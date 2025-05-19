Песков рассказал о возможностях систем связи президента для переговоров

Tекст: Евгения Караваева

О том, что президент России Владимир Путин оснащен всей инфраструктурой связи, включая закрытые каналы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, передает ТАСС.

Песков отметил: «Президент, где бы он ни находился, он обладает всей инфраструктурой связи. И связи открытой, и связи закрытой, предназначенной для конфиденциальных переговоров, и в том числе межгосударственных».

Этот комментарий был сделан Песковым в связи с телефонным разговором между Путиным и президентом США Дональдом Трампом, который российский лидер провел из образовательного центра «Сириус».

Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом из Сочи. Путин назвал беседу содержательной, полезной и откровенной.