конфликт на Ближнем Востоке затронет ядерные объекты.

    Она напомнила о присутствии атомной энергетики в регионе, отметив разработки Ирана и строительство атомной электростанции в Бушире, а также обладание Израилем соответствующими технологиями.

    По ее мнению, дальнейшее распространение конфликта может привести к непредсказуемым последствиям для сферы ядерной энергетики.

    В настоящее время США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирного населения.

    В ответ Иран атакует объекты на территории Израиля и военные базы США на Ближнем Востоке. Эта эскалация практически парализовала судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пляже Хиккадува специалисты устраняют последствия разлива мазута после удара по танкеру MKD VYOM с нефтью возле Омана.

    Танкер под флагом Палау подвергся атаке в Ормузском проливе, пострадали четверо членов экипажа. Во время мониторинга береговой полосы от Анапы до пляжа «Тортуга» в Витязево специалисты обнаружили старые выбросы мазута, поднятые штормом.

    7 марта 2026, 21:16 • Новости дня
    Власти Индии заявили о независимости от разрешений на покупку нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Политика Нью-Дели в сфере энергетики определяется исключительно национальными интересами и доступностью сырья, а не внешними разрешениями или санкционными послаблениями, заявил высокопоставленный правительственный чиновник агентству ПТИ.

    Индия никогда не зависела от разрешения какой-либо страны на покупку нефти в России, заявил высокопоставленный индийский чиновник агентству ПТИ, передает РИА «Новости».

    Представитель правительства подчеркнул: «Индия будет покупать нефть везде, где она доступна. Наши закупки нефти не будут регулироваться никакими пустыми лозунгами».

    Эти заявления последовали после решения США на 30 дней отменить часть санкций, что позволило индийским НПЗ закупать российскую нефть.

    Другой чиновник пояснил, что временная отмена санкций лишь снимает некоторые трения, но не определяет энергетическую политику страны. По его словам, Индия руководствуется принципами доступности, наличия и устойчивости энергоресурсов для каждого домохозяйства.

    Сейчас в распоряжении Индии находится более 250 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, что составляет запас на 7-8 недель. Этот объем хранится в стратегических резервах, резервуарах, трубопроводах, терминальных объектах и на судах, уже следующих к индийским портам.

    В целом Индия закупает нефть примерно у 40 стран, а местные нефтеперерабатывающие заводы функционируют в штатном режиме.

    Министерство финансов США выдало Индии временное разрешение на покупку российской нефти.

    Индийское правительство сообщило о готовности рассмотреть закупки сжиженного природного газа из России.

    Отраслевые аналитики назвали действия американской стороны попыткой создать видимость влияния на торговые процессы.

    7 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    Индия сообщила о готовности рассмотреть закупки российского СПГ

    Tекст: Вера Басилая

    Индийское правительство не исключает рассмотрение закупок российского сжиженного природного газа, если соответствующее предложение поступит, а также удерживает цены на топливо, сообщает Reuters.

    Агентство Reuters и источник в индийском правительстве сообщил, что Индия готова рассмотреть возможность закупок российского сжиженного природного газа, если поступит соответствующее предложение, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что индийские компании рассмотрят закупки российского сжиженного природного газа, если им предложа.

    По информации Reuters, после того как США ослабили ограничения, индийские компании активизировали закупки российской нефти. Это связано с необходимостью поддержания стабильной работы нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии.

    Также источник сообщил, что Индия не планирует повышать розничные цены на бензин и дизель в нынешних условиях. Такое решение объясняется растущими запасами топлива в стране.

    Министр энергетики США Крис Райт подтвердил, что страна разрешила Индии продолжать закупки российской нефти. Это решение принято на фоне практически полной остановки судоходства через Ормузский пролив, что могло бы привести к дефициту энергоносителей в регионе.

    Ранее Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил, что Индия нарастила закупки российской нефти независимо от воли США.

    7 марта 2026, 13:24 • Новости дня
    От угарного газа в Запорожской области погибли трое малышей

    Балицкий сообщил о гибели трех малышей от отравления угарным газом при пожаре

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате пожара в частном доме в Приазовском Запорожской области три маленьких ребенка скончались от отравления угарным газом, причины трагедии выясняются, сообщают местные власти.

    Трое маленьких детей погибли от отравления угарным газом в доме в поселке Приазовское Запорожской области. Губернатор Евгений Балицкий сообщил в своем Телеграм-канале, что трагедия произошла в ночь на субботу.

    По его словам, в результате пожара в частном домовладении скончались мальчик 2022 года рождения и две девочки 2021 и 2024 годов рождения. Прибывшие на место ЧП сотрудники скорой помощи констатировали смерть детей от отравления угарным газом.

