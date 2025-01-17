Россияне и финны массово начали продавать недвижимость в Эстонии

Россияне и финны значительно увеличили продажу недвижимости в Эстонии в 2024 году

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным Земельного департамента республики, в 2024 году число сделок по продаже недвижимости этими иностранцами в разы превысило число покупок. В столичном регионе финны совершили 55 покупок и 176 продаж, а россияне – 28 покупок и 176 продаж, сообщает «Интерфакс».

В общей сложности в Харьюском уезде иностранцы заключили 308 сделок по покупке и рекордные 670 по продаже. Число предложений продажи недвижимости от иностранных граждан в 2024 году выросло на 15% за год.

Исполнительный директор риэлтерской компании Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ отметил, что в 2023 году рынок в основном покидали россияне, проживающие в РФ, в связи с событиями на Украине. В прошлом году к ним присоединились также местные русские.

По оценке Kinnisvara24, иностранцы решили продать приобретенную для инвестиций недвижимость, чтобы диверсифицировать риски.

Ранее МИД России заявил, что Литва, Латвия и Эстония угрожают депортацией русскоязычных, усиливая русофобские настроения и затрагивая тысячи человек.

Министерство внутренних дел Эстонии предложило запретить подачу документов для ВНЖ на русском языке и ввести новые требования к заявителям, включая знание эстонского.