Археологи обнаружили уникальную могилу священника с нетленными мощами

В Приамурье обнаружили захоронение священника XIX века с нетленными мощами

Tекст: Мария Иванова

Во время раскопок в Амурской области специалисты нашли уникальное захоронение XIX века, в котором, предположительно, покоится священник Лев Конаровский, передает РИА «Новости». В правительстве региона отметили, что священнослужитель скончался в 1881 году.

«Обнаруженное погребение удивительной сохранности, его тело представляет собой нетленные мощи с сохранением тканей. С ним обнаружен инвентарь: Евангелие, напрестольный деревянный крест и одежда», – сообщил начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Приамурья Алексей Лохов.

По его словам, Евангелие сохранилось в переплете с бронзовыми накладками и листами с текстом, а на кресте и элементах облачения уцелел рисунок.

Экспедиция под руководством члена регионального отделения РВИО Андрея Черкасова ведет работы на месте Албазинской Свято-Троицкой церкви с начала июля. В раскопках принимают участие около 30 специалистов и студентов из Благовещенска, Москвы и Петербурга. Ученые также изучили фундамент алтарной части храма, основанного в 1858 году по распоряжению графа Николая Муравьева-Амурского и святителя Иннокентия. Церковь, сгоревшая в 1876 году, остается самым древним памятником деревянного зодчества в регионе.

Помимо этого, археологи нашли несколько могил XVII века, однако находок в них оказалось немного. В правительстве области добавили, что это уже второе священническое погребение на данном раскопе – в 2025 году здесь обнаружили могилу первого священника Амурской казачьей станицы Григория Затопляева, умершего в 1863 году.

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