    По предварительным данным, на момент происшествия дети находились дома одни. На месте работают следователи и полицейские, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Причины трагедии будут тщательно выяснены, подчеркнул Балицкий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в Курске в многоквартирном доме на улице Харьковской четыре человека погибли из-за отравления угарным газом.

    Ранее в Вологодской области в гаражном боксе на улице Юбилейной пятеро человек стали жертвами предполагаемого отравления угарным газом, возбуждено уголовное дело.

    А в начале февраля в селе Параул в Дагестане пятеро детей получили отравление угарным газом в частном детском саду, один ребенок тяжело пострадал.


    7 марта 2026, 16:23 • Новости дня
    Отделение банка в Подмосковье поджег подросток по указанию кураторов

    Отделение банка в Подмосковье было подожжено подростком по указанию кураторов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В отделении банка в подмосковном Путилкове подросток по указанию кураторов облил банкомат горючей жидкостью и поджег, пострадавших нет, уточнили в правоохранительных органах.

    16-летний подросток устроил взрыв и пожар в отделении банка на улице Вольной в поселке Путилково в Красногорске Московской области, следуя указаниям кураторов, сообщает Мособлпрокуратура. Юноша по телефону получил инструкции от неизвестных, пронес в банк канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил банкомат и поджег его. «Красногорская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента», – говорится в заявлении пресс-службы.

    Пресс-служба ГУ МВД по Московской области добавила, что по факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Красногорска сообщила о пожаре в отделении банка ВТБ в поселке Путилково, но не указала причины возгорания.

    Ранее в Балашихе 18-летняя девушка попыталась поджечь торговый центр по указке мошенников. До этого в Химках подросток по указанию мошенников поджег машину полиции.

    7 марта 2026, 15:57 • Новости дня
    Пожар произошел в отделении банка ВТБ в Красногорске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В отделении банка ВТБ в поселке Путилково Красногорска Московской области рано утром 7 марта произошёл пожар, который удалось ликвидировать до приезда пожарных, при возгорании никто не пострадал, сообщили местные власти.

    Пожар вспыхнул утром в субботу в отделении банка ВТБ в поселке Путилково Красногорского городского округа Московской области, сообщает местная администрация. Возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных расчетов.

    Пострадавших в результате происшествия нет. Ранее в ряде СМИ появлялась информация о возможном взрыве банкомата, однако официальное сообщение подтверждает только факт пожара и его оперативную ликвидацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пожарные тушили огонь на площади 700 кв. м в двух частных домах поселка Путилково.

    До этого в жилом доме поселка Икша Московской области произошел взрыв бытового газа с последующим пожаром, в результате чего пострадали два мужчины и ребенок десяти лет. А в конце января в Балашихе девушка по указке мошенников пыталась поджечь торговый центр.

    7 марта 2026, 17:12 • Новости дня
    Замглавы Пятигорска арестована по делу о хищении 117 млн рублей

    Суд арестовал замглавы Пятигорска по делу о хищении 117 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый заместитель главы администрации Пятигорска отправлена в СИЗО по обвинению в превышении полномочий с ущербом более 117 млн рублей, сообщили в краевом суде.

    Ленинский районный суд Ставрополя принял решение заключить под стражу первого заместителя главы администрации Пятигорска, обвиняемую по делу о превышении должностных полномочий с ущербом в 117 млн рублей, сообщает пресс-служба судов Ставропольского края. Обвиняемая отправлена в следственный изолятор на срок один месяц 29 суток, то есть до 5 мая 2026 года, сообщили в пресс-службе.

    Задержание чиновницы ранее подтверждало главное управление МВД по Ставропольскому краю. По версии следствия, в 2020 году она, являясь председателем аукционной комиссии, внесла фиктивные данные в протокол итогов электронного аукциона совместно с неустановленными лицами. После этого муниципальный контракт на реконструкцию гидротехнических сооружений в Кисловодске был заключен с ООО «Айди партнер».

    В результате на счет компании были перечислены бюджетные средства в размере 117 519 064 рубля, которые, как утверждает следствие, были похищены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пятигорске также задержали замминистра строительства ДНР Юлию Мерваезову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

    Ранее в Пятигорске суд назначил двухмесячный арест мужчине, которого подозревают в подготовке теракта в местной синагоге. А в июле прошлого года Ленинский районный суд Пятигорска арестовал помощника губернатора Ставропольского края по обвинению в мошенничестве.


    8 марта 2026, 05:17 • Новости дня
    В Армавире вспыхнул пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар охватил территорию нефтебазы в Армавире, при этом никто не пострадал и работы по тушению продолжаются.

