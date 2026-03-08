  • Новость часаИзбран новый верховный лидер Ирана
    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»
    Уиткофф попросил Россию не передавать разведданные Ирану
    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане
    Армия Ирана пригрозила атакой по израильским военным в Азербайджане
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    Президент Ирана жестко ответил на угрозы изменить карту страны
    Израиль подвергся ракетной атаке со стороны Ирана
    Иран атаковал ракетами вертолетную базу США в Кувейте
    Протесты в Нью-Йорке переросли в столкновения и поджоги
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    0 комментариев
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    30 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    13 комментариев
    8 марта 2026, 12:41 • Новости дня

    ВСУ в зоне СВО за сутки потеряли более 1250 военнослужащих

    Tекст: Мария Иванова

    В результате наступательных действий российских военных группировок на различных направлениях за сутки уничтожено свыше 1250 военнослужащих противника, а также значительное количество техники, включая иностранные системы HIMARS, MLRS и гаубицу М777.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Иващенково, Мирополья, Никитовки, Новой Сечи и Покровки Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, артиллерийской, мотопехотной бригад ВСУ и бригады возле Верхней Писаревки, Веселого, Каменной Яруги, Колодезного, Мартового, Ольшан и Печенегов.

    Потери ВСУ при этом составили до 235 военнослужащих, танк, бронетранспортер, три бронемашины, два артиллерийских орудия, три пусковые установки РСЗО, включая американские HIMARS и MLRS, а также пусковую установку системы залпового огня «Ольха». Уничтожены две израильские радиолокационные станции RADA RPS-42, станция РЭБ и восемь складов матсредств, отметили в оборонном ведомстве.

    В тол же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Василевкой, Моначиновкой, Новоосиново, Самборовкой Харьковской области, Александровкой, Красным Лиманом, Святогорском и Яровой Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника составили до 180 военнослужащих, танк, две американские бронемашины HMMWV и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах Алексеево-Дружковки, Константиновки, Краматорска и Стенок ДНР.

    Противник при этом потерял более 150 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, три бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777. Уничтожены две израильские радиолокационные станции RADA RPS-42, станция РЭБ, восемь складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Анновки, Белицкого, Гришино, Золотого Колодезя, Красноярского, Кучерова Яра, Матяшево ДНР, Гавриловки и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, пять бронемашин «Казак» , перечислили в Минобороны.

    Уничтожены три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», три станции РЭБ, два склада боеприпасов и горючего.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Александровки, Новоскелеватого Днепропетровской области, Верхней Терсы, Воздвижевки, Комсомольского, Копаней и Шевченковского Запорожской области.

    При этом противник потерял до 265 военнослужащих, четыре бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии, а также склад матсредств.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Малокатериновки Запорожской области, Днепровского и Садового Херсонской области. Были уничтожены до 80 военнослужащих ВСУ, пять станций РЭБ и два склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    7 марта 2026, 16:18 • Новости дня
    Орбан рассказал о судьбе конфискованных у украинцев денег

    Орбан заявил о решении оставить конфискованные украинские деньги

    Орбан рассказал о судьбе конфискованных у украинцев денег
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что конфискованные у граждан Украины деньги пока останутся в Венгрии до выяснения их принадлежности.

    Венгрия примет решение относительно конфискованных у граждан Украины денежных средств только после выяснения их происхождения, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул на предвыборном мероприятии в Дебрецене: «Мы решим судьбу этих конфискованных денег, когда узнаем, что это такое... Пока они спокойно полежат здесь».

    Ранее Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) сообщило о задержании семи граждан Украины по подозрению в отмывании денег.

    Венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях гигантскую сумму наличных и слитки драгоценного металла.

    Глава МИД Петер Сийярто потребовал от Киева объяснений по поводу происхождения этих средств.

    Правительство Венгрии анонсировало депортацию бывших высокопоставленных украинских военных.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Орбан вскрыл финансовую прачечную Зеленского.

