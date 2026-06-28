  • Новость часаПутин пожелал «Единой России» удачи на выборах
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как трубы «Северного потока» заставят Европу просить мира

    Газовые трубы на дне Балтики перестали быть просто железяками. Они превратились в материальное воплощение выбора, который рано или поздно придется сделать Европе: следовать воинственной риторике в отношении России или спасать собственную индустриальную основу, признав невозможность стратегического поражения РФ.

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    12 комментариев
    28 июня 2026, 16:44 • Новости дня

    Путин заявил о защите предстоящих выборов от внешнего вмешательства

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская избирательная система готовится внедрить максимальные меры безопасности для защиты результатов осенних кампаний от любых попыток манипуляций и иностранного влияния, сообщил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» пообещал оградить избирательный процесс от провокаций, передает РИА «Новости». Глава государства назвал грядущие кампании важнейшим этапом для укрепления стабильности страны.

    «Будут приняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей, для защиты результатов народного волеизъявления от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций», – подчеркнул российский лидер. Он добавил, что соответствующие поручения уже сформулированы.

    Масштабное голосование, включающее выборы депутатов Госдумы девятого созыва, назначено на 20 сентября 2026 года. В единый день пройдет свыше двух тысяч кампаний. Дистанционное электронное голосование охватит 33 региона, предоставив возможность сделать выбор почти 48 млн граждан.

    За пределами страны планируется открыть около 350 участков. Российский лидер ранее предупреждал о возможных попытках противников использовать политические процессы для раскола общества и требовал жестко пресекать подобные провокации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Центризбиркома Элла Памфилова объявила о запуске процедуры организации выборов депутатов Госдумы.

    Позже глава ЦИК заявила о необходимости обеспечения максимальной защиты голосования.

    До этого президент России Владимир Путин поручил обсудить дополнительные меры общественной безопасности на всех этапах избирательной кампании.

    27 июня 2026, 00:20 • Новости дня
    Путин: Российским выпускникам присущ ген победителей
    Путин: Российским выпускникам присущ ген победителей
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин записал видеообращение к выпускникам российских школ.

    Путин поздравил выпускников российских школ с окончанием учебы. Видеообращение президента опубликовано на сайте Кремля.

    Президент поблагодарил их учителей за то, что те открывали детям «безграничный мир знаний», поддерживали их в трудные моменты и помогали раскрыть способности, отмечая важность их миссии.

    Президент отметил, что «школьные выпускные во все времена наполнены неповторимой, очень волнующей атмосферой, заряжены энергией юности и мечты».

    Он подчеркнул, что нынешнему молодому поколению вскоре предстоит взять на себя ответственность за страну и продолжить историю ее свершений.

    «Сейчас же вы пытаетесь заглянуть в пока неизведанное будущее, понять, кем станете через несколько лет, каких успехов добьётесь. Уверен, вы сможете осуществить свои планы, у вас всё получится. Вам присущ ген победителей. В вашем сердце, в вашей душе – воля и сплочённость нашего народа, нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома, открыли человечеству космос», – заявил Путин.

    Он пожелал молодым людям найти свое призвание, постоянно развиваться, помнить школьные уроки дружбы, взаимовыручки и любви к Родине. «Мечтайте и делайте! Счастья вам и больших успехов», – сказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поздравил выпускников с окончанием школы и пожелал верить в себя и свое призвание.

    Ранее Министерство просвещения России рекомендовало школам проводить выпускные вечера 27 июня 2026 года.

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    26 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае

    Песков: Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку Союзного государства

    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в валдайской резиденции президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сосредоточились на повестке Союзного государства и региональной безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В настоящее время в резиденции президента Путина на Валдае проходит его общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», – сказал представитель Кремля журналистам в пятницу, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что президенты обсуждают повестку дня Союзного государства, в том числе различные аспекты торгово-экономического взаимодействия. По его словам, особое внимание уделено реализации совместных проектов в сфере экономики.

    Кроме того, как подчеркнул пресс-секретарь, на встрече поднимаются вопросы, связанные с региональной безопасностью, а также другие актуальные темы двусторонних отношений Москвы и Минска.

    На этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение пятничных переговоров.

    Главы государств приступили к беседе тет-а-тет в резиденции на Валдае.

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    28 июня 2026, 17:08 • Видео
    Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

    После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

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    26 июня 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования родным и близким экс-министра обороны Иванова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье Сергея Иванова, который в последние годы занимал пост спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, бывший министр обороны Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

    В феврале президент России Владимир Путин освободил его от должности спецпредставителя по вопросам экологии.

