Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.2 комментария
Власти Таиланда передали семье тела убитых россиян
В Таиланде завершены следственные процедуры по делу об убийстве российских граждан Дианы и Романа Назимовых, их тела переданы семье, рассказал родственник погибших Константин Назимов.
«Процедуры завершены, тела выдали родственникам», – приводит ТАСС слова Назимова.
Он также подтвердил, что церемония прощания с погибшими пройдет 6 августа, как и было запланировано ранее. Во время траурного мероприятия также почтут память тайской семьи из трех человек, убитой теми же преступниками.
О пропаже 22-летней Дианы и 17-летнего Романа в Паттайе стало известно в конце июля. Ранним утром 26 июля они уехали на мотоцикле и перестали выходить на связь. Позже полиция задержала подозреваемых, выяснив, что банда причастна и к другим преступлениям.
Напомним, задержанные местные жители признались в жестокой расправе над пропавшими россиянами.
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес публичные извинения за случившееся.
Министерство иностранных дел королевства признало негативные последствия этой трагедии для туристического имиджа государства.