    Комментарии (6)
    7 марта 2026, 16:57 • Новости дня
    На Украине заявили о самом массированном за последнее время ударе ВС России
    На Украине заявили о самом массированном за последнее время ударе ВС России
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    Минувшей ночью объекты энергетики, транспорта и ОПК на Украине подверглись самой мощной за последнее время атаке ракетами и беспилотниками, что привело к сбоям в движении поездов.

    Украинские СМИ сообщают, что армия России провела массированную атаку по объектам оборонно-промышленного комплекса, энергетики и транспорта на Украине. По данным украинской стороны, в налете участвовали 29 ракет и 480 беспилотников. Основные удары нанесены по энергетическим объектам Киевской, Хмельницкой и Черновицкой областей, пишет «Российская газета».

    Железнодорожная инфраструктура также подверглась атакам в трех регионах, что вызвало задержки поездов в Винницкой, Житомирской и Ровенской областях и вынудило пускать их по обходным маршрутам.

    «Герани» прилетели на Украину семью группами с севера и востока, после чего распределились для поражения целей вдоль черноморского побережья, в том числе в Одессе, дунайских портах, Киеве, Харькове, западных регионах и вдоль линии фронта. Одной из главных мишеней стали Черновцы, куда помимо «Гераней» прилетели десять «Калибров».

    Две ракеты Х-101 пришли со стороны Крыма, пролетели над всей Украиной на северо-запад и атаковали железнодорожные объекты под Житомиром. Баллистические ракеты «Искандер» были выпущены из Брянской и Курской областей по Киеву и Харькову.

    ВС России в ночь на субботу нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России.

    Комментарии (4)
    7 марта 2026, 12:43 • Видео
    Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

    «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 17:19 • Новости дня
    Сийярто напомнил Зеленскому об игре на рояле без рук

    Сийярто назвал Зеленского бескультурным после угроз Орбану

    Сийярто напомнил Зеленскому об игре на рояле без рук
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко раскритиковал угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Виктора Орбана, напомнив ему игру на рояле без рук.

    Сийярто отметил, что стиль общения Зеленского свидетельствует о бескультурии, передает РИА «Новости».

    «Но чего мы ожидаем от президента, который играет на пианино так, чтобы были видны обе руки?», – добавил глава венгерского МИДа.

    Сийярто напомнил о прошлых случаях украинского давления, заявив, что подобная риторика Зеленского лишь подтверждает его манеру шантажировать и угрожать оппонентам. По словам Сийярто, в истории Венгрии уже были случаи столкновений с «украинскими головорезами и мафией», а сейчас угрозы звучат на президентском уровне.

    Зеленский выступил с угрозой в адрес Орбана, заблокировавшего кредит для Украины, и намекнул на передачу его адреса военным.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал Владимиру Зеленскому прекратить угрозы и шантаж.

    Официальный представитель Еврокомиссии Олаф Гилл заявил, что угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана неприемлемы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил применить пятую статью НАТО из-за угроз Зеленского Орбану.

    Комментарии (16)
    7 марта 2026, 13:14 • Новости дня
    Минобороны показало кадры уничтожения украинского Ми-8 беспилотником «Герань»
    Минобороны показало кадры уничтожения украинского Ми-8 беспилотником «Герань»
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Украинский вертолет Ми-8 был уничтожен на аэродроме у Михайловки ударом дрона «Герань», нанесенным российскими войсками беспилотных систем.

    Вооруженные силы России нанесли удар барражирующим боеприпасом по украинскому вертолету Ми-8, который базировался на аэродроме близ Михайловки, передает РИА «Новости». Атаку успешно провели специалисты войск беспилотных систем.

    «Минобороны опубликовало кадры поражения вертолета Ми-8 ВСУ на вертолетной площадке специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань» в районе населенного пункта Михайловка», – говорится в сообщении ведомства.

    Ранее в субботу сообщалось, что ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам Украины, в том числе был уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 15:44 • Новости дня
    Politico: Зеленский получил рычаг давления на США из-за Ирана

    Politico сообщил о возможном давлении Зеленского на США по Ирану

    Politico: Зеленский получил рычаг давления на США из-за Ирана
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский лидер Владимир Зеленский получил возможность повлиять на позицию Белого дома, используя ситуацию с иранскими беспилотниками на Ближнем Востоке, предполагают западные СМИ.

