В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.0 комментариев
МВД Эстонии инициировало запрет подачи документов на ВНЖ на русском языке
Министерство внутренних дел Эстонии предложило запретить подачу документов на ВНЖ на русском языке
Министерство внутренних дел Эстонии предложило запретить подачу документов для ВНЖ на русском языке, а также ввести новые требования к заявителям, включая знание эстонского.
МВД Эстонии предложило запретить подачу документов для оформления вида на жительство на русском языке, сообщает ТАСС. По данным портала национального гостелерадио ERR, эту инициативу включили в повестку заседания правительства страны.
В соответствии с документом, миграционная политика должна способствовать сохранению эстонского языка и культуры, учитывать интеграционные способности и поддерживать устойчивое развитие экономики. Предлагаемые изменения также касаются установления дополнительных оснований для отказа в предоставлении ВНЖ.
Среди новых требований к заявителям рассматриваются обязательное прохождение программы адаптации и владение эстонским языком на уровне не ниже A2. Кроме того, власти планируют отказывать в предоставлении ВНЖ, если человек связан с «учреждениями безопасности или силовыми структурами» иностранного государства.
Ранее представитель делегации России Илья Бармин заявил на сессии Совета ООН по правам человека, что в Европе наблюдается рост русофобии. Он подчеркнул, что Латвия, Литва и Эстония стали полицейскими государствами, где ограничивают права русскоязычного населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Латвия ужесточила требования к продлению вида на жительство для россиян. Однако кампания по уничтожению русского языка в Прибалтике столкнулась с неожиданным препятствием, так как многие представители местного бизнеса отказываются подчиняться требованиям националистов, поскольку значительная часть их клиентов говорит по-русски.