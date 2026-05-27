В Тбилиси заявили о недостаточности «красивых слов» Киева
Грузия ожидает конкретных шагов от Украины для восстановления двусторонних отношений, подорванных Киевом после начала СВО, заявил председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Леван Махашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью Общественному ТВ Грузии – «Первому каналу» в среду он заявил, что позиция Грузия все это время остается неизменной и заключается в поддержке Украины «в пределах возможного».
«Возникает вопрос: в чем объяснение изменившейся позиции Украины по отношению к Грузии? У многих из нас, возможно, нет ответа, – сказал глава профильного комитета парламента. – На словесном уровне мы наблюдаем изменившуюся риторику, поэтому интересна мотивация Киева».
«Мы готовы к откровенному сотрудничеству. Но при этом будем наблюдать, какие шаги предпримет Украина по отношению к Грузии за красивыми словами», – заявил Леван Махашвили.
В свою очередь председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, «что только будущее покажет, насколько серьезно Украина переосмыслила ошибочную политику по отношению к Грузии и ее народу и правительству».
В начале мая украинский лидер Владимир Зеленский запросил встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, которого ранее сам же санкционировал. Переговоры прошли в Ереване на полях саммита Европейского политического сообщества. Накануне Зеленский поздравил Грузию с Днем независимости, выразив готовность «двигаться к взаимовыгодному сотрудничеству».