    Песков объяснил этот уход собственным желанием политика.

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    26 июня 2026, 18:10 • Новости дня
    Путин и Лукашенко начали переговоры тет-а-тет на Валдае
    Путин и Лукашенко начали переговоры тет-а-тет на Валдае
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приступили к переговорам в резиденции на Валдае.

    Беседа глав государств проходит в закрытом формате, передает ТАСС со ссылкой на близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

    «Встреча президентов Беларуси и России началась. Главы государств общаются в формате «тет-а-тет» в резиденции Владимира Путина на Валдае», – говорится в сообщении канала.

    В повестке дня стоят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах и реализация совместных проектов. Кроме того, политики планируют обсудить международную тематику и текущую оперативную обстановку в регионе.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Путина и Лукашенко.

    Накануне президент Белоруссии рассказал о контактах с представителями главы киевского режима Владимира Зеленского.

    В середине июня Лукашенко предложил провести трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта.

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    28 июня 2026, 16:11 • Новости дня
    Путин заявил о беспрецедентном давлении западных элит на Россию
    Путин заявил о беспрецедентном давлении западных элит на Россию
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время XXIII съезда «Единой России» президент России Владимир Путин заявил, что западные элиты усилили давление на страну и пытаются раскачать внутреннюю ситуацию.

    Выступая на XXIII съезде партии «Единая Россия» в Москве, Владимир Путин заявил о нарастающем внешнем давлении на страну, передает РИА «Новости». «Россия испытывает грубое, можно сказать без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит», – сказал глава государства.

    Путин подчеркнул, что западные элиты стремятся нанести России стратегическое поражение, но «победить на поле боя не могут».

    «Россия испытывает грубое, можно сказать без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут, пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту – тоже не получается», – сказал Путин.

    Первый этап XXIII съезда всероссийской политической партии «Единая Россия» проходит в воскресенье в Москве. На нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев назвал беспрецедентные санкции Запада открытой войной против России.

    Медведев заявил о скоординированном информационном давлении на Россию как элементе гибридной войны.

    Глава МИД Сергей Лавров рассказал о обсуждении в НАТО идей расчленения России и ее так называемой деколонизации.

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    27 июня 2026, 11:59 • Новости дня
    Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

    Путин направил соболезнования родным экс-министра обороны Иванова

    Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму родным и близким экс-министра обороны Сергея Иванова, который скончался накануне на 74-м году жизни. Глава государства отметил выдающийся вклад ушедшего из жизни политика в укрепление суверенитета страны и развитие Вооруженных сил.

    В своем обращении президент подчеркнул исключительную значимость многолетней работы государственного деятеля на благо Отечества, сообщает сайт Кремля.

    «Всем сердцем понимаю, какая это горькая, невосполнимая утрата. Это был человек, преданный России и много сделавший для развития нашей страны, укрепления её суверенитета. Его знания, опыт, энергия неизменно были востребованы на сложных и ответственных направлениях работы. И везде, на всех государственных постах он проявлял себя как деятельный, грамотный руководитель и абсолютно надёжный, порядочный человек. Сергея Борисовича Иванова уважали коллеги, товарищи, друзья – все кто знал его и кому довелось с ним трудиться.

    Таким он останется в нашей памяти»», – говорится в послании Владимира Путина.

    Сергей Иванов посвятил долгие годы службе во внешней разведке, а в 2001 году занял пост министра обороны. Под его руководством начался масштабный переход к профессиональной армии и системная модернизация оборонного комплекса.

    В разные годы он также работал вице-премьером, руководил администрацией президента и занимался вопросами экологии.

    Напомним, бывший министр обороны Сергей Иванов скончался накануне в возрасте 73 лет.

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    26 июня 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин назначил экс-главу Белгородской области Гладкова послом в Абхазии
    Путин назначил экс-главу Белгородской области Гладкова послом в Абхазии
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Абхазии.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Абхазия», – говорится в документе. Другим указом от этих обязанностей освобожден Михаил Шургалин.

    Ранее профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуру Вячеслава Гладкова на должность посла России в Абхазии.

    Путин наградил бывшего губернатора Белгородской области орденом Александра Невского.

    Глава государства назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона участника программы «Время героев» Александра Шуваева.

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    26 июня 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин подписал закон о штрафах за авторизацию через иностранные сервисы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административную ответственность за несоблюдение правил авторизации пользователей на российских сайтах.

