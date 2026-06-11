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    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трамп демонтирует американскую империю

    Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.

    4 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Албанская «революция фламинго» против коррупции и США

    Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

    4 комментария
    11 июня 2026, 13:17 • Новости дня

    Путин назвал выборы в Госдуму важнейшим политическим событием

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На оперативном совещании с постоянными членами Совбеза президент Владимир Путин подчеркнул значение сентябрьских выборов в Госдуму и поручил обсудить дополнительные меры безопасности.

    Во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности в Москве президент Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим политическим событием в жизни страны, передает РИА «Новости».

    «В сентябре в России пройдут выборы в парламент, в Государственную Думу. Это важнейшее внутриполитическое событие страны», – заявил глава государства.

    На заседании Путин предложил сосредоточиться на вопросах безопасности в период подготовки и проведения голосования. Президент отметил, что участники совещания должны обсудить дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности на всех этапах кампании по выборам депутатов Государственной думы.

    Для подробного доклада по этой теме Путин передал слово министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Глава МВД выступил на совещании с постоянными членами Совбеза и представил предложения ведомства по укреплению правопорядка в период избирательной кампании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Владимир Путин назвал обеспечение безопасности всех участников избирательной кампании главным приоритетом.

    Глава государства призвал усилить меры защиты в приграничных регионах страны.

    Президент потребовал жестко пресекать организованные из-за рубежа предвыборные провокации.

    10 июня 2026, 17:37 • Новости дня
    Путин поддержал предложение «Единой России» о финансировании детского отдыха

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» о дополнительном финансировании летнего оздоровительного отдыха для отдельных категорий детей. Речь идет о детях участников специальной военной операции, ребятах из многодетных семей, а также семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

    Российский лидер одобрил инициативу партии о расширении финансирования детских путевок, передает Telegram-канал «Единой России». С инициативой на совещании главы государства выступил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев. По его словам, необходимость расширения программы детского отдыха была выявлена в ходе работы над обновлением Народной программы.

    «Мы собираем предложения в новую Народную программу. В ходе этого общения возник запрос от граждан на более масштабный охват летним оздоровительным отдыхом детей участников специальной военной операции, ребятишек из многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», – отметил Якушев.

    Он сообщил, что вопрос уже был предварительно обсужден с правительством, которое выразило готовность поддержать инициативу. По словам секретаря Генсовета, дополнительное финансирование в размере трех млрд рублей позволит существенно увеличить число детей, которые смогут отдохнуть и пройти оздоровление этим летом.

    «Правительство готово поддержать наше предложение о дополнительном выделении трех миллиардов рублей на данное направление, что позволит увеличить количество отдыхающих ребятишек в этом году еще на 40 тыс.», — заявил он. В завершение выступления Якушев обратился к президенту с просьбой поддержать инициативу, подчеркнув, что дополнительные средства помогут организовать полноценный отдых для тысяч детей по всей стране.

    Глава государства положительно оценил предложение. «Конечно. Прошу Вас продолжать все эти усилия по важнейшим направлениям, о которых вы сейчас сказали», – ответил Путин.

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    10 июня 2026, 18:33 • Новости дня
    Эксперт: На переговорах с Россией «евротройка» сядет с Украиной с одной стороны стола

    Политолог Ткаченко объяснил цель контактов Британии, ФРГ и Франции с Москвой

    Эксперт: На переговорах с Россией «евротройка» сядет с Украиной с одной стороны стола
    @ Stefan Rousseau/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Валерия Крутова

    «Евротройка» в диалоге с Россией надеется выторговать себе место за столом переговоров по поводу окончания конфликта на Украине. Однако у Москвы свои вопросы к Европе, например о замороженных активах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее послы Британии, Германии и Франции выразили желания встретиться с замминистром МИД РФ.

    «В целом, формат «евротройки» (неформальное сотрудничество Британии, Германии и Франции на украинском направлении, также называемое в западных медиа E3) в первую очередь направлен на реализацию интересов непосредственно ее участников. Соответственно, на встрече с замминистра МИД РФ они в первую очередь будут говорить о своих желаниях, а не единой Европы», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Формально, с точки зрения дипломатического протокола, они имеют на это полное право. И в принципе, Сергей Лавров уже отметил, что Россия будет относиться к их просьбе исключительно как к рабочей рутине – ничего серьезного от нее никто в Москве не ждет», – полагает он.

    «Однако тем для обсуждения с Европой у нас хватает. Это и статус замороженных активов РФ, и тонкости восстановления (при встречном желании сторон) отношений, которые были сведены Старым Светом к нулю. Другое дело, что конкретики по данным вопросам от наших визави мы вряд ли дождемся», – считает собеседник.

