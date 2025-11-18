Российские школьники выиграли 10 медалей на международной олимпиаде по астрономии

Tекст: Елизавета Шишкова

Российская команда завоевала пять золотых и пять серебряных медалей на Международной астрономической олимпиаде, которая проходила с шестого по семнадцатое ноября в Республике Бангладеш, говорится в сообщении правительства в Max.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что данный успех отечественной сборной укрепляет прошлогодние достижения и доказывает высокий уровень системы подготовки молодых специалистов в России. «Наши ребята завоевали 5 золотых, 5 серебряных медалей. Такой результат не только подкрепляет прошлогодний успех, но и подтверждает высокий уровень отечественной системы подготовки юных талантов», – заявил Чернышенко.

В состав российской делегации вошли победители и призеры всероссийской олимпиады школьников, рассматриваемые в качестве кандидатов в основную сборную страны по астрономии. Для российских участников состязание рассматривалось как тренировочный этап.

Международная астрономическая олимпиада проводится с 1996 года и включает теоретический, практический и наблюдательный туры. По итогам турнира в 2024 году сборная России вновь подтвердила свои позиции среди сильнейших команд мира.