    Согласно документу, Кодекс об административных правонарушениях пополнился статьей, наказывающей владельцев интернет-ресурсов за авторизацию на них с помощью иностранных сервисов, передает ТАСС.

    По новому закону авторизация на территории России должна осуществляться через отечественный номер телефона, портал госуслуг, единую биометрическую систему или другие системы российских владельцев. За нарушение этого требования гражданам грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, должностным лицам – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а юридическим лицам – от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

    Кроме того, закон вводит штрафы за нарушения при использовании рекомендательных технологий и сборе данных пользователей: для юридических лиц штраф может достигать 1,4 млн рублей. Также ужесточены санкции для операторов связи за нарушение взаимодействия с правоохранительными органами, где штрафы могут достигать пяти млн рублей, а за повторное нарушение – до 3% годовой выручки, но не менее десяти млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года депутаты предложили наказывать владельцев российских интернет-ресурсов за использование зарубежных сервисов авторизации.

    В начале июня Государственная дума одобрила соответствующий законопроект во втором и третьем чтениях.

    Председатель комитета по информационной политике Сергей Боярский опроверг слухи о введении штрафов для обычных пользователей интернета.

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    26 июня 2026, 22:50 • Новости дня
    «Пул Первого»: Встреча Путина и Лукашенко на Валдае продолжается пятый час

    Tекст: Антон Антонов

    Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжается уже пятый час, следует из сообщения близкого к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канала «Пул Первого».

    «Президенты в эти минуты продолжают общаться», – сказано в сообщении, опубликованном в 22.26 мск.

    Отмечается, что разговор проходит в формате тет-а-тет. Встреча носит закрытый характер, не предусмотрены ни фото, ни видеосъемка. Подчеркивается, что у глав государств «много тем для обсуждения». Диалог продолжается более 4,5 часа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президенты России и Белоруссии приступили к переговорам в резиденции на Валдае в закрытом формате тет-а-тет.

    На встрече лидеры двух стран обсуждают повестку Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и вопросы региональной безопасности.

    По итогам встречи президенты России и Белоруссии не планируют делать заявления для прессы или подписывать документы.

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    26 июня 2026, 18:35 • Новости дня
    В России ввели «тревожную кнопку» на «Госуслугах»

    Путин подписал закон, вводящий «тревожную кнопку» на «Госуслугах»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит тревожную кнопку на портале государственных услуг.

    Нововведение входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. С помощью специального сервиса граждане смогут оперативно пожаловаться на действия злоумышленников. Сигнал поступит в государственную информационную систему, после чего банки, операторы связи и правоохранительные органы будут проинформированы о преступлении, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, телекоммуникационные компании обязаны выявлять абонентские номера, используемые для противоправных действий. На основе этих данных предоставление услуг связи для таких номеров будет приостанавливаться. Если оператор вовремя не заблокировал подозрительный звонок и человек потерял деньги, компания обязана возместить ущерб.

    Для получения выплаты пострадавшему потребуется постановление о возбуждении уголовного дела. Если же оператор соблюдал все требования, компенсация не предусмотрена. Кроме того, государственным органам, Центральному банку и кредитным организациям разрешено осуществлять бесплатные массовые обзвоны граждан без их согласия для предотвращения мошенничества.

    В начале июня Государственная дума приняла документ о новых мерах борьбы с кибермошенниками.

    Новый закон ограничивает количество доступных для оформления на одного человека банковских карт.

    Парламентарии также разрешили абонентам самостоятельно устанавливать запрет на зарубежные вызовы.

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    26 июня 2026, 19:00 • Новости дня
    В России ввели штрафы до 500 тыс. рублей для перекупщиков билетов на поезда

    Путин подписал закон о штрафах для перекупщиков билетов на поезда

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 500 тыс. рублей для перекупщиков билетов на поезда дальнего следования.

    Кодекс об административных правонарушениях пополнился новой статьей, направленной против нелегальных торговцев. Теперь за покупку и перепродажу билетов лицами без официального договора с перевозчиком грозит наказание, передает ТАСС.

    Для обычных граждан размер взыскания составит от пяти до десяти тыс. рублей. При этом юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям придется заплатить от 400 до 500 тыс. рублей.

    Нововведения вступают в законную силу в день официального опубликования подписанного документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года в Госдуму поступил проект закона о введении крупных штрафов для перекупщиков железнодорожных билетов.

    В мае текущего года компания РЖД анонсировала запуск обновленного сервиса для подачи заявок сразу на несколько поездов.

