Бастрыкин сообщил о создании морского кадетского корпуса в Петербурге

Tекст: Вера Басилая

В Петербурге появится новый кадетский корпус морской направленности, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин президенту России Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.

По словам Бастрыкина, при поддержке главы государства уже создано пять подобных учебных заведений, и теперь ведомство приступает к реализации морского проекта в Петербурге.

Также Бастрыкин представил Путину альбом, в котором отражены достижения Следственного комитета за 15 лет. Он отметил, что «за период с 2011 года по 2025 год направлено в суд почти 1,5 млн дел».

За это время, по информации Бастрыкина, удалось возместить ущерб почти на триллион рублей. Президенту были продемонстрированы основные результаты работы ведомства, а также планы по дальнейшему развитию системы кадетского образования.

Ранее Путин провел встречу с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным и обсудил деятельность ведомства в новых регионах России.