    Глава Украины Владимир Зеленский может получить дополнительный рычаг давления на администрацию США благодаря сотрудничеству по противодействию иранским беспилотникам на Ближнем Востоке, пишет Politico. По данным источника, близкого к команде президента США по вопросам национальной безопасности, просьба Вашингтона о помощи с иранскими БПЛА дает Зеленскому некоторую возможность влияния на Белый дом в краткосрочной перспективе.

    В публикации отмечается, что в обмен на поддержку Киев может выдвинуть определённые требования, однако они должны быть реалистичными. Как вариант, Зеленский может запросить передачу небольшого количества дополнительных ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

    Ранее стало известно, что американские власти обратились к Украине за консультациями по борьбе с иранскими беспилотниками, применяемыми на Ближнем Востоке. Эксперты считают, что этот диалог способен усилить позиции Зеленского в переговорах с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский поручил отправить украинских специалистов по борьбе с беспилотниками в страны Ближнего Востока по просьбе США. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это решение трагикомичным и показательным.

    Ранее Зеленский заявил о приостановке переговоров по урегулированию ситуации на Украине из-за действий Ирана.


    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 10:51 • Новости дня
    «Ощадбанк» Украины потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности

    «Ощадбанк» потребовал от Венгрии вернуть конфискованные 80 млн долларов и 9 кг золота

    «Ощадбанк» Украины потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственный банк Украины обратился к Венгрии с требованием вернуть задержанные инкассаторские автомобили и крупную сумму валюты с золотом.

    Украинский государственный «Ощадбанк» потребовал от Венгрии вернуть инкассаторские машины и ценности, конфискованные венгерскими властями, передает РИА «Новости». По сообщениям банка, речь идет о задержании семерых сотрудников, двух инкассаторских машин, а также о перевозимых ими 80 млн долларов и девяти килограммах золота. Сотрудники банка уже вернулись на Украину, однако техника и ценности по-прежнему остаются у венгерских властей.

    В пресс-службе «Ощадбанка» добавили: «После... захвата в Венгрии 5 марта семерых сотрудников »Ощадбанка«, двух инкассаторских машин и ценностей, которые они перевозили, граждане Украины вернулись домой. Но машины и ценности все еще остаются незаконно задержанными». Также банк сообщил о намерении оспорить решение миграционной службы Венгрии, ограничившее пребывание сотрудников инкассаторской бригады на территории Евросоюза.

    В банке подчеркивают, что уверены в законности своих действий и уже передали все подтверждающие документы в Национальный банк Украины. Для дополнительного подтверждения своей правовой позиции «Ощадбанк» обратится к одной из ведущих международных компаний для проведения независимого аудита перевозки средств и ценностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфискованные у граждан Украины деньги пока останутся в стране до выяснения их принадлежности.

    Напомним, в пятницу венгерское налогово-таможенное ведомство задержало семь граждан Украины, среди которых оказался бывший генерал украинских спецслужб, перевозивший из Австрии на Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота.

    Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал от Киева объяснений по поводу происхождения этих средств. Сейчас в украинских банках наблюдаются трудности с выдачей наличных после скандала в Венгрии.

    Комментарии (5)
    8 марта 2026, 11:09 • Новости дня
    Мирошник заявил о растерянности Европы из-за поставок оружия Киеву

    Мирошник заявил о панике в Европе из-за угрозы прекращения поставок оружия ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны испытывают панику и неуверенность из-за риска прекращения американских поставок вооружений Киеву, что грозит снижением военных возможностей Украины, отметили в МИД.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью ТАСС отметил, что прекращение поставок вооружений Украине со стороны США вызывает у европейских лидеров сильное беспокойство и растерянность. По словам дипломата, Европа не понимает, как реагировать на возможное сокращение поддержки со стороны Вашингтона.

