Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.12 комментариев
Механизированные бригады ВСУ под Харьковом остались без ротации на год
Военные ВСУ под Харьковом остались без ротации на год из-за нехватки людей
Механизированные бригады украинской армии на харьковском направлении столкнулись с острой нехваткой бойцов и не проводят ротацию личного состава в течение длительного времени, сообщил источник в российских силовых структурах.
«На харьковском направлении в механизированных бригадах ВСУ катастрофически не хватает личного состава. На отдельных участках фронта военнослужащие находятся на позициях более года без замены», – сообщил собеседник ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник батальон 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области практически полностью лишился боеспособности из-за тяжелых потерь.
В начале месяца украинское командование отказалось выплачивать компенсации заболевшим на харьковском направлении солдатам.
В прошлом месяце командование отменило отпуска для военнослужащих бригады ВСУ из-за потерь личного состава.