Звонок по спецсвязи раздался во время совещания Путина с правительством

Tекст: Антон Антонов

Видеозапись на сайте Кремля свидетельствует, что звонок по телефону спецсвязи прозвучал почти в самом конце заседания, которое проходило в режиме видео-конференц-связи, пишет «Российская газета».

Звонок произошел во время доклада заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина. Имя абонента, совершившего вызов, не раскрывается, передает РИА «Новости».

Телефон звонил несколько раз. При этом Хуснуллин не прервал свое выступление, сообщает «Смотрим».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России рассказал о работе с обращениями граждан в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Президент обсудил с членами правительства вопросы прохождения зимы в приграничных регионах. Глава государства призвал власти быть готовыми к сильным морозам и снегопадам.