    Мирошник заявил: «Владимир Зеленский продолжает истерить, и его партнеры тоже находятся в несколько провоцированном состоянии. Они не понимают, что им делать, вращают глазами, не понимая, в какую сторону бежать. Потому что отсутствие вот именно этих поставок создает достаточно серьезные проблемы для Украины».

    Дипломат предположил, что если Вашингтон решит перенаправить свои ресурсы на собственные нужды или на Ближний Восток, то уже в ближайшее время Украина может остаться без значительной военной поддержки. Он подчеркнул, что это существенно скажется на военных возможностях Киева.

    До этого Евросоюз впервые признал опасность нелегального ввоза оружия с Украины, а Мирошник заявил, что на Украине украдено почти 500 тыс. единиц оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.


    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 13:45 • Новости дня
    В банках Украины возникли проблемы с наличными

    Банки Украины столкнулись с нехваткой наличных после скандала в Венгрии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В банках Украины наблюдаются трудности с выдачей наличных средств после скандала с инкассаторами в Венгрии, где у них изъяли валюту и золото, отмечают местные СМИ.

    В ряде украинских банков зафиксированы проблемы с выдачей наличных после задержания инкассаторов в Венгрии, сообщает издание Страна.ua, ссылаясь на НАБУ.

    В Ощадбанке ранее подтвердили, что задержанные инкассаторы являются их сотрудниками. Там пояснили, что перевозка валюты и драгоценных металлов осуществлялась на основании соглашения с Райффайзенбанком в Австрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Венгрии 5 марта задержали семь человек по подозрению в отмывании денег, изъяв у них 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота.

    Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что с начала года на Украину через Австрию было перевезено 900 млн долларов, 420 млн евро и 146 килограммов золотых слитков при участии лиц, связанных со спецслужбами.

    Кроме того, представитель венгерского правительства Золтан Ковач сообщил, что задержанными руководил бывший генерал СБУ, а Будапешт потребовал от Киева объяснений и депортировал злоумышленников на родину.

    В свою очередь, Киев назвал задержание подозреваемых в Венгрии захватом заложников.


    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 15:54 • Новости дня
    Киевский ТЦК мобилизовал 140-килограммового мужчину с болезнями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мужчину весом в 140 килограммов мобилизовали в Киеве и отправили в штурмовой полк.

    Мужчину с весом 140 килограммов мобилизовали в Киеве и направили в штурмовой полк, передают Вести. По данным украинского издания «Страна.ua», ранее он боролся с ожирением и страдал от сердечных заболеваний.

    Тренер мобилизованного рассказал, что его клиент позвонил ему из микроавтобуса территориального центра комплектования и сообщил, что не сможет прийти на тренировку. После этого мужчина перестал выходить на связь, и уже две недели ни родные, ни друзья не могут с ним связаться.

    Попытки передать в ТЦК справки о серьезных заболеваниях оказались безрезультатны. По словам тренера, мужчина не был способен пробежать даже сто метров из-за состояния здоровья, однако это не помешало его отправить в штурмовой полк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области произошла массовая драка между местными жителями и сотрудниками военкомата. В Херсонской области партизаны сожгли дом сотрудника территориального центра комплектования. В Тернополе также произошла массовая драка между сотрудниками военкомата и местными жителями.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 21:55 • Новости дня
    Кандидат в премьеры Польши назвал условие помощи Украине

    Кандидат в премьеры Польши Чарнек потребовал от Зеленского не наглеть

    Tекст: Вера Басилая

    Варшава будет продолжать поддержку только в том случае, если Киев проявит уважение и не будет демонстрировать наглость, заявил кандидат на пост премьер-министра от оппозиции Пшемыслав Чарнек.

    Оппозиционная партия «Право и справедливость» выдвинула Пшемыслава Чарнека кандидатом в премьер-министры на случай победы на выборах, передает РИА «Новости».

    «Мы будем помогать Украине, но мы будем помогать, если в лице властей Украины мы будем иметь партнера, а не наглость», – подчеркнул Чарнек.

    Он добавил, что Варшава требует уважения от Владимира Зеленского.

    Согласно официальной статистике, объем военной помощи Киеву к марту 2025 года составил около 5 млрд долларов.

