Посол России Амбаров рекомендовал туристам оформлять страховку для поездок в ЮАР

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Основной рекомендацией со стороны российского загранучреждения остается оформление туристических страховок на период своего путешествия в ЮАР», – заявил Роман Амбаров, передает РИА «Новости».

Дипломат также обратил внимание на логистические трудности. Он отметил постоянный рост цен на авиабилеты и негативное влияние нестабильной геополитической ситуации на Ближнем Востоке на регулярность пассажирских авиарейсов.

Ранее посол сообщал, что в 2026 году туристический поток из России в ЮАР увеличился почти на четверть. По его словам, республика привлекает россиян природными достопримечательностями и разнообразием видов отдыха.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России в Претории Роман Амбаров сообщил об увеличении туристического потока из России в ЮАР почти на четверть за первые восемь месяцев 2026 года.

Ранее российское посольство подтвердило гибель туриста из России в результате нападения в республике.

Полиция ЮАР назвала банду дорожных грабителей возможными убийцами россиянина.