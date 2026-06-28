Путин заявил о защите предстоящих выборов от внешнего вмешательства

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» пообещал оградить избирательный процесс от провокаций, передает РИА «Новости». Глава государства назвал грядущие кампании важнейшим этапом для укрепления стабильности страны.

«Будут приняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей, для защиты результатов народного волеизъявления от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций», – подчеркнул российский лидер. Он добавил, что соответствующие поручения уже сформулированы.

Масштабное голосование, включающее выборы депутатов Госдумы девятого созыва, назначено на 20 сентября 2026 года. В единый день пройдет свыше двух тысяч кампаний. Дистанционное электронное голосование охватит 33 региона, предоставив возможность сделать выбор почти 48 млн граждан.

За пределами страны планируется открыть около 350 участков. Российский лидер ранее предупреждал о возможных попытках противников использовать политические процессы для раскола общества и требовал жестко пресекать подобные провокации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Центризбиркома Элла Памфилова объявила о запуске процедуры организации выборов депутатов Госдумы.

Позже глава ЦИК заявила о необходимости обеспечения максимальной защиты голосования.

До этого президент России Владимир Путин поручил обсудить дополнительные меры общественной безопасности на всех этапах избирательной кампании.