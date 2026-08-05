Москвич жестоко расправился с супругой из-за ревности

Tекст: Денис Тельманов

Трагедия произошла в квартире жилого дома на Пятницком шоссе, сообщает ТАСС. В правоохранительных органах уточнили, что жертва пыталась спастись в одной из комнат, однако муж выломал дверь и напал на нее.

«По данным следствия, 5 августа фигурант, находясь в квартире жилого дома, расположенного на Пятницком шоссе в городе Москве, в ходе конфликта на почве ревности нанес не менее пяти ножевых ранений своей жене. От полученных повреждений женщина скончалась на месте», – рассказали в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства. На месте преступления работают следователи и криминалисты, ведется допрос свидетелей. Подозреваемый вскоре будет доставлен на допрос, назначен ряд судебных экспертиз. У семейной пары остался маленький ребенок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне житель подмосковного Домодедово полностью признал вину в убийстве своей супруги. В конце мая москвичка в ходе бытового конфликта зарезала мужа. В январе нетрезвый житель столицы попытался убить ножом жену и сына-подростка.