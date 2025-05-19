Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.0 комментариев
Песков рассказал о возможностях систем связи президента для переговоров
У президента Владимира Путина имеется необходимая система коммуникаций, позволяющая вести конфиденциальные переговоры в любой точке страны.
О том, что президент России Владимир Путин оснащен всей инфраструктурой связи, включая закрытые каналы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, передает ТАСС.
Песков отметил: «Президент, где бы он ни находился, он обладает всей инфраструктурой связи. И связи открытой, и связи закрытой, предназначенной для конфиденциальных переговоров, и в том числе межгосударственных».
Этот комментарий был сделан Песковым в связи с телефонным разговором между Путиным и президентом США Дональдом Трампом, который российский лидер провел из образовательного центра «Сириус».
Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом из Сочи. Путин назвал беседу содержательной, полезной и откровенной.