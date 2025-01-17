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Россияне и финны массово начали продавать недвижимость в Эстонии
Россияне и финны значительно увеличили продажу недвижимости в Эстонии в 2024 году
В Эстонии россияне и финны в 2024 году значительно увеличили количество сделок по продаже недвижимости, превысив число покупок в разы, что связано с диверсификацией рисков, сообщил портал телерадиовещания ERR.
По данным Земельного департамента республики, в 2024 году число сделок по продаже недвижимости этими иностранцами в разы превысило число покупок. В столичном регионе финны совершили 55 покупок и 176 продаж, а россияне – 28 покупок и 176 продаж, сообщает «Интерфакс».
В общей сложности в Харьюском уезде иностранцы заключили 308 сделок по покупке и рекордные 670 по продаже. Число предложений продажи недвижимости от иностранных граждан в 2024 году выросло на 15% за год.
Исполнительный директор риэлтерской компании Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ отметил, что в 2023 году рынок в основном покидали россияне, проживающие в РФ, в связи с событиями на Украине. В прошлом году к ним присоединились также местные русские.
По оценке Kinnisvara24, иностранцы решили продать приобретенную для инвестиций недвижимость, чтобы диверсифицировать риски.
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