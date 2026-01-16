Путин поручил внедрить в регионах практики Москвы с сфере беспилотных систем

Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.22 комментария
Путин поручил внедрить в регионах лучшие практики беспилотных систем Москвы
Москва сегодня является лидером в создании экономики беспилотных систем, отметил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автономных систем, которое прошло на площадке электродепо «Аминьевское» Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
«Следует также внедрять в других субъектах Федерации лучшие практики Москвы, которая сегодня является безусловным лидером в создании экономики беспилотных систем. И прошу Сергея Семёновича Собянина выстроить механизм обмена опытом с коллегами из других регионов в части применения систем обработки данных, автономных решений, искусственного интеллекта, в том числе для качественного улучшения работы пассажирского транспорта», – приводит пресс-службе Кремля высказывание президента.
Путин добавил, что это является важным общественным измерением использования передовых технологий призвал губернаторов смелее пользоваться новыми возможностями, отметив, что важнейшая роль в развитии экономики беспилотных систем принадлежит субъектам Федерации.
При этом российский лидер заявил, что Россия пока отстает по развитию автономного транспорта и массового внедрения беспилотных такси от ряда других государств.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России поручил правительству разработать комплекс мероприятий для внедрения беспилотных систем в приоритетных секторах экономики. Путин также поручил срочно урегулировать правовой статус роботов-доставщиков. Он назвал внедрение автономных беспилотных решений необходимостью, а не модой.