    «Допускаю, что наиболее принципиальным вопросом встречи для них станет попытка достичь согласия Москвы на присутствии за будущим столом переговоров по завершению боевых действий на Украине Лондона, Берлина и Парижа. Однако эта инициатива для России неприемлема, поскольку «евротройка» является полноценной стороной конфликта и в качестве «посредников» мы их точно не видим», – акцентирует эксперт.

    «Поэтому максимум, на что может рассчитывать Е3 – это оказаться за столом переговоров за одной стороной с Украиной в противоположном от нас конце. Важно, однако, что Россия не отказывается от подобных встреч полностью. Мы демонстрируем открытость к диалогу, но одновременно и подчеркиваем: по-настоящему включиться в разговор Москва готова лишь в том случае, если почувствует серьезность намерений Старого Света», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что послы Британии, Германии и Франции просят о встрече с замминистра дипведомства России. «Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», – пояснил он.

    Вероятно, по задумке стран «евротройки», предметом обсуждения должны стать условия для достижения мира на Украине, предложенные ими 7 июня. Так, Лондон, Берлин и Париж настаивают на том, чтобы Москва инициировала немедленное прекращение огня.

    Лидеры государств также требуют юридически обязательных гарантий безопасности. При этом «тройка» оставляет за собой право развернуть на территории Украины иностранный военный контингент. Замороженные же активы РФ предлагается оставить «обездвиженными» до окончания боевых действий.

    Интересно, что президент Финляндии Александр Стубб назвал Е3 лучшей группой для начала диалога с Россией от лица ЕС. Впрочем, Сергей Лавров отметил, что союз уже имел немало шансов на то, чтобы помочь Москве и Киеву урегулировать противоречия, однако Старый Свет их упустил, пишет РИА «Новости».

    Напомним, что Владимир Путин уже формулировал «критерии» приемлемых для России переговорщиков. Он уточнял, что европейцы в праве самостоятельно выбирать подобное лицо, однако на его счету не должно быть оскорбительных высказываний в адрес Москвы.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    Комментарии (4)
    10 июня 2026, 16:40 • Новости дня
    Путин назвал позором санкции Запада против российских детских лагерей
    Путин назвал позором санкции Запада против российских детских лагерей
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Западные политики, вводящие ограничения против российских детских оздоровительных центров, демонстрируют скудоумие и позорят сами себя попытками сделать мелкую пакость, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин подверг жесткой критике западные санкции в отношении российских детских оздоровительных организаций, передает РИА «Новости». Выступая на совещании с членами правительства, глава государства назвал подобные действия европейских политиков проявлением скудоумия.

    «Безусловно, деятели, которые этим занимаются в той же самой Европе, сами себя, думаю, позорят – с точки зрения здравого смысла нормальных людей и в России, да и в Европе, и во всем мире, это проявление какого-то скудоумия, попытка сделать очередную мелкую пакость», – подчеркнул российский лидер.

    «Чушь, бред какой-то, но тем не менее это делается. Остается догадываться, какого эффекта они ожидают», – добавил президент. Глава государства добавил, что российские лагеря продолжают успешно работать, принимая детей из всех регионов страны и из-за рубежа, передает Telegram-канал Пул№3.

    «Если европейские деятели озабочены гендерными проблемами и защитой разного рода сексуальных меньшинств, если их раздражает вид счастливых, увлеченных своим делом, любящих Россию детей, значит, мы с вами все делаем правильно и верно», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Евросоюз ввел санкции против ряда российских детских центров.

    Министр просвещения Сергей Кравцов назвал эти ограничения подтверждением эффективности работы воспитательных учреждений.

    Позже Владимир Путин анонсировал дальнейшее масштабное развитие инфраструктуры детского отдыха в стране.

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    10 июня 2026, 16:32 • Новости дня
    Путин поручил спецслужбам усилить антитеррористическую защиту детских лагерей

    Путин: Наши противники не останавливаются перед террористическими актами

    Путин поручил спецслужбам усилить антитеррористическую защиту детских лагерей
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил руководителям силовых структур и спецслужб обеспечить безопасность в местах отдыха детей.

    Особое внимание необходимо уделить защите детских центров и лагерей в период летних каникул, отметил он, передает РИА «Новости». «К сожалению, можем констатировать и то, что и наши противники не останавливаются перед террористическими актами, имею в виду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа», – подчеркнул президент.

    «Еще раз обращаю внимание руководителей всех спецслужб и силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом, по всей образовательной и социальной системе», – сказал глава государства на совещании с правительством, которое прошло в формате видеоконференции.