    Чарнек ранее раскритиковал украинского лидера за вмешательство в избирательный процесс.

    Власти Польши отменили бесплатный доступ к медицинским услугам и проживанию для большинства трудоспособных беженцев.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 14:55 • Новости дня
    МО Британии признало работу четырех ремонтных цехов на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Великобритании в субботу признало наличие на Украине четырех цехов для ремонта военной техники и сообщило о намерении открыть пятый.

    Министерство обороны Британии впервые подтвердило, что на Украине функционируют четыре предприятия по техническому обслуживанию и капитальному ремонту военной техники, передает РИА «Новости». В ведомстве заявили: «Великобритания впервые сообщает о наличии предприятий по техническому обслуживанию и капитальному ремонту военной техники на Украине, четыре из которых находятся в эксплуатации. Также планируется открыть пятое».

    Указанные объекты управляются британскими компаниями по соглашению с министерством обороны. На предприятиях работают как британские, так и украинские инженеры. Ремонтируются бронетранспортеры CVR–T, бронемашины Husky, легкие гаубицы L119, артиллерийские системы AS-90 и другие виды вооружения, поставляемые Британией на Украину.

    В министерстве подчеркнули, что размещение подобных объектов гарантирует оперативный ремонт техники и быстрое возвращение ее в строй украинских вооруженных сил. Конкретное местоположение цехов не раскрывается.

    На этой неделе одно из предприятий посетил замглавы Минобороны Британии Люк Поллард. Его сопровождала делегация из представителей британского бизнеса и компаний других европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинскую диверсионно-разведывательную группу готовили британские и канадские инструкторы. Британия отказалась размещать военный контингент на Украине. Британия поставила сотни ракет для систем ПВО на Украину на пять месяцев раньше срока.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 17:21 • Новости дня
    Бразильский наемник-трансвестит из ВСУ ликвидирован под Купянском

    Бразильский наемник-трансвестит Летисия Риос ликвидирован под Купянском

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе Ковшаровки на Купянском направлении был уничтожен бразильский наемник Эллионай Баррос Риос, идентифицировавший себя как женщина и участвовавший в боях на стороне ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.

    Бразильский наемник, идентифицировавший себя как женщина (движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено) и воевавший на стороне ВСУ, был ликвидирован под Купянском, передает РИА «Новости».

    По информации силовых структур, речь идет о Эллионае Барросе Риосе, известном под псевдонимом Летисия Риос. Ранее он проживал во Франции, где, вероятно, столкнулся с финансовыми трудностями, и именно это могло подтолкнуть его к участию в боевых действиях на Украине.

    Собеседник агентства сообщил, что Риос был уроженцем Мату-Гросу и последнее время жил в городе Рио-Верде (Гояс). Он прошел двухмесячную военную подготовку, после чего был направлен в район Купянска, где бригада «Хартия» несет серьезные потери.

    Причиной отправки Риоса на опасный участок в районе Ковшаровки стала его неосторожность: «Летисия опубликовала в соцсетях геолокацию убежища в Харькове. Вскоре по координатам был нанесен удар дронами Шахед». Как добавил источник, после подобных «утечек» данных в ВСУ, как правило, виновных отправляют на самые опасные направления фронта.

    Ранее наемник из Бразилии умер в Харьковской области после пыток со стороны солдат ВСУ. Еще одного бразильского наемника забили насмерть в расположении иностранного легиона главного управления разведки минобороны Украины в Киеве.

    По словам офицера в запасе ВМС Бразилии Робинсона Фариназу, к настоящему времени погибли порядка 60-70 бразильцев, вступивших в формирования ВСУ.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 08:07 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 72 украинских беспилотника над Россией за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 72 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

    В Министерстве обороны России сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, передает ТАСС. По данным ведомства, наибольшее количество БПЛА – по двадцать – было сбито над Астраханской областью и Крымом. В Ростовской области уничтожено 14 аппаратов, в Белгородской – восемь, в Краснодарском крае – четыре, в Курской области – три, в Волгоградской – два, еще один БПЛА был сбит над акваторией Азовского моря. В

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Россией за ночь сбили 151 украинский беспилотник. В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников. В Краснодарском крае при падении обломков БПЛА пострадали два человека.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 19:21 • Новости дня
    Трамп назвал одолжением Европе усилия США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование украинского кризиса «на подходе», и назвал этот процесс одолжением для Европы.

