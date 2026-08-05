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Памфилова: На выборах в Госдуму приняты беспрецедентные меры безопасности
Центризбирком России принял усиленные меры безопасности при подготовке к голосованию из-за угрозы возможных провокаций, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Центральная избирательная комиссия России принимает исключительные меры безопасности при подготовке к парламентским выборам. Об этом председатель ЦИК Элла Памфилова доложила президенту РФ Владимиру Путину, сообщает сайт Кремля.
«Киевская банда детоубийц. От нее сейчас можно ожидать все, что угодно. И мы, понимая это, принимаем беспрецедентные меры безопасности», – заявила глава Центризбиркома во время встречи с главой государства.
Комиссия намерена обеспечить высокий уровень открытости и прозрачности избирательного процесса, несмотря на экстремальные условия проведения кампании. По словам Памфиловой, это главное отличие текущих выборов от голосования 2021 года.
Для обеспечения бесперебойной работы подготовлены резервные помещения и альтернативные источники питания. ЦИК совместно с МЧС, МВД и другими силовыми ведомствами уже провел необходимые тренировки, назначив ответственных за безопасность и эвакуацию при возможных чрезвычайных ситуациях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал обеспечение безопасности осенних выборов силами российских спецслужб. До этого Владимир Путин пообещал оградить избирательный процесс от любых провокаций.
Сама Элла Памфилова указывала на переход противника к террору против мирных граждан.