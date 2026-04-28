Путин поручил жестко пресекать провокации на выборах

Путин призвал жестко пресекать предвыборные провокации из-за рубежа
Попытки совершения терактов и проявления экстремизма в предвыборный период, в том числе организованные из-за рубежа, должны жестко пресекаться, заявил президент Владимир Путин на совещании по обеспечению безопасности на предстоящих выборах.
Путин обратился к сотрудникам правоохранительных органов и специальных служб с требованием решительно действовать, жестко пресекать провокации на выборах, передает ТАСС.
«Самым решительным, жестким образом должны пресекаться попытки совершения диверсионно-террористических актов, проявления экстремистского характера. А в предвыборный период такие провокации наверняка будут, в том числе организованные из-за рубежа», – подчеркнул президент.
Ранее Владимир Путин заявил о росте рисков террористических угроз в России.
Президент Владимир Путин напомнил о необходимости особого внимания к безопасности на выборах депутатов Госдумы девятого созыва в сентябре 2026 года.
Владимир Путин ранее предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму.