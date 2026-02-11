  • Новость часаПосол России назвал позицию Японии гротескной
    Культ личности породил конфликт между США и Польшей
    Захарова: Пока не будем рассказывать, что сделаем со списком требований Каллас
    В Норвегии прошли успешные испытания европейской гиперзвуковой ракеты
    В «файлах Эпштейна» нашли упоминание бойфренда Макрона
    Лавров: Россия вернет исконно русские земли
    Брюссель решил занять средства на внешних рынках на помощь Украине
    В Европе предложили запретить все криптовалютные операции с Россией
    Эксперт: Конфликт Ирана с Израилем способен перекинуться на Катар и ОАЭ
    На Олимпиаде объявили Гуменника чемпионом России вопреки запрету
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как свобода абортов может привести к несвободе нации

    Дети, абортированные 20-30 лет назад, уже были бы работниками и налогоплательщиками. Но их нет – и значит, надо повышать пенсионный возраст и импортировать работников из других стран. К чему приведет этот процесс, нетрудно догадаться.

    32 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    15 комментариев
    11 февраля 2026, 04:25 • Новости дня

    Песков: Путин не пользуется мессенджерами

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин не пользуется мессенджерами, для коммуникации он пользуется спецсвязью, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Президент не пользуется мессенджерами. Только специальной связью. Это глава государства», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор заявил о планах продолжить введение ограничений в отношении Telegram. Песков выразил сожаление из-за отказа Telegram соблюдать российские законы.

    8 февраля 2026, 14:42 • Новости дня
    Путин поблагодарил президента ОАЭ за содействие в деле о теракте против генерала Алексеева
    Путин поблагодарил президента ОАЭ за содействие в деле о теракте против генерала Алексеева
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну за содействие в задержании подозреваемого в организации теракта против генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что разговор между лидерами двух стран состоялся вечером накануне, передает ТАСС.

    «Президент Путин поблагодарил своего эмиратского коллегу за эффективное сотрудничество по линии специальных служб и помощь эмиратской стороны в задержании подозреваемого в причастности к террористическому акту против генерала Алексеева», – отметил представитель Кремля.

    Помимо этого, Путин и Аль Нахайян обсудили и другие вопросы, оставшиеся после недавних переговоров в Москве, когда президент ОАЭ посетил российскую столицу.

    В субботу генерал Алексеев пришел в себя, а врачи осторожно оценивают его состояние как стабильное.

    6 февраля неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Позже стало известно, что генерал получил три огнестрельных ранения и находится в тяжелом состоянии.

    Кремль пожелал Алексееву скорейшего выздоровления.

    Эксперты предполагают, что за нападением на генерала Владимира Алексеева в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс.

    Комментарии (2)
    9 февраля 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин поблагодарил москвичей и Собянина за поддержку Донбасса
    Путин поблагодарил москвичей и Собянина за поддержку Донбасса
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, в ходе беседы глава государства поблагодарил жителей столицы и лично мэра за оказываемую поддержку Донбассу, а также городам-побратимам Донецку и Луганску, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным в Кремле, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе встречи Владимир Путин поблагодарил москвичей и мэра столицы за поддержку Донбасса. Президент отметил, что жители новых регионов должны чувствовать свою принадлежность к России.

    «Люди должны почувствовать, что Россия рядом, и они часть России», – подчеркнул Путин в диалоге с Сергеем Собяниным.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал предстоящую встречу.

    Комментарии (9)
    10 февраля 2026, 17:22 • Видео
    Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    Комментарии (3)
    11 февраля 2026, 00:59 • Новости дня
    Песков выразил сожаление из-за отказа Telegram соблюдать российские законы
    Песков выразил сожаление из-за отказа Telegram соблюдать российские законы
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Роскомнадзора о замедлении работы мессенджера Telegram.

    «Я вижу и читаю заявления Роскомнадзора о том, что принято решение тормозить работу Telegram в связи с тем, что компания не выполняет требования российского законодательства. Ну, очень жаль, что компания не выполняет [требования], но есть закон, который нужно выполнять», – заявил Песков.

    По его мнению, было бы гораздо лучше, если бы Telegram и другие сервисы, подпадающие под ограничения, действовали бы в соответствии с предписаниями российских властей, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор заявил о планах продолжить введение ограничений в отношении Telegram.

    Комментарии (4)
    9 февраля 2026, 06:21 • Новости дня
    Зеленского уличили в попытке обмануть украинцев встречей с Путиным

    Депутат Чепа назвал желание Зеленского встретиться с Путиным попыткой обмануть украинцев

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Настойчивые попытки главы киевского режима Владимира Зеленского организовать переговоры с президентом России Владимиром Путиным являются лишь способом ввести население страны в заблуждение, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

    «Если это встреча для того, чтобы обмануть общественность, я не вижу целесообразности. Как Зеленский настаивает на встрече с Владимиром Владимировичем – это только для того, чтобы ввести в заблуждение украинский народ», – сказал депутат ТАСС.

    По его словам, российская сторона уже показала готовность к контакту и диалогу на «американском треке».

    Напомним, Зеленский заявлял, что не собирается встречаться с Путиным в Москве.

    Глава украинского МИД Андрей Сибига указывал, что Зеленский может встретиться с российским лидером и обсудить вопросы территорий и будущее Запорожской АЭС.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин оценил масштабную реконструкцию Киностудии имени Горького

    Путин похвалил масштабную реконструкцию Киностудии имени Горького

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин положительно оценил итоги реконструкции Киностудии имени Горького, по итогом которой были возведены 56 тыс. новых площадей.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил итоги реконструкции Киностудии имени Горького, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным глава государства отметил: «Десять павильонов там будет. Здорово».

    Собянин сообщил, что после завершения работ на территории студии появилось 56 тыс. новых площадей.

    На встрече также обсуждалось развитие инновационной инфраструктуры столицы. Мэр Москвы рассказал Путину о планах по запуску новых предприятий, в частности о Центре производства фотошаблонов в Зеленограде, который уже начал работу.

    Президент выразил одобрение проекту, отметив, что в Центре «очень хорошая лаборатория». Кроме того, Собянин сообщил о запуске ряда фармацевтических и спутниковых производств, которые уже входят в число передовых столичных технологий.

    Ранее Владимир Путин заявил о создании в России кинокластера мирового уровня.

    Мэр Москвы Сергей Собянин доложил Путину о развитии метро и обновлении МЦД.

    Комментарии (2)
    8 февраля 2026, 20:23 • Новости дня
    Лукашенко и Путин обсудили подготовку заседания ВГС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе телефонного разговора президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин обсудили подготовку заседания Высшего государственного совета Союзного государства, уделив внимание вопросам интеграции.

    Александр Лукашенко и Владимир Путин вечером 8 февраля обсудили по телефону подготовку заседания Высшего государственного совета Союзного государства, сообщает БЕЛТА. Президенты согласовали ориентировочные сроки встречи, повестку дня и детали организации мероприятия.

    На заседании планируется рассмотреть ключевые направления интеграции между Беларусью и Россией. Особое внимание будет уделено вопросам углубления сотрудничества в различных сферах.

    Кроме того, Лукашенко и Путин обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, уделив отдельное внимание реализации совместных проектов. Лидеры также обсудили международную повестку и развитие ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о проведении в конце февраля заседания Высшего государственного совета Союзного государства с участием президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 16:12 • Новости дня
    В Госдуме заявили об ожидании разъяснений Роскомнадзора по Telegram

    Депутат Попов: Ждем разъяснений Роскомнадзора по ситуации с Telegram

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутаты Госдумы не обсуждали возможность блокировки Telegram и рассчитывают получить официальные комментарии от Роскомнадзора по текущей ситуации с мессенджером, сообщили в профильном комитете парламента.

    Комитет Госдумы по информполитике не рассматривал вопрос о блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Евгений Попов. Он также отметил в своем Telegram-канале, что депутаты ждут официальных разъяснений от Роскомнадзора.

    Попов отметил: «На заседаниях комитета или вне заседаний комитета мы не обсуждали тему блокировки Telegram. Ждем заявления Роскомнадзора, который, я уверен, должен объяснить, что происходит с мессенджером Telegram в данный момент. Не думаю, что это блокировка. Наверное, я последний, кто так не думает. Слишком много сил, времени и денег вложено в развитие этого мессенджера и в развитие контактов между гражданами России именно через этот инструмент. Посмотрим, ждем официальных заявлений Роскомнадзора».

    Ранее СМИ писали, что Роскомнадзор может начать принимать меры по частичному ограничению работы Telegram уже 10 февраля. Также отмечалось, что отдельные меры по замедлению работы сервиса уже реализуются.

    До этого во вторник Таганский районный суд Москвы зарегистрировал семь протоколов по делу о неудалении запрещенных материалов на платформе Telegram. А стоимость акций VK на Мосбирже увеличилась после появления в СМИ информации о возможной блокировке мессенджера Telegram со стороны Роскомнадзора.

    Как писала во вторник газета ВЗГЛЯД, число обращений по поводу сбоев в Telegram за сутки достигло 12,3 тыс., особенно часто проблемы наблюдаются в Петербурге и Москве.

    Комментарии (2)
    9 февраля 2026, 14:36 • Новости дня
    Путин назвал причину интереса иностранных туристов к Москве

    Путин отметил рост турпотока из стран БРИКС в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные туристы приезжают в Москву, потому что столица впечатляет.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что привлекательность Москвы стала причиной увеличения числа иностранных гостей, отдельно отметив рост турпотока из стран БРИКС, сообщается на сайте Кремля.

    «Если бы Москва не впечатляла, сюда бы не ехали», – сказал Путин во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

    В ходе встречи Собянин сообщил, что туристический поток из стран БРИКС в Москву продолжает расти. По его словам, по предварительным подсчетам, в 2025 году Москву посетили около 26 млн туристов. Мэр отметил, что столица сохраняет высокий интерес среди иностранных гостей, что подтверждается свежей статистикой.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о развитии московского метро и обновлении Московских центральных диаметров.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему люди со всего мира голосуют за Москву ногами.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 14:31 • Новости дня
    Собянин доложил Путину о развитии метро и обновлении МЦД

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту России Владимиру Путину о продолжении масштабного строительства метро в столице.

    По его словам, открытие первой очереди Троицкой линии стало важным этапом, сейчас активно возводятся Рублево-Архангельское направление, вторая очередь Троицкой линии и Бирюлевская ветка метро, передает РИА «Новости». Кроме того, недавно принято решение о проектировании и строительстве еще одной линии метро в сторону Сколково. Собянин подчеркнул, что городская программа по развитию метрополитена выполняется в полном объеме.

    На прямой линии с гражданами, как отметил мэр, москвичи поднимали вопросы транспортной доступности. По его словам, ежегодно в столице строится около 100 километров новых дорог, большинство из которых представляют собой сложные инженерные сооружения.

    Собянин также сообщил, что сегодня около 1,5 млн жителей, которые ранее пользовались автобусами и личным транспортом, ежедневно пересели на Московские центральные диаметры (МЦД). «Если бы они продолжали передвигаться на своих машинах, был бы просто коллапс на дорогах», – заявил мэр Москвы. Он добавил, что теперь МЦД ежедневно перевозят более двух миллионов пассажиров.

    Президент России высоко оценил темпы обновления поездов на МЦД, отметив рекордную скорость замены подвижного состава в мировом масштабе. Собянин пояснил, что новые поезда на 20% вместительнее старых, которые технически могли бы еще работать, но морально устарели. «Хочется, чтобы было красиво», – согласился президент. «И красиво, и комфортно», – подчеркнул мэр Москвы.

    В январе Путин посетил московское депо «Аминьевское». Там ему продемонстрировали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026».

    В сентябре Путин открыл новые станции метро на Троицкой линии в Москве по видеосвязи.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 20:48 • Новости дня
    WSJ сообщила о планах Цукерберга переехать в бункер миллиардеров
    WSJ сообщила о планах Цукерберга переехать в бункер миллиардеров
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Марк Цукерберг решил приобрести дом на искусственном острове в штате Флорида, который известен как место проживания миллиардеров и знаменитостей.

    Основатель Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг намерен поселиться на острове Индиан-Крик во Флориде, передает The Wall Street Journal. По данным издания, вместе с женой Присциллой Чан он приобретает недавно построенный особняк на набережной этого острова, который в прессе называют «бункером для миллиардеров».

    Особняк продает компания, связанная с основателем Jersey Mike's Subs Питером Канкро.

    Агентство Bloomberg также подтверждает эти планы, ссылаясь на свои источники.

    Индиан-Крик в Майами уже давно считается местом жительства для самых состоятельных людей, таких как Джаред Кушнер и Иванка Трамп, а также владелец Amazon Джефф Безос, отмечается в публикации.

    По информации Bloomberg, решение миллиардера связано с обсуждением в Калифорнии однократного налога на богатство, что стало причиной переезда ряда инвесторов, включая Питера Тиля. В Майами подоходный налог равен нулю, пишет Газета.Ru.

    Состояние Цукерберга Forbes оценивает примерно в 246 млрд долларов. Он уже владеет недвижимостью в Калифорнии, на Гавайях и в Вашингтоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Telegram обнародовал архивную переписку главы Meta, где тот называет пользователей «тупицами» за передачу личных данных.

    Илон Маск опубликовал старый мем с Марком Цукербергом после сообщения о проверке Meta.

    Федеральная торговая комиссия США проиграла суд против Meta по делу о монополии на рынке социальных сетей.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин отметил лидерство предприятий радиоэлектроники по выручке в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве предприятия радиоэлектронной промышленности заняли первое место по выручке среди приоритетных отраслей, а количество роботических операций увеличилось в четыре раза, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергея Собянина сообщил, что предприятия радиоэлектронной промышленности вышли на первое место по выручке среди приоритетных отраслей в Москве, сообщается на сайте Кремля.

    «Я посмотрел, первое место по выручке предприятий приоритетных отраслей: радиоэлектроника первое место занимает», – отметил Путин.

    Также президент сообщил о значительном увеличении числа роботических операций в столичных медицинских учреждениях. По его словам, «роботические операции в четыре раза выросли в Москве».

    Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил жителей Москвы и мэра Сергея Собянина за активную поддержку Донбасса.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 01:25 • Новости дня
    Премьер Чехии заявил о планах запретить соцсети детям младше 15 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Чешский премьер-министр Андрей Бабиш поддержал идею запрета использования социальных сетей детьми младше 15 лет, ссылаясь на вред увлечения соцсетями для психики молодёжи.

    «Я за, потому что, как говорят знакомые мне эксперты, это ужасно вредно для детей. Мы должны защитить наших детей», – приводит Reuters реплику Бабиша из его видеообращения, опубликованного в воскресенье на страницах в соцсетях.

    Такие страны, как Испания, Греция , Великобритания и Франция, рассматривают возможность ужесточения контроля за использованием социальных сетей из-за опасений по поводу их негативного влияния на детей, после того как Австралия в декабре 2025 года стала первой, запретившей доступ к таким платформам для лиц младше 16 лет страной.

    Первый заместитель премьера Карел Гавличек подтвердил, что кабинет министров Чехии всерьез обсуждает введение такого запрета. Если решение будет принято, законопроект планируют предложить в этом году.

    На прошлой неделе правительства Испании и Греции также предложили ограничить использование соцсетей среди подростков на фоне ужесточения контроля за цифровыми технологиями в Европе.

    Многие европейские страны, включая Британию и Францию, рассматривают аналогичные меры. Британия может ввести запрет по австралийскому образцу, где платформа запрещена для лиц младше шестнадцати лет, а Франция работает над законодательством, ограничивающим доступ к соцсетям для детей до 15 лет.

    Власти и регуляторы по всему миру анализируют влияние экранного времени на психическое здоровье молодежи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reddit подала в суд на Австралию из-за запрета соцсетей для подростков. депутаты Нацсобрания Франции одобрили  законопроект, предусматривающий ограничение доступа к социальным сетям для детей младше 15 лет. Дуров назвал ярых сторонников запрета соцсетей для подростков.


    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 14:07 • Новости дня
    Путин заявил о гордости за Москву

    Путин: Москва развивается хорошими темпами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва демонстрирует уверенный экономический рост и развитие, заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным.

    «Москва развивается хорошим темпом. Много раз об этом говорил, и не лишним будет повторить: мы гордимся Москвой», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».

    Путин также отметил отличную динамику экономического роста города, подчеркнув, что она год от года продолжает расти.

    Собянин в докладе сообщил, что валовой региональный продукт Москвы с 2019 года увеличился на 28%. Он добавил, что в 2025 году столица сохранила положительную динамику практически во всех отраслях экономики, а также в социальной сфере. По словам мэра, ни одна из городских программ не была остановлена, почти все поставленные задачи были выполнены.

    Особое внимание было уделено развитию промышленности и инвестициям. За шесть лет объем вложений в экономику Москвы вырос более чем на 60%. Собянин напомнил, что в сложные ковидные годы рост сохранялся, власти выполняют задачу по технологической независимости столицы, а инвестиции стали основой будущего развития.