    Трамп сообщил, что участвует в урегулировании конфликта на Украине, делая это как одолжение Европе, передает РИА «Новости».

    По его словам, ситуация с украинским кризисом «на самом деле не сильно влияет» на США, поскольку страны разделяет океан.

    «Я делаю это как одолжение Европе», – заявил Трамп.

    Кроме того, Трамп выразил уверенность, что урегулирование конфликта на Украине находится «на подходе», передает ТАСС.

    «Я урегулировал восемь войн, и, думаю, еще одна на подходе. Мне казалось, это будет сделать проще всего. Посмотрим, что выйдет», – заявил Трамп.

    Трамп также напомнил о своем опыте разрешения других международных конфликтов, добавив, что США неоднократно находились на грани соглашения по украинскому вопросу.

    Ранее глава Белого дома возложил ответственность за решение данного кризиса на европейские страны.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что заключение договоренностей по конфликту на Украине невозможно без участия стран Евросоюза в переговорах.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что для Москвы ключевым остается достижение победы в спецоперации на Украине, а не сам переговорный процесс.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 13:34 • Новости дня
    Разведчик сообщил о голодающих военных ВСУ на Харьковщине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевское командование не пытается решить проблему со снабжением едой военнослужащих ВСУ на передовой в Харьковской области, в результате чего они голодают, рассказал разведчик 44-го армейского корпуса российской группировки войск «Север».

    Киевское командование не предпринимает мер для решения проблем с доставкой продовольствия своим войскам на передовой в Харьковской области, из-за чего военнослужащие ВСУ страдают от голода, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на разведчика 44-го армейского корпуса российской группировки войск «Север».

    Офицер уточнил, что для снабжения украинских военных продуктами используются гексакоптеры, однако эти беспилотники регулярно уничтожают подразделения ПВО российской группировки. Из-за этого доставка продовольствия значительно осложнена.

    По словам разведчика, радиоперехваты свидетельствуют о том, что украинские солдаты на передовой под Волчанском просят доставить им именно еду, а не боеприпасы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский солдат рассказал о голоде в рядах ВСУ под Купянском. Другой пленный военнослужащий ВСУ заявил о тяжелой ситуации в этом районе. ВС России сорвали попытку украинских военных выйти из окружения южнее Купянска-Узлового.

    Комментарии (0)
    Reuters: В элите Ирана возникли разногласия после гибели Хаменеи
    Ван И: КНР не поддерживает логику совместного с США управления миром
    Мирошник заявил о растерянности Европы из-за поставок оружия Киеву
    Подсчитаны убытки США за первую неделю конфликта с Ираном
    «Ощадбанк» Украины потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности
    ВСУ применили дроны-матки с нестандартными частотами под Донецком
    Террористы в Нигерии убили прихожан Русской православной церкви

    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией. Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»

    «Россия всегда держалась не только на силе мужчин, но и на мудрости и внутреннем стержне женщин. Роль женщины – это не про слабость и не про соперничество с мужчинами. Это про ответственность, созидание и способность сохранять человеческое даже в самые сложные времена», – сказала газете ВЗГЛЯД Ираида Демина, доброволец СВО, лейтенант медицинской службы, участник программы «Время героев». Подробности

    В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую

    Временный руководящий совет Ирана отказался от атак на соседние страны. Президент страны Масуд Пезешкиан извинился за ранее нанесенные по ним ракетные удары. При этом война продолжается. Иран нанес массированный удар возмездия и атаковал танкер в Ормузском проливе. США стягивают силы и готовятся к крупнейшей бомбардировке Ирана. Как говорят эксперты, Тегеран настроен помириться с соседями, но в отношении США и Израиля красных линий у них нет. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    • Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

      Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации