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    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и русским ничто не мешает выйти на рынок.

    12 комментариев
    14 октября 2026, 21:34 • Новости дня

    В Казахстане отменили концерт задержанного за наркотики рэпера Navai

    Tекст: Вера Басилая

    Выступление российского рэпера Наваи Бакирова, известного под псевдонимом Navai, в Астане перенесли на неопределенный срок после задержания исполнителя правоохранительными органами Казахстана по подозрению в контрабанде наркотиков.

    Мероприятие, которое должно было пройти 14 октября, не состоится по техническим причинам, передает РИА «Новости».

    Накануне правоохранительные органы Жамбылской области совместно с пограничниками задержали артиста при въезде в республику. В автомобиле музыканта обнаружили наркотики, после чего стражи порядка завели уголовное дело о покушении на контрабанду запрещенных веществ.

    Зрителям предложили сдать билеты через платформы покупки. Поздняя отмена выступления вызвала возмущение у поклонников артиста. Директор исполнителя Рауф Гусанов отказался давать комментарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду рэпера задержали в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков.

    В прошлом месяце Центр организации дорожного движения отозвал иск к артисту на 91 тыс. рублей.

    Судебные приставы взыскали с музыканта задолженность за коммунальные услуги.

    12 октября 2026, 15:10 • Новости дня
    В Казахстане завели дело на студенток из Киргизии за слова о хане Кенесары

    На студенток из Киргизии завели дело в Казахстане из-за слов о хане Кенесары

    В Казахстане завели дело на студенток из Киргизии за слова о хане Кенесары
    @ Владимир Бугаев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Правоохранительные органы Казахстана начали досудебное расследование в отношении двух студенток из Киргизии после их слов о последнем казахском хане Кенесары, сообщил адвокат Мейрман Шекеев.

    Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента с гражданками соседней республики. «Сегодня мы сообщаем, что в отношении указанных гражданок Кыргызстана начато досудебное расследование», – заявил Шекеев, передает ТАСС.

    По словам юриста, ранее он обратился к силовикам с требованием дать правовую оценку высказываниям девушек в социальных сетях. После этого он получил уведомление от министерства внутренних дел о регистрации уголовного дела. Точная статья Уголовного кодекса Казахстана не называется.

    Ранее в интернете распространилось видео, на котором одна из обучающихся в Астане киргизских студенток утверждает, что в ее стране якобы пьют вино из черепа казахского хана Кенесары. Эти слова возмутили местных пользователей, после чего девушки публично извинились.

    Кенесары Касымов считается последним ханом Казахского ханства. Он был взят в плен и убит в 1847 году в ходе столкновения с киргизскими силами.

    Напомним, ранее казахстанского блогера объявили в международный розыск за оскорбление русских.

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    13 октября 2026, 09:10 • Новости дня
    Россиян на Бали предупредили об острой нехватке бензина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральное консульство России призвало соотечественников избегать необязательных поездок по индонезийскому острову Бали из-за перебоев в работе автозаправочных станций на фоне дефицита бензина.

    Дипломаты порекомендовали россиянам заранее планировать маршруты, закладывать дополнительное время на дорогу в аэропорт и сохранять спокойствие, передает РИА «Новости».

    Нехватка бензина затронула ряд районов острова, включая популярные у туристов Улувату и Убуд. На работающих заправках выстраиваются длинные очереди, в которых водителям приходится стоять больше часа.

    В округе Бадунг заторы из ожидающих топливо мотоциклистов выходят на проезжую часть и затрудняют движение, пишет издание Detik Bali. В округе Джембрана перебои с поставками затронули 14 автозаправочных станций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее индонезийские власти депортировали с Бали россиянку с ребенком за неоплаченные счета в ресторанах.

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    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

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    13 октября 2026, 17:14 • Новости дня
    Минэнерго Казахстана заявило о штатных поставках газа после инцидента под Пензой

    Tекст: Ольга Иванова

    Инцидент на газопроводе в Пензенской области не сказался на поставках газа в Казахстан и его транзите в Узбекистан, сообщило министерство энергетики Казахстана.

    Поставки российского газа в Казахстан продолжаются в штатном режиме, в рамках действующих контрактов и в соответствии с заявками, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Кроме того, в министерстве подчеркнули, что транзит газа через территорию страны в Узбекистан идет в плановых объемах. Запросов от Газпрома на изменение режима поставок газа по диспетчерским каналам не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Пензенской области произошел разрыв магистрального газопровода.

    В начале месяца взрыв на газопроводе вывел из строя три электростанции в Сирии.

    В июне эвакуированные из-за взрывов на газопроводе жители Дагестана вернулись домой.

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    13 октября 2026, 15:52 • Новости дня
    Казахстан недосчитался 6 млн тонн нефти из-за аварии на Тенгизе

    Добыча нефти в Казахстане упала на 6 млн тонн из-за проблем с КТК

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин заявил, что страна в текущем году недополучила около 6 млн тонн нефти из-за аварии на месторождении Тенгиз и проблем с Каспийским трубопроводным консорциумом.

    Потери Казахстана в добыче нефти в текущем году из-за проблем с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) и аварии на Тенгизском месторождении составили порядка 6 млн тонн, передает ТАСС.

    «Авария на Тенгизе в начале года, проблемы с КТК – мы потеряли порядка 6 млн тонн нефти. Как потеряли – не добыли, если говорить точно, они лежат в земле, но в процессах экономики не участвуют», – рассказал Жумангарин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Россия обсудила с Казахстаном защиту объектов КТК от атак украинских дронов.

    Летом на нефтеперерабатывающем заводе в Казахстане произошел сбой электроснабжения.

    Республика осудила атаки Украины на суда консорциума.

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    12 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    Девять туристов из России оказались отрезаны от мира из-за наводнения в Непале

    Дипломат Ракшаев: Девять россиян отрезаны от мира из-за наводнения в Непале

    Девять туристов из России оказались отрезаны от мира из-за наводнения в Непале
    @ IMAGO/Hong Kong/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Группа из девяти туристов из России оказалась отрезана от внешнего мира из-за наводнения в Непале, сообщил советник-посланник посольства России в Катманду Ринчен Ракшаев.

    «Сегодня стало известно, что в результате произошедшего вчера, 11 октября, наводнения на реке Будхи-Гандаки в деревне Джагат округа Горкха оказалась отрезанной группа из девяти российских туристов, отправившихся в треккинг вокруг горы Манаслу», – заявил Ракшаев, передает ТАСС.

    Он отметил, что прямой угрозы жизни и здоровью граждан сейчас нет, но из соображений безопасности туристы поднялись выше на гору. Они надеются на эвакуацию вертолетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе власти Непала решили прекратить поисково-спасательные работы после наводнения.

    В прошлом месяце спасатели из ОАЭ нашли шестерых пропавших без вести. Тогда власти Непала объявили национальный траур по погибшим при наводнении.

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    14 октября 2026, 16:11 • Новости дня
    Пострадавший в ДТП с сыном экс-мэра Махачкалы на Пхукете россиянин вышел из комы

    Tекст: Ольга Иванова

    Россиянин Данила Горбунов, пострадавший в лобовом столкновении с мотоциклом погибшего сына экс-мэра Махачкалы на Пхукете, вышел из комы и готовится к выписке.

    «Наконец-то пришел в себя Данила, который пострадал в аварии на Пхукете ночью пятого октября», – сообщила РИА «Новости» лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.

    По ее словам, врачи провели россиянину операцию по скреплению челюсти скобами. Она добавила, что 17-летний молодой человек дает хорошую динамику, несмотря на тяжелые травмы, врачи говорят о скорой выписке.

    Ранее сообщалось о лобовом столкновении двух мотоциклов в районе Патонг. Одним из них управлял сын экс-мэра Махачкалы Асхаб Мусаев, который погиб. На втором мототакси ехал Горбунов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе тело погибшего в ДТП на Пхукете россиянина отправили домой.

    Пропавшего в Таиланде российского подростка нашли в состоянии комы.

    Летом россиянка погибла в результате ДТП в Таиланде.

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    12 октября 2026, 13:23 • Новости дня
    Песков: Путин и Алиев не обсуждали арест 11 россиян в Азербайджане

    Песков: Путин и Алиев не обсуждали на саммите СНГ вопрос 11 задержанных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев на саммите СНГ не поднимали тему задержанных россиян, однако Москва и Баку продолжают контакты по этому вопросу.

    «Эта тема на высшем уровне не обсуждалась. Но мы в контакте с нашими азербайджанскими друзьями, в том числе и по этому вопросу», – заявил Песков.

    Он добавил, что Москва искренне надеется на скорое решение этой проблемы. Вопрос освобождения граждан находится на повестке МИД России в контактах с азербайджанскими коллегами, передает ТАСС.

    30 июня в Азербайджане задержали 11 граждан России, которых власти Баку называют членами преступной группы. Их обвиняют в незаконном обороте наркотиков и кибермошенничестве. В июле прошлого года суд отправил их под арест на четыре месяца, а в октябре мера пресечения была продлена.

    В МИД заявили, что российские дипломаты совместно с компетентными ведомствами работают над возвращением в Россию 11 сограждан из Азербайджана.

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    12 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Токаев распустил местные парламенты всех уровней в Казахстане

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о досрочном прекращении полномочий местных представительных органов власти всех уровней из-за слияния партий.

    Президентский указ о роспуске маслихатов вступил в силу с момента подписания, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

    «Встал вопрос о легитимности большей части депутатского корпуса маслихатов», – заявил ранее Токаев в связи с тем, что большинство местных депутатов представляли партию «Аманат», которая в этом году объединилась с новой партией «Адилет».

    В понедельник в пресс-службе президента также сообщили, что глава республики провел консультации по вопросу роспуска местных парламентов с премьер-министром и председателем однопалатного парламента Курултая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин поздравил Токаева с результатами парламентских выборов в Казахстане.

    Глава Казахстана поручил правительству республики работать до назначения нового состава.

    Партия «Адилет» предоставила места в Курултае председателю и бывшим депутатам от «Аманата».

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    13 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    В Казахстане назначили дату внеочередных местных выборов

    Выборы депутатов местных парламентов Казахстана назначили на 29 ноября

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель председателя Центризбиркома Казахстана Мухтар Ерман сообщил, что внеочередные выборы депутатов местных представительных органов власти (маслихатов) назначены на 29 ноября.

    «Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановляет назначить внеочередные выборы депутатов маслихатов на 29 ноября 2026 года», – сказал Ерман. После этого члены избиркома единогласно проголосовали за утверждение этой даты, передает ТАСС.

    В марте в Казахстане прошел референдум по новой конституции, а в августе состоялись выборы в Курултай – новый однопалатный парламент. Решение о роспуске маслихатов было принято из-за того, что большинство депутатов в них избирались от прежней партии власти «Аманат». В этом году она влилась в новую партию «Адилет», получившую большинство мандатов в Курултае.

    Согласно закону, выборы должны состояться в течение двух месяцев с момента досрочного прекращения полномочий местных парламентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил местные парламенты всех уровней.

    В феврале эксперты объяснили слова главы государства о конце суперпрезидентской эпохи.

    Власти республики решили почти полностью переписать конституцию.

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    14 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Казахстан решил ввести бесплатные электронные разрешения на въезд для россиян

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правительство Казахстана постановило ввести обязательное бесплатное электронное разрешение на въезд для граждан стран с безвизовым режимом, включая россиян, с 1 июля 2027 года.

    Правительство Казахстана утвердило порядок получения электронного разрешения на въезд для иностранных граждан, прибывающих в страну по безвизовому режиму. Соответствующее постановление размещено в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов республики, передает ТАСС.

    Обязательное наличие документа начнет требоваться с 1 июля 2027 года. До этого времени на пунктах пропуска иностранцам будут лишь разъяснять необходимость оформления разрешения без отказа во въезде в Казахстан. Оформление электронного разрешения будет бесплатным.

    Иностранные граждане должны будут подавать заявление через специальную цифровую платформу. Сделать это необходимо не позднее чем за 72 часа до планируемой даты пересечения границы республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца МИД заявил об отсутствии уведомлений от Казахстана о платном въезде.

    В прошлом месяце власти республики сообщили о введении электронного разрешения на въезд для россиян.

    Летом МВД Казахстана предложило ввести платный въезд для иностранцев.

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    13 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Россияне не пострадали в ходе массовых беспорядков на Маврикии

    Посольство назвало контролируемой ситуацию после беспорядков на Маврикии

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское посольство сообщило об отсутствии пострадавших среди граждан России в результате массовых беспорядков на Маврикии.

    Среди пострадавших в ходе беспорядков на Маврикии нет российских граждан, передает РИА «Новости» со ссылкой на дипмиссию.

    «На данный момент информация о пострадавших в ходе беспорядков российских гражданах отсутствует», – сказали в посольстве.

    Там добавили, что дипломаты следят за происходящим, поддерживают постоянный контакт с живущими на острове россиянами и оперативно отвечают на вопросы туристов.

    В посольстве подчеркнули, что обстановка на Маврикии остается напряженной, но контролируемой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посольство призвало россиян на Маврикии к осторожности из-за беспорядков.

    В прошлом году российская дипмиссия предупредила граждан о росте преступности в Бангладеш.

