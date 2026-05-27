В Тбилиси заявили о недостаточности «красивых слов» Киева

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

В интервью Общественному ТВ Грузии – «Первому каналу» в среду он заявил, что позиция Грузия все это время остается неизменной и заключается в поддержке Украины «в пределах возможного».

«Возникает вопрос: в чем объяснение изменившейся позиции Украины по отношению к Грузии? У многих из нас, возможно, нет ответа, – сказал глава профильного комитета парламента. – На словесном уровне мы наблюдаем изменившуюся риторику, поэтому интересна мотивация Киева».

«Мы готовы к откровенному сотрудничеству. Но при этом будем наблюдать, какие шаги предпримет Украина по отношению к Грузии за красивыми словами», – заявил Леван Махашвили.

В свою очередь председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, «что только будущее покажет, насколько серьезно Украина переосмыслила ошибочную политику по отношению к Грузии и ее народу и правительству».

В начале мая украинский лидер Владимир Зеленский запросил встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, которого ранее сам же санкционировал. Переговоры прошли в Ереване на полях саммита Европейского политического сообщества. Накануне Зеленский поздравил Грузию с Днем независимости, выразив готовность «двигаться к взаимовыгодному сотрудничеству».