Пожар после атаки БПЛА на нефтебазе в Армавире потушен

0 комментариев
Пожар на нефтебазе в Армавире после атаки беспилотного летательного аппарата был успешно ликвидирован. Пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края.
По данным оперштаба, площадь пожара составила 700 квадратных метров. В тушении участвовали 120 человек и 38 единиц техники, включая специалистов МЧС России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу на нефтебазе в Армавире Краснодарского края возник пожар в результате атаки беспилотного летательного аппарата .
Ранее в пятницу в Краснодарском крае падение фрагментов дрона привело к возгоранию на энергетическом объекте, пожар ликвидировали.
До этого пожарно-спасательные подразделения полностью ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской на Кубани.