    Ранее глава Федеральной пассажирской компании Владимир Пястолов заявил о планах увеличить глубину продаж проездных документов до 180 дней.

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    28 июня 2026, 16:51 • Новости дня
    Путин пожелал «Единой России» удачи на выборах
    Путин пожелал «Единой России» удачи на выборах
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин обратился к делегатам партийного съезда «Единой России» с напутственным словом, особо отметив важность участия молодого поколения в политической жизни страны.

    Президент России посетил съезд партии «Единая Россия», где выступил с речью перед участниками, передают «Вести». Он поздравил молодых партийцев с прошедшим Днем молодежи и пожелал им успехов в предстоящей избирательной кампании.

    «Уверен, они достойно проявят себя и в ходе избирательной кампании, и в последующей работе. Докажут на деле искреннюю преданность отечеству и верность нашим принципам», – заявил Владимир Путин.

    Российский лидер напомнил о своем участии в создании политической силы. По его словам, идеологической основой организации являются слаженная командная работа, профессионализм, патриотическая солидарность и близость к гражданам.

    Кроме того, глава государства добавил, что за годы работы у него выстроились конструктивные отношения со всеми фракциями, представленными в отечественном парламенте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер прибыл на первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» в Москве.

    Глава государства назвал время проведения партийного форума судьбоносным для страны.

    Президент заявил о беспрецедентном давлении западных элит на Россию.

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    26 июня 2026, 16:50 • Новости дня
    Кремль анонсировал пятничные переговоры Путина и Лукашенко

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве в пятницу состоится рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Да. Это действительно так», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о запланированном мероприятии, передает РИА «Новости».

    Ранее близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал сообщил, что Лукашенко уже направился с рабочим визитом в Россию. Ожидается, что на встрече главы государств обсудят двустороннее взаимодействие, а также текущую ситуацию в регионе и на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером.

    Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о скором проведении очередного раунда переговоров.

    До этого представитель Кремля сообщил о подготовке двусторонних контактов.

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    27 июня 2026, 19:01 • Новости дня
    Песков: Путин и Лукашенко продолжили в субботу общение на Валдае

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжили общение в резиденции главы российского государства на Валдае, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил ранее появившуюся информацию о продолжившейся встрече Путина и Лукашенко, передает ТАСС.

    «Я могу подтвердить: действительно, сегодня продолжается общение президента Путина и президента Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае», – рассказал представитель Кремля.

    Накануне президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приступили к переговорам в закрытом формате тет-а-тет в резиденции на Валдае.

    На встрече лидеры двух стран сосредоточились на повестке Союзного государства и вопросах региональной безопасности.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков исключил подписание документов и заявления для прессы по итогам этого общения.

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    26 июня 2026, 18:20 • Новости дня
    Путин запретил депортировать служащих в ВС России иностранцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий депортировать или отказывать в виде на жительство иностранным гражданам, служащим по контракту в Вооруженных силах страны.

    Новые нормы не допускают принятия решений о нежелательности пребывания, реадмиссии или сокращении срока нахождения в России для контрактников, передает РИА «Новости». Кроме того, им нельзя отказать в выдаче или аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство. Все подобные решения, принятые с 24 февраля 2022 года, прекращают свое действие.

    Закон также устанавливает строгие правила для членов семей военнослужащих. Вид на жительство может быть аннулирован при угрозе безопасности государства, поддержке терроризма, наличии тяжких судимостей или причастности к незаконному обороту наркотиков. Также основанием для лишения статуса станет длительное отсутствие в стране или расторжение брака с гражданином России.

    В июне Государственная дума приняла закон о защите от депортации заключивших контракт с Вооруженными силами России иностранных граждан.

    В марте Путин ввел запрет на административное выдворение таких военнослужащих.

    Чуть ранее глава государства одобрил отказ в экстрадиции служивших по контракту в российской армии иностранцев.

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      После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

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      Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Белоруссией?

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      Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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      Выписка из ЕГРН в 2026 году остается одним из главных документов при сделках с недвижимостью. Она может понадобиться при продаже квартиры, оформлении ипотеки, вступлении в наследство, судебных спорах или проверке объекта перед покупкой. Получить выписку можно онлайн через «Госуслуги» или в МФЦ, но правила доступа к данным собственников изменились: часть сведений теперь скрыта для посторонних лиц. Разбираем, какие виды выписок существуют, сколько они стоят в 2026 году и как заказать документ без ошибок.

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    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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