Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, хранилищам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты три британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, пять управляемых авиабомб и 285 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 152 781 беспилотник, 661 ЗРК, 29 517 танков и других бронемашин, 1727 боевых машин РСЗО, 35 103 орудия полевой артиллерии и миномета, 62 667 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне ВС России поразили места производства и хранения беспилотников ВСУ.

До этого они нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ.

ВС России за прошлую неделю нанесли шесть массированных ударов по объектам ВПК.