    Пожар возник на нефтебазе в Армавире Краснодарского края в результате атаки беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС.

    В сообщении регионального оперативного штаба отмечается: «В Армавире произошло возгорание на территории нефтебазы из-за атаки БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет».

    В ликвидации возгорания участвуют 91 человек и 26 единиц техники. Оперативные службы продолжают борьбу с огнем, угрозы для жилых районов не сообщается.

    Причины атаки и объем ущерба уточняются, ситуация находится под контролем местных властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Минобороны отразили атаку дронов ВСУ на территорию Волгоградской области.

    Несколько резервуаров на нефтебазе в Белгородской области загорелись после атаки беспилотника. Два беспилотника ВСУ атаковали территорию нефтебазы на юге Луганска.

    7 марта 2026, 15:20 • Новости дня
    Минтранс: Выезд российских авто из Ирана идет в штатном режиме

    Минтранс сообщил о штатном режиме выезда российских авто из Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Организованный выезд транспортных средств из России через иранский пункт пропуска «Астара» проходит без перебоев при содействии Азербайджана, сообщили в Минтрансе.

    Организованный выезд российских автомобилей с территории Ирана продолжается и осуществляется в штатном режиме при поддержке азербайджанских властей, пишут «Вести» со ссылкой на Минтранс России. В министерстве подчеркнули, что транспортировка осуществляется через пункт пропуска «Астара». По данным ведомства, движение автомобилей не сталкивается с перебоями и проходит в плановом порядке.

    Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) направила своих представителей для мониторинга ситуации непосредственно на месте. Это позволяет оперативно реагировать на любые изменения и поддерживать стабильность выезда.

    Помимо этого, Минтранс расширил число маршрутов, разрешённых для выезда из Ирана через Туркмению. К пункту «Сарахс» добавились четыре новых коридора: Артык – Лютфабад, Гаудан – Баджгиран, Акяйла – Инчебурун и Алтын Асыр – Инчебурун, что существенно увеличило возможности для российской автотранспортировки.

    Отдельно министерство напомнило, что авиакомпании должны сделать звонки в свои колл-центры бесплатными и обеспечить полную информационную поддержку пассажиров. Особенно это касается более 20 тыс. находящихся в ОАЭ российских граждан, которым рекомендуется не приезжать в аэропорты до официального подтверждения вылета от авиаперевозчика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минтранс приостановил продажу билетов на Ближний Восток для российских авиаперевозчиков из-за ограничений в воздушном пространстве и отменил рейсы ряда компаний до конца марта. Также ведомство пообещало реализовать весь план-график рейсов по вывозу россиян с Ближнего Востока до конца недели.

    Кроме того, в субботу стало известно, что через погранпункт «Астара» в Азербайджан из Ирана вывезли 282 россиянина, а всего территорию республики покинули около 1800 человек.

    7 марта 2026, 13:14 • Новости дня
    При стрельбе во дворе дома в Махачкале ранены два человека

    В Махачкале два человека ранены при стрельбе из травматического оружия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во дворе дома на улице Юсупова в Махачкале неизвестные открыли огонь из травматического оружия по двум мужчинам и скрылись на автомобиле, сообщили в республиканском МВД.

    Два человека получили ранения в результате стрельбы во дворе многоквартирного дома в Махачкале, нападавшие скрылись с места происшествия, сообщает МВД Дагестана. По информации ведомства, сообщение о пострадавших поступило из республиканского ортопедо-травматологического центра.

    В МВД Дагестана уточнили: «В полицию поступило сообщение из республиканского ортопедо-травматологического центра о двух доставленных с ранениями, полученными в результате стрельбы. Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что во дворе многоквартирного дома по улице Юсупова неизвестные применили травматическое оружие в отношении двух местных жителей, после чего скрылись на автомобиле».

    В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции нашли автомобиль, на котором злоумышленники уехали, во дворе по улице Гамзата Цадаса. Правоохранительные органы установили личности всех участников происшествия и принимают меры для их задержания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд Дагестана признал местного жителя виновным в убийстве ректора Максуда Садикова и его племянника, назначив наказание в виде 15 лет строгого режима.

    Ранее суд арестовал жителя Дербента, подозреваемого в убийстве женщины, на два месяца. А в январе на территории Дагестана сотрудники силовых ведомств уничтожили двух неизвестных боевиков.


    7 марта 2026, 22:57 • Новости дня
    Кабмин сообщил о выделении до 1,5 млрд рублей МВД в 2026 году

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2026 году правительство выделит значительную сумму для укрепления материальной базы Министерства внутренних дел. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Правительство России в 2026 году направит до 1,5 млрд рублей на материально-техническое обеспечение МВД, передает РИА «Новости». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ был опубликован в субботу.