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    14 октября 2026, 07:33 • Новости дня
    Десятки учеников элитной школы в Алма-Ате госпитализировали с отравлением

    В Алма-Ате 47 школьников госпитализировали с острой кишечной инфекцией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Алма-Ате произошло массовое отравление в Республиканской физико-математической школе, в результате которого десятки детей оказались в больнице с симптомами острой кишечной инфекции.

    В Казахстане 47 учеников Республиканской физико-математической школы в Алма-Ате попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции, передает РИА «Новости» со ссылкой на детскую городскую клиническую инфекционную больницу.

    «С 12 по 13 октября 2026 года в Детскую инфекционную больницу поступили 47 учеников школы РФМШ с симптомами острой кишечной инфекции. В настоящее время все они находятся под наблюдением врачей. Еще восемь детей из интерната были изолированы и помещены под медицинское наблюдение», – сообщили в медицинском учреждении.

    По решению Департамента санитарно-эпидемиологического надзора Алма-Аты работа образовательного учреждения, интерната и столовой приостановлена. Сейчас специалисты обследуют помещения и берут образцы для проведения лабораторных исследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее после отравления в школе на Кубани госпитализировали четверых детей. До этого инженера обвинили в массовом отравлении школьников в Омске газом. Также в Вологодской области школьники попали в больницу с пищевым отравлением.

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    12 октября 2026, 10:33 • Новости дня
    Россиян задержали в Польше по делу о банковском мошенничестве

    RMF FM: Двое россиян задержаны в Польше по делу о банковском мошенничестве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Польше задержана международная преступная группа, подозреваемая в банковском мошенничестве, среди задержанных оказались двое граждан России, сообщила польская радиостанция RMF FM.

    «Сотрудники Центрального бюро расследований полиции, Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью и Агентства внутренней безопасности ликвидировали международную преступную группу, занимающуюся банковским мошенничеством. Среди задержанных 12 человек – двое россиян», – передает РИА «Новости» со ссылкой на RMF FM.

    Отмечается, что задержанные россияне находились на территории Польши от года до двух лет на основании разрешений на временное пребывание. В информационных системах якобы имеются записи, предупреждающие о возможных контактах задержанных с террористическими организациями.

    В группу также входили один украинец и девять поляков. Возраст подозреваемых составляет от 21 до 57 лет. Семеро из них взяты под стражу, остальным назначены меры надзора. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

    Группа действовала на протяжении двух лет преимущественно в Варшаве, Лодзи и Белостоке. Она специализировалась на фишинге с использованием систем быстрых мобильных платежей. Сумма ущерба оценивается не менее чем в несколько миллионов злотых. У подозреваемых были изъяты деньги, драгоценности и автомобили общей стоимостью свыше 850 тыс. злотых (около 200 тыс. евро).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, недавно разыскиваемого Интерполом за мошенничество россиянина задержали в Турции.

    До этого на Пхукете полиция взяла под стражу гражданина России по подозрению в онлайн-мошенничестве.

    Также Аргентина экстрадировала россиянина, обвиняемого в крупном мошенничестве.

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    14 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    В ДТП с пассажирским автобусом в Анталье пострадали семь россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    В турецкой провинции Анталья семеро граждан России получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса.

    В районе Коркутели произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, среди пассажиров которого находились российские туристы, передает ТАСС.

    «По информации, полученной от турецких компетентных органов, сегодня в районе Коркутели провинции Анталья произошло ДТП, в результате которого пострадали семеро российских граждан. Они были доставлены в местную больницу. На данный момент в медучреждении остаются двое пострадавших, остальные, в том числе дети, выписаны», – сообщили в генконсульстве России в Анталье.

    В диппредставительстве добавили, что обращений к ним по данной ситуации пока не поступало, однако дипломаты держат вопрос на контроле и готовы оказать необходимое консульское содействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Турции сообщили о 40 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии.

    Российское посольство подтвердило отсутствие соотечественников в другом попавшем в аварию автобусе.

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    13 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Застрявших в Непале российских туристов эвакуировали

    Девять застрявших в Непале российских туристов вывезли на вертолете

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группу из девяти российских туристов, которые оказались отрезаны от мира на треке в Непале из-за наводнения, эвакуировали на армейском вертолете.

    Девять российских туристов, застрявших на маршруте в Непале из-за наводнения, были успешно эвакуированы с помощью авиации, передает ТАСС.

    «У нас все в порядке, только что армейский вертолет вывез всех в Аругат – поселок ниже по реке, откуда есть неповрежденная дорога в Катманду и Покхару. Мы очень счастливы. Спасибо всем большое за содействие», – сообщила представитель группы Мария.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник девять туристов из России оказались отрезаны от мира из-за наводнения в Непале.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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