Мишустин вручил госнаграды работникам АПК

Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках выставки «Золотая осень» наградил работников российской агропромышленной отрасли. Глава правительства вручил лауреатам ордена Дружбы, медали «За труды по сельскому хозяйству», почетные звания и благодарности президента, передает ТАСС.

Перед церемонией награждения Михаил Мишустин осмотрел арт-объект «Источник жизни» и выставочные стенды регионов. В частности, ему представили цифровые решения для селекции из Башкирии, первый отечественный селекционный зерноуборочный комбайн КЗС-150 из Брянской области, а также цифровую интерактивную панораму развития агропрома Донецкой Народной Республики.

В ходе осмотра стендов Татарстана премьер ознакомился с двумя проектами по созданию производств кормовых компонентов для сбалансированного питания сельскохозяйственных животных и птицы. Также Мишустину показали животных отечественных пород из племенных хозяйств страны.

В мероприятиях также приняли участие вице-премьер Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Оксана Лут. Выставка «Золотая осень» проводится с 1999 года и является главным деловым событием в сфере отечественного сельского хозяйства и традиционно приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.

В этом году «Золотая осень» объединяет достижения 19 субъектов и более 50 организаций, включая производителей техники и племенные хозяйства. Всего в рамках форума запланировано более 60 деловых мероприятий, а также научно-популярная программа для широкой публики. Программу дополняет гастрономический фестиваль с кулинарными мастер-классами от шеф-поваров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году на выставке председателю правительства рассказали о привлечении ветеранов СВО к фермерству.

Премьер-министр сообщил о росте агропрома России более чем на 50% за десять лет.

Ранее Мишустин заявил о полной продовольственной и сырьевой обеспеченности страны.