    Площадь промышленных производств в Москве достигла 13 млн кв. метров, и к 2032 году этот показатель собираются увеличить вдвое. Собянин отметил, что с 2010 года промышленные площади выросли с 10 до 13 млн кв. метров, причем современные площадки отличаются высоким качеством. Власти города ставят цель удвоить объем промышленных объектов в ближайшие годы.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о достижениях Москвы в развитии автономных и беспилотных систем. Путин поручил внедрить в регионах практики Москвы в сфере беспилотных систем.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 12:53 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина и Собянина

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин намерен встретиться с мэром Москвы Сергеем Собяниным, который представит президенту доклад о положении дел в столице за прошлый год, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Путин проведет встречу с Собяниным, сообщает ТАСС. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Продолжит президент также работу с регионами. Сегодня наш главный регион, столичный. Мэр Москвы Сергей Собянин будет с докладом у президента», – отметил Песков. Он добавил, что сейчас все главы регионов представляют президенту отчеты о положении дел на подведомственных территориях за прошлый год.

    Песков подчеркнул, что столица играет важную роль как крупнейший мегаполис, технологический, производственный и образовательный центр страны. По его словам, Москва «многоликая», и на встрече есть о чем поговорить и что обсудить.

    Также пресс-секретарь уточнил, что сегодня в расписании президента нет масштабных публичных мероприятий, проходят рабочие встречи и внутренние совещания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном не запланирован.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 11:05 • Новости дня
    Пользователям Max дали возможность создавать приватные каналы

    Пользователи Max получили доступ к созданию приватных каналов

    Tекст: Вера Басилая

    В новой версии мессенджера Max появилась возможность создавать приватные каналы с расширенными настройками доступа и публикаций.

    Возможность создавать приватные каналы стала доступна всем пользователям Max в России и Белоруссии, передает VK.

    Авторы приватных каналов могут публиковать фото, видео, заметки, а также записывать видеокружки и голосовые сообщения. В настройках канала можно включать или отключать реакции на публикации и управлять заявками на вступление.

    Для создания приватного канала требуется обновить приложение Max до последней версии, перейти в раздел «Чаты», выбрать опцию создания приватного канала, установить главное фото, название, описание и, при желании, добавить подписчиков из списка контактов. После этого достаточно нажать кнопку создания канала.

    Создатель канала может приглашать новых подписчиков по специальной ссылке. При смене этой ссылки старая становится недействительной, и присоединение к каналу возможно только через новую ссылку. Также возможно модерировать вступления, чтобы новые участники попадали в канал только после одобрения заявки администратором.

    Ежедневная аудитория Max достигла 46,4 млн пользователей в конце декабря.

    Госдума обязала ЖКХ работать с жителями через чаты в Max.

    В ноябре мессенджер Мax стал доступен владельцам устройств на базе «Авроры».

    Комментарии (0)
    Песков выразил сожаление из-за отказа Telegram соблюдать законы
    СК возбудил дело после подрыва автомобиля во Фрязине
    Пашинян сообщил о планах подписать мирный договор с Азербайджаном до выборов
    Каллас пообещала «выдвинуть русским» условия ЕС по урегулированию на Украине
    Российские пловцы завоевали 54 медали на чемпионате Европы в Италии
    Сын экс-главы ВФЛА Балахничева задержан по подозрению в убийстве отца
    Юрист предупредил об уголовных рисках сжигания чучела на Масленицу

    Что кроется за молчанием Индии о российской нефти

    Закупки Индией российской нефти оказались под вопросом. Дональд Трамп уверяет, что Дели согласился отказаться от нее. А западные СМИ находят все больше свидетельств, что это именно так. Индия же хранит молчание. Удается ли России удержать Индию в клиентах? Подробности

    «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США

    «Это чистая "байденовщина"», – так охарактеризовал текущую политику США в отношении России глава МИД Сергей Лавров. В новом интервью дипломат дал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. О чем говорят изменения в риторике Москвы? Подробности

    За покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша

    Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину и подробно описали свои роли в преступлении. По их показаниям, исполнитель был завербован СБУ в Тернополе в августе 2025 года при содействии польских спецслужб. При этом начало подготовки теракта совпало по времени с организацией российско-американского саммита в Анкоридже. По мнению экспертов, это доказывает, что власти Украины и их покровители заранее планировали диверсию для срыва переговорного процесса. Подробности

    Как Франция готовится напасть на Россию

    Крупнейшие за последние годы военные учения начались во Франции. Легенда учений и странна, и показательна одновременно. Пресса открыто признает, что «французская армия готовится к возможной войне с Россией». Как именно французские военные представляют себе это столкновение и к чему готовят своих солдат? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    • СНИЛС в 2026: что это, зачем нужен и как оформить

      Каждый гражданин России имеет уникальный номер в системе государственного учета – СНИЛС. Какие функции выполняет этот номер, как его получить и при каких обстоятельствах требуется его предъявление?

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