    Российский лидер подчеркнул, что к выполнению этого поручения следует отнестись с максимальной ответственностью. Путин потребовал оперативно провести необходимую работу для надежной защиты детских здравниц и лагерей.

    Ранее Путин анонсировал дальнейшее развитие инфраструктуры детского досуга.

    Российские родители ради безопасности предпочли расположенные недалеко от дома летние лагеря.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о действии необходимых мер защиты во всех учебных заведениях страны.

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    10 июня 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин заявил о строгом выполнении всех соцобязательств перед гражданами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государство продолжает неукоснительно соблюдать гарантии перед населением, уделяя особое внимание улучшению благополучия родителей и их детей, заявил президент России.

    Российский лидер Владимир Путин провел совещание с членами правительства в Ново-Огарево. На встрече обсуждались вопросы укрепления финансового положения граждан и расширения социальной помощи, передает ТАСС.

    «В нашей повестке несколько важных вопросов, значимых для миллионов граждан страны. Прежде всего речь об укреплении благополучия семей с детьми», – подчеркнул глава государства.

    Президент добавил, что власти не только строго соблюдают все ранее взятые на себя обязательства в этой сфере. По его словам, руководство страны активно разрабатывает и внедряет дополнительные механизмы поддержки граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более двух миллионов российских семей с детьми получили различные социальные услуги. Ранее президент заявил о важности поддержки многодетных родителей. До этого глава государства назвал улучшение демографической ситуации приоритетной общенациональной задачей.

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    10 июня 2026, 16:06 • Новости дня
    Путин назвал справедливым снижение НДФЛ для семей с детьми с невысокими доходами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с правительством назвал справедливым решение о фактическом снижении до 6% подоходного налога для семей с детьми с невысокими доходами.

    «Для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей, и в расчете на каждого члена семьи имеют невысокие доходы, подоходный налог – НДФЛ – фактически снижается до 6%», – напомнил глава государства, передает ТАСС.

    По словам президента, эта мера является абсолютно справедливой. Он также добавил, что подобный шаг полностью соответствует духу и логике российской демографической и социальной политики.

    Напомним, закон о ежегодной семейной выплате вступил в силу в начале текущего года.

    Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об охвате новой мерой поддержки более 4 млн семей.

    Минтруд анонсировал старт приема заявлений на возврат части подоходного налога с 1 июня.

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    10 июня 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин подписал закон об аресте имущества уехавших из страны антироссийских активистов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России утвердил новые нормы, позволяющие блокировать банковские счета и изымать активы уехавших за границу граждан, совершивших правонарушения против интересов государства.

    Глава государства подписал документ, предусматривающий арест активов россиян, находящихся за границей и нарушивших закон, передает РИА «Новости». Соответствующие меры коснутся лиц, совершивших административные правонарушения против национальных интересов.

    К числу таких деяний относятся дискредитация армии, призывы к санкциям, пропаганда нацистской символики и распространение экстремистских материалов. Арест может быть наложен на любые активы, включая средства на банковских счетах, при этом стоимость изъятого не ограничивается размером штрафа.

    Если нарушитель находится за пределами страны и его невозможно уведомить, суд обязан назначить государственного защитника. В случае прекращения производства расходы на адвоката компенсируются из федерального бюджета. Новые правила вступят в силу первого сентября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Государственная дума приняла поправки об аресте имущества дискредитирующих Россию релокантов.

    Годом ранее депутаты одобрили эту инициативу в первом чтении. До этого президент утвердил закон о заочных судах для находящихся за рубежом правонарушителей.

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    10 июня 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости старта нового инвестиционного цикла в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на совещании с правительством указал на необходимость старта нового инвестиционного цикла в стране.

    «Кроме этих вещей, связанных с макроэкономической стабильностью или поддержанием макроэкономической стабильности в экономике в целом, конечно, есть еще и влияние на инвестпроцесс фактора завершения крупных инвестиционных проектов – в том числе, кстати говоря, и на Дальнем Востоке», – отметил глава государства, сообщает ТАСС.

    Он подчеркнул, что запуск нового инвестиционного цикла является безусловной необходимостью для дальнейшего развития экономики.

    «Думаю, что мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки и других необходимых параметров. <…> Нам, безусловно, нужно запускать новый инвестиционный цикл и надо учитывать реалии сегодняшнего дня, но и те предложения, которые сейчас прозвучали со стороны бизнес-сообществ», – подчеркнул президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал совещание по вопросам восстановления инвестиционной активности.

