Евгений Поддубный: Манифест «Единой России» защитит будущее страны

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Поддубного, будущий манифест партии должен стать не только политическим документом, но и ориентиром для долгосрочного развития государства. В нем, считает военкор, необходимо четко обозначить базовые принципы, отказ от которых невозможен, приводит слова Поддубного ТАСС.

«Территориальная целостность страны меняться не может. Ни при каких обстоятельствах», – заявил Поддубный.

Он также назвал ключевыми направлениями защиту государственного суверенитета и права России самостоятельно определять собственный путь развития. Отдельное место, по его мнению, должны занимать традиционные ценности и устойчивость государственных институтов.

Еще одной принципиальной основой Поддубный назвал сохранение России как социального государства. Речь идет о поддержке граждан, которые нуждаются в особой защите, в том числе пожилых людей, нетрудоспособных и оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

«Это защита наших традиционных ценностей, что очень важно. Защита институтов власти – как гарантия того, что с нашей страны ничего не случится. И защита того, что мы все-таки социальное государство. Мы заботимся о своих слабых всегда», – подчеркнул член Генсовета «Единой России».

Говоря о значении будущего манифеста, Поддубный связал его с необходимостью сохранить для следующих поколений стабильность и предсказуемость. Он отметил, что «Единая Россия» является партией, которую создавал президент России, а ее представители считают себя частью команды главы государства.

По словам Поддубного, опыт предыдущих десятилетий показывает, насколько серьезными могут быть последствия политических и государственных потрясений. Он выразил надежду, что нынешнему поколению не придется столкнуться с подобными испытаниями.

«Я не хочу, чтобы наши дети испытали то, что испытывали когда-то мы. Развал страны, жизнь с абсолютно неопределенным будущим. И более того, жизнь в состоянии, когда ты даже не веришь, что есть какая-то перспектива», – сказал Поддубный.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Евгений Поддубный рассказал о причинах своего участия в парламентских выборах от партии «Единая Россия».

В июле военкор на встрече с ветеранами СВО пообещал строгий контроль за реализацией каждого пункта партийной народной программы.

Ранее журналист в составе федеральной пятерки кандидатов передал предвыборные документы в Центральную избирательную комиссию.