Более 1,5 млн учащихся приняли участие в олимпиаде «Безопасный интернет»

Tекст: Елизавета Шишкова

Олимпиада проходит с 11 ноября по 8 декабря на образовательной платформе Учи.ру при поддержке Минцифры России и национального проекта «Экономика данных».

Набор заданий охватывает ключевые аспекты безопасности: создание паролей, защита данных, определение фишинга, анализ отзывов, базовое поведение в соцсетях, цифровой баланс и ответственность в использовании гаджетов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В этом году акцент сделали на блоках, связанных с нейросетями и современными цифровыми инструментами: участники учатся формировать запросы для искусственного интеллекта, проверять достоверность информации и применять новые технологии в повседневной жизни. Самыми активными стали Московская и Кемеровская области, Ростовская, Белгородская области и Ставропольский край.

В Чеченской Республике школьники традиционно активно вовлекаются в цифровые проекты, отмечается прогресс и рост числа призеров, в прошлом году 75 учеников региона добились успеха на всероссийском этапе. Руководитель общеобразовательной организации Ибрагим Расуев отметил важность системной работы и подчеркнул, что участие мотивирует детей увереннее ориентироваться в цифровой среде.

Ученица десятых классов Марьяна Ипуева добавила, что благодаря новым технологиям, включая интерактивные панели и быстрый интернет, эффективно готовилась к олимпиаде вместе с одноклассниками.

В Омской области отличившейся площадкой стал лицей № 137: школьники решали задания как очно, так и дистанционно. Пятиклассник Александр Романов подчеркнул, что дистанционный формат придал ему уверенности, а его мама отметила важность олимпиады для развития гибких и цифровых навыков школьников.

В Алексеевском районе Самарской области педагоги подтвердили, что благодаря олимпиаде дети повысили осведомленность о рисках и возможностях интернета, что помогает им безопасно учиться и общаться в сети.