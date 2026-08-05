В результате вооруженного нападения в Лондоне пострадали четыре человека

Tекст: Валерия Городецкая

По данным LBC, нападение произошло неподалеку от площади Ковент-Гарден, передает РИА «Новости».

«Четыре человека были госпитализированы в травматологический центр после нападения с ножом рядом с Ковент-Гарден в Вест-Энде Лондона», – отмечается в сообщении радиостанции. По подозрению в нападении задержана женщина.

В мае злоумышленник атаковал представителей еврейской общины на севере Лондона. Осенью прошлого года неизвестный ранил ножом прохожих около синагоги в Манчестере.

Летом 2025 года двое мужчин погибли в результате поножовщины в центре британской столицы.