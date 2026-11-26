Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.12 комментариев
Ученых РАН попросили разобраться с выходом медведей к людям
Академия наук получила запросы от госорганов из-за выходов медведей к людям
Государственные органы обратились в Российскую академию наук за экспертизой из-за участившихся случаев выхода медведей к населенным пунктам, сообщил и. о. вице-президента РАН Дмитрий Маркович.
«Органы государственной власти обращаются, <…> мы вынуждены погружаться. Из последнего это приходят запросы, что делать с выходом бурых медведей в населенные пункты, и на это все Академия наук должна реагировать, даже несмотря на то, что в прямую это может и не входить [в сферу РАН]», – сказал Маркович ТАСС.
В 2026 году медведи выходили к населенным пунктам более чем в 40 регионах. Наиболее сложная обстановка зафиксирована в Восточной Сибири, где животные подходили к школам, воинским частям и частным домам.
Число погибших от нападений медведей в России с начала года достигло 37. Специалисты связывают поведение животных с плохим урожаем кедрового ореха, который составляет основу их кормовой базы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области сообщило о прекращении выходов медведей к жилью.
Ранее научный сотрудник Кроноцкого заповедника Владимир Гордиенко объяснил участившиеся встречи людей с хищниками на Камчатке их перераспределением по территории региона.
Также число жертв нападений медведей в российских регионах выросло до 35 человек.