Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Иващенково, Мирополья, Никитовки, Новой Сечи и Покровки Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, артиллерийской, мотопехотной бригад ВСУ и бригады возле Верхней Писаревки, Веселого, Каменной Яруги, Колодезного, Мартового, Ольшан и Печенегов.

Потери ВСУ при этом составили до 235 военнослужащих, танк, бронетранспортер, три бронемашины, два артиллерийских орудия, три пусковые установки РСЗО, включая американские HIMARS и MLRS, а также пусковую установку системы залпового огня «Ольха». Уничтожены две израильские радиолокационные станции RADA RPS-42, станция РЭБ и восемь складов матсредств, отметили в оборонном ведомстве.

В тол же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Василевкой, Моначиновкой, Новоосиново, Самборовкой Харьковской области, Александровкой, Красным Лиманом, Святогорском и Яровой Донецкой народной республики (ДНР).

Потери противника составили до 180 военнослужащих, танк, две американские бронемашины HMMWV и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах Алексеево-Дружковки, Константиновки, Краматорска и Стенок ДНР.

Противник при этом потерял более 150 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, три бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777. Уничтожены две израильские радиолокационные станции RADA RPS-42, станция РЭБ, восемь складов боеприпасов, горючего и матсредств.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Анновки, Белицкого, Гришино, Золотого Колодезя, Красноярского, Кучерова Яра, Матяшево ДНР, Гавриловки и Новопавловки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, пять бронемашин «Казак» , перечислили в Минобороны.

Уничтожены три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», три станции РЭБ, два склада боеприпасов и горючего.

Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Александровки, Новоскелеватого Днепропетровской области, Верхней Терсы, Воздвижевки, Комсомольского, Копаней и Шевченковского Запорожской области.

При этом противник потерял до 265 военнослужащих, четыре бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии, а также склад матсредств.

Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Малокатериновки Запорожской области, Днепровского и Садового Херсонской области. Были уничтожены до 80 военнослужащих ВСУ, пять станций РЭБ и два склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.