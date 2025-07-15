Российские ученые рассчитали параметры ключевого узла плазменного двигателя наноспутников

Tекст: Мария Иванова

Ученые Самарского университета им. Королева совместно с Московским авиационным институтом разработали систему расчета параметров для импульсного газового клапана, одного из ключевых узлов перспективных плазменных двигателей для наноспутников, передает РИА «Новости».

Как рассказал заведующий кафедрой эксплуатации авиационной техники Самарского университета Георгий Макарьянц, в последние годы растет количество малых и сверхмалых космических аппаратов, в том числе кубсатов, нуждающихся в эффективных реактивных установках.

По словам ученых, плазменные двигатели, использующие импульсные газовые клапаны, считаются одними из наиболее перспективных для спутников малого класса. В подобных двигателях клапан подает газ в разрядный канал, где происходит электрический пробой, ионизация и ускорение газа до состояния плазмы, что создает необходимую тягу. Сам клапан называют «сердцем» двигателя, от его параметров зависят режим работы и эффективность всей установки.

В ходе исследования самарские и московские специалисты изучили различные аспекты функционирования импульсного клапана, чтобы создать удобную для конструкторов систему расчета параметров по рабочему давлению и быстродействию. Разработанная система успешно апробирована в ходе экспериментов на газовом клапане, собранном в НИИ прикладной механики и электродинамики МАИ, где в качестве рабочего тела использовали азот.

Ученые отмечают, что этот алгоритм расчетов позволит создавать более легкие и экономичные двигатели, способные значительно увеличить срок активной службы наноспутников. Работа выполнена при поддержке Минобрнауки в рамках проекта по развитию аэрокосмических транспортных систем. Результаты исследования опубликованы в международном журнале International Review of Aerospace Engineering.

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