    Ранее глава государства назвал запуск нового инвестиционного цикла главным условием устойчивого экономического роста. А вице-премьер Александр Новак спрогнозировал скорое восстановление финансовых вложений на фоне снижения инфляции.

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    10 июня 2026, 19:24 • Новости дня
    Путин поинтересовался состоянием и готовностью пляжей в Анапе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства в ходе совещания с правительством обратил внимание на готовность курортной инфраструктуры Черноморского побережья к приему отдыхающих.

    Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства поднял вопрос о текущем состоянии пляжных территорий на юге страны. Особое внимание было уделено черноморским курортам, передает РИА «Новости».

    В рамках мероприятия с докладом выступил генеральный директор детского санатория «Вита» в Анапе Василий Димоев. Руководитель оздоровительного комплекса доложил о ситуации на побережье.

    «Василий Николаевич, а каково состояние пляжей в Анапе сейчас?» – спросил Путин. В ответ Димоев заверил президента, что прибрежная зона полностью открыта и готова к безопасной работе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России обсудил с губернатором Краснодарского края очистку прибрежных зон от нефтепродуктов.

    В конце мая специалисты восстановили семь с половиной километров пострадавших пляжей Анапы. А на Петербургском международном экономическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила абсолютную безопасность курортных территорий для летнего отдыха.

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    10 июня 2026, 18:24 • Новости дня
    Путин опроверг искусственное влияние государства на курс валют

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти России не предпринимают никаких специальных мер для ручного управления курсом национальной валюты, заявил глава государства.

    Государство воздерживается от прямого вмешательства в процесс формирования курса национальной валюты, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, передает РИА «Новости».

    «Искусственно мы здесь ничего не делаем», – подчеркнул глава государства. Он добавил, что страна может рассчитывать на снижение ключевой ставки и достижение иных важных экономических параметров.

    Эти факторы неизбежно отразятся на валютном рынке. добавил президент и обратил внимание на необходимость объективной оценки текущей ситуации профильными специалистами и частными инвесторами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня президент России назвал жесткую денежно-кредитную политику вынужденной мерой для сдерживания цен.

    Напомним, в мае российская валюта показала рост на 12 %. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснял колебания курса исключительно рыночными механизмами.

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    10 июня 2026, 16:30 • Новости дня
    Путин обвинил противников России в совершении терактов против детей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на бесчеловечную тактику врага, который целенаправленно наносит удары по мирным образовательным учреждениям и студенческим общежитиям.

    Российский лидер в ходе видеоконференции с членами правительства обсудил угрозы безопасности мирного населения, передает РИА «Новости».

    «Наши противники не останавливаются перед террористическими актами, имею ввиду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа», – сказал Путин.

    По словам главы государства, подобные агрессивные действия целенаправленно направлены против несовершеннолетних гражданских лиц, что лишний раз доказывает необходимость обеспечения надежной защиты территорий от любых потенциальных террористических угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня президент России потребовал наказать всех виновных в ударе по Старобельску.

    В ответ на этот теракт российская армия приступила к системным ударам по военным объектам в Киеве.

    В результате обстрела студенческого общежития погибли шесть человек.

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    10 июня 2026, 17:46 • Новости дня
    Путин подписал закон о страховании жизни с инвестиционной доходностью

    Путин подписал закон о страховании жизни с расчетной и объявленной доходностью

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства утвердил нормы, защищающие интересы граждан при покупке сложных финансовых продуктов и разделяющие страховые полисы на инструменты с объявленной и расчетной прибылью.

    Президент Владимир Путин подписал закон о страховании жизни с расчетной и объявленной доходностью. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов, пишет РИА «Новости».

    Нововведение направлено на защиту клиентов и предлагает два варианта полисов. При использовании объявленной доходности итоговая выплата зависит от общих результатов деятельности компании без привязки к активам.

    Расчетная доходность напрямую связана с прибыльностью конкретных инструментов. Доступ к таким договорам получат только квалифицированные инвесторы, единовременно внесшие не менее шести млн рублей. «Это некоторый барьер на вход для людей, которые не могут позволить себе крупные вложения», – пояснял агентству директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов.

    Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечал, что благодаря инициативе фондовый рынок получит новые длинные деньги. Условия могут предусматривать индексацию сумм на уровень инфляции или ключевую ставку ЦБ, однако их уменьшение запрещено.

    Закон строго определяет, что выплата полагается исключительно лицу, имеющему на это право по договору. Новые правила вступят в силу с 1 июля 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин объяснил механизм работы долевого страхования жизни граждан. Заместитель министра финансов Иван Чебесков анонсировал запуск данной программы с 1 января 2025 года.

