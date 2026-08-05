Tекст: Ольга Иванова

Центральная избирательная комиссия России принимает исключительные меры безопасности при подготовке к парламентским выборам. Об этом председатель ЦИК Элла Памфилова доложила президенту РФ Владимиру Путину, сообщает сайт Кремля.

«Киевская банда детоубийц. От нее сейчас можно ожидать все, что угодно. И мы, понимая это, принимаем беспрецедентные меры безопасности», – заявила глава Центризбиркома во время встречи с главой государства.

Комиссия намерена обеспечить высокий уровень открытости и прозрачности избирательного процесса, несмотря на экстремальные условия проведения кампании. По словам Памфиловой, это главное отличие текущих выборов от голосования 2021 года.

Для обеспечения бесперебойной работы подготовлены резервные помещения и альтернативные источники питания. ЦИК совместно с МЧС, МВД и другими силовыми ведомствами уже провел необходимые тренировки, назначив ответственных за безопасность и эвакуацию при возможных чрезвычайных ситуациях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал обеспечение безопасности осенних выборов силами российских спецслужб. До этого Владимир Путин пообещал оградить избирательный процесс от любых провокаций.

Сама Элла Памфилова указывала на переход противника к террору против мирных граждан.