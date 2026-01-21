Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.0 комментариев
Путин рассказал о работе с вопросами на прямую линию
Президент России на совещании с членами правительства рассказал о работе с обращениями на прямую линию, отметив, что теперь, благодаря ИИ, процесс занимает считанные минуты.
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что на прямую линию поступило более 3 млн обращений, большинство из которых касаются социальной политики. По словам главы государства, вопросы граждан являются «важнейшим индикатором для государства и прямым указанием к действию», передает РИА «Новости».
Президент подчеркнул, что обработка поступающих заявок теперь стала значительно быстрее благодаря использованию отечественных технологий искусственного интеллекта.
Путин отметил, что все вопросы, поступающие на прямую линию, проходят обработку и направляются в профильные ведомства для принятия конкретных мер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прохождение зимнего сезона и ситуация в приграничных регионах стали ключевой темой совещания президента России Владимира Путина с членами правительства в среду.
Также в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что власти России и Народный фронт продолжают работу с обращениями граждан, поступившими в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Напомним, ранее Народный фронт зарегистрировал почти 3 млн 50 тыс. обращений к президенту, что стало рекордом за последние пять лет.