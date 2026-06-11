Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.3 комментария
Путин назвал выборы в Госдуму важнейшим политическим событием
На оперативном совещании с постоянными членами Совбеза президент Владимир Путин подчеркнул значение сентябрьских выборов в Госдуму и поручил обсудить дополнительные меры безопасности.
Во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности в Москве президент Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим политическим событием в жизни страны, передает РИА «Новости».
«В сентябре в России пройдут выборы в парламент, в Государственную Думу. Это важнейшее внутриполитическое событие страны», – заявил глава государства.
На заседании Путин предложил сосредоточиться на вопросах безопасности в период подготовки и проведения голосования. Президент отметил, что участники совещания должны обсудить дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности на всех этапах кампании по выборам депутатов Государственной думы.
Для подробного доклада по этой теме Путин передал слово министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Глава МВД выступил на совещании с постоянными членами Совбеза и представил предложения ведомства по укреплению правопорядка в период избирательной кампании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Владимир Путин назвал обеспечение безопасности всех участников избирательной кампании главным приоритетом.
Глава государства призвал усилить меры защиты в приграничных регионах страны.
Президент потребовал жестко пресекать организованные из-за рубежа предвыборные провокации.