    В распоряжении говорится: «Направить в 2026 году МВД бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» раздела «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» классификации расходов бюджетов, в размере до 1503329,5 тысячи рублей на материально-техническое обеспечение МВД России».

    Средства будут направлены на закупку необходимого оборудования и техники для повышения эффективности работы ведомства. Решение призвано обеспечить выполнение задач МВД в сфере национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин во вторник вечером провел продолжительное совещание по экономическим вопросам.

    Министерство финансов отказалось продавать валюту и золото для поддержки рубля вопреки требованиям бюджетного правила. Власти решили изменить это правило, что делается только в исключительных случаях.

    Владимир Путин поручил провести всесторонний анализ предоставления социальных услуг с акцентом на качество, объем и финансирование, включая участие некоммерческих организаций.

    7 марта 2026, 13:03 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Белгородскую область ранены два человека

    Гладков сообщил о ранениях двоих мужчин после атаки дронов ВСУ на регион

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ракитянском округе Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадали двое мужчин, один из которых был госпитализирован, сообщают власти региона.

    В результате атаки дрона на объект транспортной инфраструктуры в поселке Пролетарский Ракитянского округа Белгородской области пострадали двое мужчин. Об рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

    По словам губернатора, дрон принадлежал Вооруженным силам Украины и нанес удар по объекту в населенном пункте.

    Один из пострадавших получил осколочные ранения живота и предплечья, его в данный момент транспортируют в городскую больницу № 2 Белгорода. Второму мужчине была оказана медицинская помощь на месте – у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение кисти.

    Ранее в районе хутора Григорьевка Волоконовского округа беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал гражданский автомобиль, пострадали три мирных жителя. До этого в результате атаки ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области также пострадали два мирных жителя.

    В последний раз жертвы среди мирного населения в регионе фиксировали 22 февраля, когда от ударов дронов ВСУ за один день погибли два человека.


    7 марта 2026, 23:36 • Новости дня
    Московские школьники завоевали 52 диплома на олимпиаде по программированию

    Tекст: Денис Тельманов

    Юные москвичи отличились на Открытой олимпиаде по программированию, завоевав 52 диплома различных степеней и обеспечив себе преференции при поступлении в вузы.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные школьники завоевали 52 диплома в финале Открытой олимпиады по программированию. В частности, 22 участника получили дипломы первой степени, 21 – второй и 9 – третьей степени, передает РИА «Новости».

    Собянин отметил, что в этом году за победу боролись 190 московских школьников. В финале соревнований участники писали код в режиме реального времени, а их решения тут же проверялись автоматизированной тестирующей системой.

    По словам мэра, победа в олимпиаде дает существенные преимущества: лучшие школьники получают льготы при поступлении в ведущие вузы России. Это подчеркивает значимость достижения московских ребят на всероссийском уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские школьники завоевали пять золотых и пять серебряных медалей на Международной астрономической олимпиаде в Бангладеш.

    Более 1,5 млн школьников приняли участие во всероссийской онлайн-олимпиаде по цифровой грамотности «Безопасный интернет». В 2025 году российские школьники завоевали 115 медалей на 20 международных олимпиадах.

    Reuters: В элите Ирана возникли разногласия после гибели Хаменеи
    Ван И: КНР не поддерживает логику совместного с США управления миром
    Мирошник заявил о растерянности Европы из-за поставок оружия Киеву
    Подсчитаны убытки США за первую неделю конфликта с Ираном
    «Ощадбанк» Украины потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности
    ВСУ применили дроны-матки с нестандартными частотами под Донецком
    Террористы в Нигерии убили прихожан Русской православной церкви

    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией. Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»

    «Россия всегда держалась не только на силе мужчин, но и на мудрости и внутреннем стержне женщин. Роль женщины – это не про слабость и не про соперничество с мужчинами. Это про ответственность, созидание и способность сохранять человеческое даже в самые сложные времена», – сказала газете ВЗГЛЯД Ираида Демина, доброволец СВО, лейтенант медицинской службы, участник программы «Время героев». Подробности

    В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую

    Временный руководящий совет Ирана отказался от атак на соседние страны. Президент страны Масуд Пезешкиан извинился за ранее нанесенные по ним ракетные удары. При этом война продолжается. Иран нанес массированный удар возмездия и атаковал танкер в Ормузском проливе. США стягивают силы и готовятся к крупнейшей бомбардировке Ирана. Как говорят эксперты, Тегеран настроен помириться с соседями, но в отношении США и Израиля красных линий у них нет. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    • Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

      Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

