Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.
ВС России поразили предприятие ВПК и объекты энергетики ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ.
Кроме того, удары наносились по местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, хранилищам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты три британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, пять управляемых авиабомб и 285 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 152 781 беспилотник, 661 ЗРК, 29 517 танков и других бронемашин, 1727 боевых машин РСЗО, 35 103 орудия полевой артиллерии и миномета, 62 667 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне ВС России поразили места производства и хранения беспилотников ВСУ.
До этого они нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ.
ВС России за прошлую неделю нанесли шесть массированных ударов по объектам ВПК.