    А Минфин оценил потенциальный объем сборов по этому виду страхования в 250 млрд рублей за первый год.

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    10 июня 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин объявил о масштабном обновлении инфраструктуры детского отдыха

    Путин: Обновление инфраструктуры детского отдыха в России будет продолжено

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства анонсировал дальнейшее развитие сферы детского досуга.

    «За счет бюджетных средств отремонтировано 136 и возведено 336 новых объектов детского отдыха, речь о жилых корпусах, спортивных стадионах и залах, пространствах для творчества и просветительских инициатив, о медицинских кабинетах и столовых», – подчеркнул президент, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что благодаря проделанной работе создано 160 тыс. новых мест для интересного и полезного времяпрепровождения. Масштабная модернизация данной инфраструктуры обязательно продолжится.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал открытие главой государства новых объектов детского отдыха по видеосвязи.

    Месяцем ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о внедрении единой воспитательной программы во всех лагерях страны.

    В марте Путин подчеркнул важность создания мотивирующих к учебе современных пространств для подрастающего поколения.

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    10 июня 2026, 17:10 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл новые объекты детского отдыха

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии в нескольких регионах страны новых объектов детского отдыха, оздоровления и воспитания.

    Так, в Краснодаре начал работу центр воспитательных технологий на базе Всероссийского детского центра «Орленок». Центр станет площадкой для разработки современных воспитательных практик и подготовки специалистов в сфере работы с детьми и молодежью, сообщил Кремль в Max.

    В Липецкой области открыт новый корпус санаторно-оздоровительного комплекса «Прометей», что позволит расширить возможности для отдыха и оздоровления детей. Кроме того, в Анапе введен в эксплуатацию новый корпус частного оздоровительного комплекса «Аврора», рассчитанный на увеличение числа отдыхающих и повышение качества предоставляемых услуг.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал открытие новых объектов детского отдыха.

    Глава государства пообещал продолжить масштабную модернизацию инфраструктуры для досуга школьников.

    В текущем году возможность провести каникулы в лагерях и санаториях получат более 5 млн детей.

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    10 июня 2026, 16:22 • Новости дня
    Путин сообщил об организации летнего отдыха для миллионов российских детей

    Путин: Более 5,75 млн детей в России смогут провести лето в лагере или санатории

    Tекст: Валерия Городецкая

    В этом году возможность провести каникулы в лагерях и лечебных учреждениях получат миллионы школьников, сообщил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    «Всего летом текущего года в детских центрах смогут отдохнуть свыше 5 миллионов 750 тысяч детей», – заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    Российский лидер добавил, что важной задачей для страны является повышение количества детей, которые могут отдохнуть в профильных санаториях.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал открытие новых объектов детского отдыха по видеосвязи.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила готовность российских курортов к летнему сезону.

    Глава государства поручил организовать языковые и литературные смены в лагерях.

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    Россия строит умный суверенитет

    В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин обозначил реалистичный и вдохновляющий образ развития России, считают эксперты. По их мнению, президент конкретизировал курс на технологический суверенитет, подтвердил провал Запада изолировать Россию, а также жестко ответил на «письменную истерику» Владимира Зеленского, дав понять, что Россия будет продолжать добиваться своих целей. Подробности

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    Дальнобойными ударами Россия наказывает украинскую пехоту за скученность

    В последние дни ВСУ несут значительные потери в Харьковской и Сумской областях – прежде всего, в результате дальнобойных ударов ВС РФ по ближнему тылу противника. Что заставляет ВСУ концентрировать личный состав в одной точке, которая становится мишенью для российских авиабомб, – и какую операцию российские войска проводят в данном районе? Подробности

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    Украина и ЕС решили удешевить ПВО Patriot

    Украина совместно с Британией, Германией и Францией намерена создать замену американской системе ПВО Patriot. Как отмечают западные медиа, данный проект также получил поддержку со стороны генсека НАТО Марка Рютте. Тем не менее отечественные эксперты сомневаются, что Старому Свету удастся повторить технологии США. Что послужит препятствием? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

      Июнь считается одним из самых важных месяцев в народном календаре погоды. По утренней росе, туманам, грозам, поведению птиц, насекомых и животных наши предки пытались определить, ждать ли дождей, засухи, богатого урожая или ранней осени. Многие июньские приметы дошли до наших дней и до сих пор остаются частью народной мудрости. Собрали народные приметы погоды на июнь 2026 года, а также самые известные наблюдения, связанные с дождем, жарой, грозами и урожаем.

    • Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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